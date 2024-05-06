adiClub Days會員祭啟動！免費賺會員積分 換專屬禮遇

adidas會員計畫adiClub宣布adiClub Days活動將於即日起至5月12日盛大舉行，今年的主題為「TRY THAT THING WITH ADICLUB DAYS」，鼓勵會員們勇於嘗試新事物，挑戰自己的極限，將他們熱愛的運動和生活提升到新的層次。作為adidas全球性會員計劃，adiClub致力為熱愛運動的會員提供豐富多彩的體驗活動及各種購物獎賞，而今年的adiClub Days活動將再次超越期待，為會員們帶來更多驚喜與樂趣。
活動期間，adidas為會員們精心安排多項令人興奮的活動和專屬的購物福利，其中最令人期待的是獨家優先購買KSENIASCHNAIDER聯乘系列及Earth Day系列、全新線上互動小遊戲賺取adiClub積分，以及一系列刺激的線下運動挑戰遊戲，參與會員更有機會贏取豐富禮品及購物優惠券。
期間限定運動挑戰 賺取豐富禮品
adiClub還為會員們準備了一系列刺激的線下運動挑戰，這些挑戰遊戲將考驗會員們的體力和技巧，參加者通過挑戰遊戲即可贏取不同豐富禮品及有機會贏取adidas$1,000現金券。
豐富禮品包括：
Try That Jump with adiClub Days–High Jump Challenge跳躍挑戰
開放日期及時間：
5月9-10日（四、五）-下午5時至8時
5月11-12日（六、日）-下午1時至8時
地點：adidas 旺角THE FOREST店
玩法：參加者有三次機會，以跳躍動作達致最高的高度
Try That Slide With adiClub Days – Finger Board Challenge手指滑板挑戰
開放日期及時間：
5月6-8日（一至三）-下午5時至8時
地點：adidas太古城店
玩法：參加者將以手指滑板進行指板障礙賽，最快完成賽道者而滑板不掉下為勝
Try That Stack Cup With adiClub Days – Cup Stacking Challenge堆疊杯挑戰
開放日期及時間：
5月9-10日（四、五）-下午5時至8時
5月11-12日（六、日）-下午1時至8時
地點：adidas 沙田新城市廣場店
玩法：參加者以最快速度完成堆疊杯遊戲
Try That Punch With adiClub Days – Music Boxing Challenge音樂拳擊挑戰
開放日期及時間：
5月6-8日（一至三）-下午5時至8時
地點：adidas 尖沙咀漢口道旗艦店
玩法：參加者隨着音樂揮拳擊牆靶