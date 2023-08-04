9點開搶｜灣仔六國酒店自助餐半價 $466歎波士頓龍蝦/雪花蟹腳/和牛壽喜燒

KKday將於今晚(8月4日)晚上9時，推出「灣仔六國酒店Le Menu自助晚餐低至半價」優惠，最平$466，即可食到波士頓龍蝦、雪花蟹腳、鴨肝多士、和牛壽喜燒及片皮鵝！四人同行獨家送汽水果汁，自助晚餐額外送1小時用餐及紅白酒、汽水果汁無限暢飲。

六國酒店「品味饕宴‧自助晚餐」 和牛．鴨肝．花膠自助晚餐，大廚以高級食材炮製出多款令人垂涎慾滴的佳餚美饌，包括：冰鎮海鮮、美國特級有骨肉眼、即煎原件鴨肝、和牛壽喜燒、慢煮紅酒和牛面頰肉、片皮鵝、鐵板燒、雜錦刺身、即場手握壽司、沙律及凍盤、多款中西熱葷美饌、和牛肉醬意粉、日式和牛玉子炒飯、精美甜品和Häagen-Dazs雪糕等，配上即製香脆窩夫，甜品控必食。 六國酒店 Le Menu 「品味饕宴‧自助晚餐」半價 開搶日期：8月4日 開搶時間：21：00 優惠產品網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/121621?cid=13367

「品味饕宴‧自助晚餐」 和牛．鴨肝．花膠自助晚餐精選： ．和牛精選：慢煮紅酒和牛面頰肉、和牛肉醬意粉、和牛壽喜燒、日式和牛玉子炒飯、火炙和牛壽司 凍海鮮區：波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、美國麵包蟹、加拿大翡翠螺、紐西蘭藍青口、熟蝦 刺身及壽司區：三文魚、吞拿魚、劍魚、馬刀貝、甜蝦、八爪魚 鐵板燒：原件鴨肝多士、虎蝦、紐倫堡腸、雞軟骨串、多春魚、沙嗲雞串燒 肉車區：美國特級有骨肉眼、片皮鵝、燒豬腩仔、燒羊架 壽喜燒火鍋：火鍋和牛片、京蔥、白蘿蔔、鮮冬菇、金菇、大白菜 熱盤區：鮑汁燴花膠、蠔皇扣鮑魚、酥炸廣島蠔、芝士蘑菇焗蟹蓋、避風塘炒龍蝦鉗、煎大蝦配龍蝦汁、清蒸星斑、慢煮紅酒和牛面頰肉、 乾蔥栗子砵酒炆鴨、海鮮蒸蛋白、白酒醋燉雞腿、法式雜菜燴羊肉、煎盲曹魚柳配白酒汁、煎三文魚柳配蜜糖香橙汁 甜品區：即製窩夫、焦糖蘋果芝士蛋糕、開心果杏仁蛋糕、栗子忌廉蛋糕、士多啤梨慕絲蛋糕、焙茶拿破崙、焦糖燉蛋、葡式蛋撻、蜜柑凍餅、麵包布甸、Häagen-Dazs雪糕