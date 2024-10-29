achi阿志專輯發布會《NODES聆聽派對》 R&B歌手Jud Flores DJ LIBO傾力助陣

為了慶祝獨立音樂人achi阿志的首張專輯《OBSERVANT》發布，achi阿志、Y2K與SEEAHOLE，於11月22日特別舉辦《NODES聆聽派對》，這次活動融合多種音樂風格，請來的嘉賓包括有香港R&B界的Jud Flores，還有DJ LIBO 播放他的精選歌單。同場亦會展示achi阿志在創作這張專輯中的過程，歡迎樂迷一起來參與。 Achi阿志是一位身兼饒舌與製作的音樂創作人，他以其獨特的音樂風格而聞名，巧妙地將港式旋律與饒舌結合，不僅展現了他對音樂的深厚理解，也讓聽眾在不同風格的交融中，感受到全新的音樂體驗。

Achi的音樂融合了多種元素，包括Hip Hop、Hyperpop與英式搖滾，創造出屬於他自己的獨特聲音。這種風格的多樣性，使他在音樂界中脫穎而出，吸引廣泛的聽眾無論是動感的節拍還是旋律的悠揚，他的音樂總能引起共鳴，讓人感受到其中的情感與力量。 在歌詞方面，Achi以其內省式的風格聞名。他的作品常常反映對生活及周遭世界的深刻思考，探討人性、社會問題及自我成長等主題。這種深度的表達不僅讓他的音樂更具意義，也使得聽眾在聆聽的過程中有所思考與共鳴。

從飆高的假音，到唱至震撼心靈的音符，歌手Jud Flores駕馭了R&B音樂中的每一個高潮與低谷。他精湛的聲樂讓他的音樂充滿魅力，總是讓人好奇他的聲音將帶你走向何處，透過細膩的歌詞和情感豐富的旋律，他能夠深刻地表達愛、失落和希望等主題，Jud還將嘻哈、靈魂樂和流行音樂融入他的作品中，創造出一種現代感十足的音樂風格。 DJ LIBO 是一位充滿多元音樂風格的curator，擅長融合各種風格的歌單，從 shoegaze和punk，到K-pop、emo rock、city pop和techno應有盡有。作為獨立音樂演出的幕後推手，以及外國獨立音樂的推廣者，他在每一場演出中都帶來獨特的音樂體驗。

在每一場演出中，DJ LIBO不僅僅是播放音樂，更是創造一種獨特的氛圍。他善於與觀眾互動，讓每位參與者都能沉浸在音樂的海洋中，享受獨特的現場體驗。他的多元音樂風格和對獨立音樂的熱情，讓他在音樂界中獨樹一幟，持續吸引著眾多音樂愛好者。 《 NODES 聆聽派對》詳情： 日期： 11 月 22 日 ( 晚上 9 時 ) 地點：中環卅間 Chez Trente 票價： $180 訂票及查詢： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0txIlZELRjuvI7F_yzEPFoW_uDpqWFw8qe5sSTXNzk6inAA/viewform?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaa6E_w3HZ5W25H2NZGbanl3ui_XT7-KVZilTf67MJY2WklVKRIqCQv_3-Q_aem_zPU9wklbF3bVEoWgDSumJg