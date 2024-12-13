ADHD及睡眠障礙學生逃學/上課尖叫亂跑/撕爛同學功課 靠寫作才華打破偏見

逃學、撕爛同學功課、上課時大吵大鬧......，患有ADHD及睡眠障礙的中六學生洪樂欣樁樁件件都令老師頭痛不已，偏偏這樣「壞」學生卻妙筆生花，參加寫作比賽擊敗不少選手，榮獲優異獎。自知家庭情況普通的她，亦願意放學後亦有做兼職幫補家計，不加重媽媽負擔。樂欣班主任周老師認為，樂欣是孺子可教，只是家庭欠缺足夠支援，「罰細路時都要教育家長」，如果樂欣得到家庭支持，就不會待至中四才發現是ADHD患者。

經常逃學、曾經 撕爛同學功課

洪樂欣絕對是讓每位老師頭痛的學生，本身患有ADHD及睡眠障礙的她專注力較差，睡眠障礙亦令到她情緒波動較大，試過上課時尖叫及在課室內跑來跑去、又試過覺得同學做功課做得差而撕爛同學功課，或者脾氣不想出外參觀，老師要帶她入房冷靜。最令班主任周老師「燥底」的是樂欣經常逃學，樂欣曾經數天沒有上學，每日到公園及圖書館流連，最後班主任在公園捉到正在盪鞦韆的樂欣，但沒有責罵她。

寫作才能不亞於主流學生 曾獲優異獎

不少人對SEN學生有刻板印象，認為他們資質平庸，難以成材。事實上，樂欣平日熱愛閱讀，從閱讀中吸收養分，寫出不少令人讚口不絕的文章。3年前撰寫的作文「四世」更被老師推薦參加香港中華文化發展聯合會學生作家徵文比賽，文中講述了作者作為一位長生不老的中醫師，經歷四世的醫學傳承與貢獻。「四世」擊敗不少參賽者榮獲優異獎，獎項增強樂欣對自己寫作能力的信心，其後她撰寫的不少文章均大獲好評，打破不少人對SEN學生的偏見。樂欣班主任曾於主流學校教書，覺得主流學校的學生死板，屬機械式寫作，然而樂欣創意豐富，有時樂欣只寫了一段，她已經「收貨」。不過老師慨嘆樂欣專注力差，考試即使加時至3小時亦無法完成寫作卷。

排球亦是這位學生另一強項，從小學3年級開始接觸排球，備受排球教練關注。別以為是因為樂欣「唔聽話」，事實上樂欣的打排球才能備受教練重視，甚至邀請她參加排球助教訓練班。該位排球教練亦是SEN人士，較普通教練清楚及明白如何教SEN學生。周老師形容，樂欣穿上運動服打排球的模樣特別精神漂亮。