adiClub Members Week正式啟動 以adiClub積分解鎖不同驚喜

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Samba OG兩款經典黑白配色(B75806) & (B75807) 將於4月28日於adidas 香港官方網上商店及adidas專門店限量發售。adiClub 會員可在4月27日優先購買。

黑色Samba OG運動鞋(B75807)建議零售價HKD$899 (上)；白色Samba OG運動鞋(B75806) 建議零售價HKD$899(下)

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adiClub Live X 吳林峰音樂會 adiClub Live是為會員舉辦的小型音樂會，用音樂說故事，與觀眾近距離互動， 創造一場有深度的音樂表演。 這趟音樂旅程將由吳林峰帶隊，與樂隊一起引領我們品味生活，細聽音樂。 日期：2023年5月12日（星期五） 時間：晚上8時15分 地點：尖沙咀富衛1881公館 中庭 adiClub會員以3,000 adiClub積分換領adiClub Live門票1張，每名會員最多可換領門票4張。立即登入會員帳戶，換領門票。 另外，會員亦可參加adiClub 「 Get Pass! 」遊戲活動，到指定專門店參加遊戲，即場贏取門票及adiClub Pro Pass於吳林峰音樂會後台合照機會。 合作夥伴：富衛保險

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