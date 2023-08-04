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2023-08-04 17:03:58

9點開搶｜灣仔六國酒店自助餐半價 $466歎波士頓龍蝦/雪花蟹腳/和牛壽喜燒

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9點開搶｜灣仔六國酒店自助餐半價 $466歎波士頓龍蝦/雪花蟹腳/和牛壽喜燒

9點開搶｜灣仔六國酒店自助餐半價 $466歎波士頓龍蝦/雪花蟹腳/和牛壽喜燒

KKday將於今晚(84)晚上9時，推出「灣仔六國酒店Le Menu自助晚餐低至半價」優惠，最平$466，即可食到波士頓龍蝦、雪花蟹腳、鴨肝多士、和牛壽喜燒及片皮鵝！四人同行獨家送汽水果汁，自助晚餐額外送1小時用餐及紅白酒、汽水果汁無限暢飲。

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六國酒店「品味饕宴‧自助晚餐」 和牛．鴨肝．花膠自助晚餐，大廚以高級食材炮製出多款令人垂涎慾滴的佳餚美饌，包括：冰鎮海鮮、美國特級有骨肉眼、即煎原件鴨肝、和牛壽喜燒、慢煮紅酒和牛面頰肉、片皮鵝、鐵板燒、雜錦刺身、即場手握壽司、沙律及凍盤、多款中西熱葷美饌、和牛肉醬意粉、日式和牛玉子炒飯、精美甜品和Häagen-Dazs雪糕等，配上即製香脆窩夫，甜品控必食。

六國酒店 Le Menu「品味饕宴‧自助晚餐」半價

開搶日期：84

開搶時間：2100

優惠產品網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/121621?cid=13367

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「品味饕宴‧自助晚餐」 和牛．鴨肝．花膠自助晚餐精選：

．和牛精選：慢煮紅酒和牛面頰肉、和牛肉醬意粉、和牛壽喜燒、日式和牛玉子炒飯、火炙和牛壽司

凍海鮮區：波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、美國麵包蟹、加拿大翡翠螺、紐西蘭藍青口、熟蝦

刺身及壽司區：三文魚、吞拿魚、劍魚、馬刀貝、甜蝦、八爪魚

鐵板燒：原件鴨肝多士、虎蝦、紐倫堡腸、雞軟骨串、多春魚、沙嗲雞串燒

肉車區：美國特級有骨肉眼、片皮鵝、燒豬腩仔、燒羊架

壽喜燒火鍋：火鍋和牛片、京蔥、白蘿蔔、鮮冬菇、金菇、大白菜

熱盤區：鮑汁燴花膠、蠔皇扣鮑魚、酥炸廣島蠔、芝士蘑菇焗蟹蓋、避風塘炒龍蝦鉗、煎大蝦配龍蝦汁、清蒸星斑、慢煮紅酒和牛面頰肉、 乾蔥栗子砵酒炆鴨、海鮮蒸蛋白、白酒醋燉雞腿、法式雜菜燴羊肉、煎盲曹魚柳配白酒汁、煎三文魚柳配蜜糖香橙汁

甜品區：即製窩夫、焦糖蘋果芝士蛋糕、開心果杏仁蛋糕、栗子忌廉蛋糕、士多啤梨慕絲蛋糕、焙茶拿破崙、焦糖燉蛋、葡式蛋撻、蜜柑凍餅、麵包布甸、Häagen-Dazs雪糕

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KKday快閃優惠–四人同行6折】

和牛．鴨肝．花膠2小時自助晚餐獨家送汽水果汁無限暢飲

KKday 優惠：星期一至五 $1,864/4 位，平均 $466/ （原價：$3,108/4位）（已包括加一服務費）

 

KKday 快閃限量搶–低至半價】

和牛．鴨肝．花膠2 小時自助晚餐獨家送額外1 小時及紅白酒、汽水及果汁無限暢飲

KKday 優惠：

星期一至五 $578/位（原價：$1,161/位）

星期六、日、公眾假期及前夕 $632/位（原價：$1,161/位）

（已包括加一服務費） *共用餐3小時

 

優惠詳情：

優惠期(預訂期):20238421:0081023:59

用餐日期：202385日至915

用餐時間：17:45- 22:15

用餐地址：香港灣仔告士打道七十二號六國酒店一樓

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