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2023-04-27 19:01:52

adiClub Members Week正式啟動 以adiClub積分解鎖不同驚喜

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adidas於即日起至5月4日期間，安排了各項精彩活動之餘，亦為會員提供多項驚喜禮遇及獎賞。

adidas於即日起至5月4日期間，安排了各項精彩活動之餘，亦為會員提供多項驚喜禮遇及獎賞。

adidas會員計畫adiClub宣佈Members Week會員週活動於即日正式開始，品牌於即日起至54日期間，安排了各項精彩活動之餘，亦為會員提供多項驚喜禮遇及獎賞，包括優先購買 Samba OGNational Geographic X adidas TerrexIndigo Herz系列，更有女子世界盃機票及入場門票大抽奬，adidas亦將於512日舉辦adiClub Live X 吳林峰音樂會，讓會員以adiClub 積分換領門票或以「 Get Pass! 」遊戲贏取 adiClub Pro Pass於吳林峰音樂會後台合照機會。

優先購買Samba OG

adidas Samba 誕生於1950年，在經歷了70多年以後，Samba本身的設計語言已經成為adidas鞋款中永恆的經典。其中包括它極為特別的T-ToeT字形鞋頭）設計，褐色的生膠鞋底搭配柔軟皮革鞋身及絨面覆層，標誌性的鋸齒三間和燙金Samba Logo成就經典的Samba OG
Samba OG兩款經典黑白配色(B75806) & (B75807) 將於428日於adidas 香港官方網上商店及adidas專門店限量發售。adiClub 會員可在427日優先購買。

黑色Samba OG運動鞋(B75807)建議零售價HKD$899 (上)；白色Samba OG運動鞋(B75806) 建議零售價HKD$899(下)

黑色Samba OG運動鞋(B75807)建議零售價HKD$899 (上)；白色Samba OG運動鞋(B75806) 建議零售價HKD$899(下)

adidas會員計畫adiClub宣佈Members Week會員週活動於即日正式開始，品牌於即日起至54日期間，安排了各項精彩活動之餘，亦為會員提供多項驚喜禮遇及獎賞，包括優先購買 Samba OGNational Geographic X adidas TerrexIndigo Herz系列，更有女子世界盃機票及入場門票大抽奬，adidas亦將於512日舉辦adiClub Live X 吳林峰音樂會，讓會員以adiClub 積分換領門票或以「 Get Pass! 」遊戲贏取 adiClub Pro Pass於吳林峰音樂會後台合照機會。

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adidas Samba 誕生於1950年，在經歷了70多年以後，Samba本身的設計語言已經成為adidas鞋款中永恆的經典。其中包括它極為特別的T-ToeT字形鞋頭）設計，褐色的生膠鞋底搭配柔軟皮革鞋身及絨面覆層，標誌性的鋸齒三間和燙金Samba Logo成就經典的Samba OG
 

購物優惠

日起，於指定adidas專門店及香港官方網上商店(Outlet店除外)，買2件或以上產品，即享8折優惠。另外，購物淨值滿港幣$1,200，即可獲贈adidas自動摺疊傘一把。

adidas TERREX x National Geographic聯乘系列│最新adidas TERREX x National Geographic聯乘系列，在時尚登山服飾上印有獨特及充滿吸引力的相片圖案，頌揚戶外活動的美妙感覺。 Indigo Herz系列│Indigo Herz將元宇宙元素融入真實生活，推出首個實體產品系列。為支援給所有人開放元宇宙而設計，系列以adidas Bored Ape標誌的藍色皮毛為靈感，配以招牌色彩元素，為adidas「進入元宇宙」的旅程寫下新定義。Adidas studio將數位世界與現實世界的空間連結起來，推出以adidas Bored Ape為靈感的Indigo Herz系列。

2023女子世界盃大抽獎

adiClub會員於adidas專門店及香港官方網上商店，單一消費淨值滿港幣$1,000，憑收據或官網訂單確認郵件截圖，即可線上登記參加大抽獎一次！

推廣生意的競賽牌照號碼：56910

2023女子世界盃大抽獎

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adiClub Live X 吳林峰音樂會

adiClub Live是為會員舉辦的小型音樂會，用音樂說故事，與觀眾近距離互動， 創造一場有深度的音樂表演。

這趟音樂旅程將由吳林峰帶隊，與樂隊一起引領我們品味生活，細聽音樂。

日期：2023512日（星期五）

時間：晚上815

地點：尖沙咀富衛1881公館 中庭

adiClub會員以3,000 adiClub積分換領adiClub Live門票1張，每名會員最多可換領門票4張。立即登入會員帳戶，換領門票。

另外，會員亦可參加adiClub  Get Pass! 」遊戲活動，到指定專門店參加遊戲，即場贏取門票及adiClub Pro Pass於吳林峰音樂會後台合照機會。

合作夥伴：富衛保險

adiClub Live X 吳林峰音樂會

adiClub Live X 吳林峰音樂會

Get Pass!」遊戲

於以下時間到指定adidas店舖，憑即日消費即場參加「Get Pass!」遊戲。

430  

‧尖沙咀漢口道旗艦店

‧旺角朗豪坊 adidas Sportswear Collective

51日至54

‧尖沙咀海港城adidas Sportswear Collective

‧旺角朗豪坊 adidas Sportswear Collective

活動開放時間：

星期一至五 18:00 – 21:00星期六、日及假期 14:00 – 20:00

更多詳情，歡迎瀏覽adiClub Members Week 網站:  https://www.adidas.com.hk/MWSS23

到指定adidas店舖，憑即日消費可即場參加「Get Pass!」遊戲。

到指定adidas店舖，憑即日消費可即場參加「Get Pass!」遊戲。

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