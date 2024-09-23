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生活
2024-09-23 17:21:05

903籃球賽｜買滿PURDORI $1,000 即可參與扭蛋遊戲 有機會換領《903 AllStar籃球賽》門票

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903籃球賽｜買滿PURDORI $1,000 即可參與扭蛋遊戲 有機會換領《903 AllStar籃球賽》門票

903籃球賽｜買滿PURDORI $1,000 即可參與扭蛋遊戲 有機會換領《903 AllStar籃球賽》門票

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美國得獎環保美容品牌Purdori以蘊含豐富天然植萃成分聞名，早前更一口氣在3Facesss專櫃隆重開幕，品牌特別誠邀一眾明星明人見證開幕時刻，包括男團成員Jeremy@MIRRORTiger@MIRRORDJ阿正。

銅鑼灣Facesss分店

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參與4次扭蛋未中 即送門票一張

事隔兩個月，品牌再次送上福利回饋眾支持者，推出一系列精彩優惠禮遇，並免費送出一票難求的《903 AllStar 籃球賽》門票！由明日(24) 10 27日期間，凡於FACESSS 3間門店內購買 PURDORI 產品滿$1,000，再Follow PURDORI Facebook Instagram 專頁，Like及留言，即可即時參加扭蛋遊戲一次，有機會得到《903 AllStar 籃球賽》門票一張或各式精美禮品。數量有限，換完即止。凡參與4次扭蛋而仍未獲得門票者，更即可憑發票獲贈《903 AllStar 籃球賽》門票一張。門票將於1023日後在店內換取，詳情請向店員或到品牌 Facebook Instagram 專頁查詢。

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PURDORI送出《903 AllStar 籃球賽》門票

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主打天然環境友善成分

Purdori去年在美國開業，主打天然、安全及使用對環境友善的成分，旗下非水性護膚產品更橫掃全球多個尊貴美容獎項，包括Best Clean Beauty BrandEye SkincareBest Cleanser 類獎項等。品牌標誌性產品Brightening Serum RO-ICE+強效抗衰老亮白精華液亦被評選為 Best Clean Beauty Serum

Purdori去年在美國開業，主打天然、安全及使用對環境友善的成分

Purdori去年在美國開業，主打天然、安全及使用對環境友善的成分