903籃球賽｜買滿PURDORI $1,000 即可參與扭蛋遊戲 有機會換領《903 AllStar籃球賽》門票

參與 4 次扭蛋未中 即送門票一張

事隔兩個月，品牌再次送上福利回饋眾支持者，推出一系列精彩優惠禮遇，並免費送出一票難求的《903 AllStar 籃球賽》門票！由明日(24日)至 10 月27日期間，凡於FACESSS 3間門店內購買 PURDORI 產品滿$1,000，再Follow PURDORI Facebook 或 Instagram 專頁，Like及留言，即可即時參加扭蛋遊戲一次，有機會得到《903 AllStar 籃球賽》門票一張或各式精美禮品。數量有限，換完即止。凡參與4次扭蛋而仍未獲得門票者，更即可憑發票獲贈《903 AllStar 籃球賽》門票一張。門票將於10月23日後在店內換取，詳情請向店員或到品牌 Facebook 或 Instagram 專頁查詢。