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生活
2024-05-06 21:32:17

adiClub Days會員祭啟動！免費賺會員積分 換專屬禮遇

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adiClub Days會員祭啟動！免費賺取會員積分換領專屬禮遇

adiClub Days會員祭啟動！免費賺取會員積分換領專屬禮遇

adidas會員計畫adiClub宣布adiClub Days活動將於即日起至512日盛大舉行，今年的主題為「TRY THAT THING WITH ADICLUB DAYS」，鼓勵會員們勇於嘗試新事物，挑戰自己的極限，將他們熱愛的運動和生活提升到新的層次。作為adidas全球性會員計劃，adiClub致力為熱愛運動的會員提供豐富多彩的體驗活動及各種購物獎賞，而今年的adiClub Days活動將再次超越期待，為會員們帶來更多驚喜與樂趣。

活動期間，adidas為會員們精心安排多項令人興奮的活動和專屬的購物福利，其中最令人期待的是獨家優先購買KSENIASCHNAIDER聯乘系列及Earth Day系列、全新線上互動小遊戲賺取adiClub積分，以及一系列刺激的線下運動挑戰遊戲，參與會員更有機會贏取豐富禮品及購物優惠券。

期間限定運動挑戰 賺取豐富禮品

adiClub還為會員們準備了一系列刺激的線下運動挑戰，這些挑戰遊戲將考驗會員們的體力和技巧，參加者通過挑戰遊戲即可贏取不同豐富禮品及有機會贏取adidas$1,000現金券。

豐富禮品包括：

精美貼紙 adidas cap帽 $1,000現金券

Try That Jump with adiClub DaysHigh Jump Challenge跳躍挑戰

開放日期及時間：

59-10日（四、五）-下午5時至8

511-12日（六、日）-下午1時至8

地點：adidas 旺角THE FOREST

玩法：參加者有三次機會，以跳躍動作達致最高的高度

跳躍挑戰 跳躍挑戰

Try That Slide With adiClub Days – Finger Board Challenge手指滑板挑戰

開放日期及時間：

56-8日（一至三）-下午5時至8

地點：adidas太古城店

玩法：參加者將以手指滑板進行指板障礙賽，最快完成賽道者而滑板不掉下為勝

手指滑板挑戰 手指滑板挑戰

Try That Stack Cup With adiClub Days – Cup Stacking Challenge堆疊杯挑戰

開放日期及時間：

59-10日（四、五）-下午5時至8

511-12日（六、日）-下午1時至8

地點：adidas 沙田新城市廣場店

玩法：參加者以最快速度完成堆疊杯遊戲

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堆疊杯挑戰 堆疊杯挑戰

Try That Punch With adiClub Days – Music Boxing Challenge音樂拳擊挑戰

開放日期及時間：

56-8日（一至三）-下午5時至8

地點：adidas 尖沙咀漢口道旗艦店

玩法：參加者隨着音樂揮拳擊牆靶

音樂拳擊挑戰 音樂拳擊挑戰
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