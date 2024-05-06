adiClub Days會員祭啟動！免費賺會員積分 換專屬禮遇

adidas會員計畫adiClub宣布adiClub Days活動將於即日起至5月12日盛大舉行，今年的主題為「TRY THAT THING WITH ADICLUB DAYS」，鼓勵會員們勇於嘗試新事物，挑戰自己的極限，將他們熱愛的運動和生活提升到新的層次。作為adidas全球性會員計劃，adiClub致力為熱愛運動的會員提供豐富多彩的體驗活動及各種購物獎賞，而今年的adiClub Days活動將再次超越期待，為會員們帶來更多驚喜與樂趣。

活動期間，adidas為會員們精心安排多項令人興奮的活動和專屬的購物福利，其中最令人期待的是獨家優先購買KSENIASCHNAIDER聯乘系列及Earth Day系列、全新線上互動小遊戲賺取adiClub積分，以及一系列刺激的線下運動挑戰遊戲，參與會員更有機會贏取豐富禮品及購物優惠券。

期間限定運動挑戰 賺取豐富禮品

adiClub還為會員們準備了一系列刺激的線下運動挑戰，這些挑戰遊戲將考驗會員們的體力和技巧，參加者通過挑戰遊戲即可贏取不同豐富禮品及有機會贏取adidas$1,000現金券。