adidas尖沙咀旗艦店重新開幕 全新一站式運動、購物、休閒和藝術欣賞體驗

adidas自2006年於尖沙咀漢口道開設首間旗艦店後，旋即成為購物熱點。來到2023年，adidas 尖沙咀旗艦店以Home Of Sport概念帶來全新體驗，將店舖打造成一個運動之家，讓所有運動的愛好者，不論是職業、業餘，或入門的，都能在adidas 尖沙咀旗艦店分享和交流對運動的熱情和心得、慶祝運動多樣性。同時，經典原創的運動時尚文化的adidas Originals以及專門為潮流運動配上舒適設計的adidas Sportswear亦同時登陸旗艦店，為新一代提供一個安全的 “Home Of Sport”，以培育他們對各類運動的技巧、潮流穿搭和歸屬感。

adidas 旗艦店重新開幕│ 以 家居柔和色調為主 adidas 尖沙咀旗艦店佔地近15,000平方呎，室内設計以家居柔和色調為主，甫進店內都能感受到品牌的”Home Of Sport”的舒適感，地面至一樓均以售賣Sport Performance產品爲主，G/F設有全新裝修的足球區域，展示多個頂級球會的球衣；而一樓則有Bra & Tights、跑步、訓練、戶外山系、StellaMcCartney等區域。全新設計的跑步專區為不同需要的跑者提供專業的跑步裝備資訊，當中包括不斷獲獎的adizero系列；專為女性而設的BeSpoke專區提供一系列Bra & Tights 產品為女生提供不同的貼身選擇。二樓以adidas Sportswear爲主，設有舒適而輕便的上衣專區，並提供齊全又色彩繽紛的兒童系列。

adidas 旗艦店重新開幕│ 出售 adidas Originals 及 Y-3 潮流服飾及鞋履 另外，以Originals為主題的三樓就出售adidas Originals及Y-3的潮流服飾及鞋履，而牆身展示了各經典鞋款的歷史和資訊，讓顧客了解adidas產品的典故來；為展示adidas Originals 的經典系列與及被潮流人士追捧的鞋款，新裝修配備了adidas 最長的鞋牆，方便一眾喜愛運動潮流的人士輕鬆選購。四樓全層則是佔地2,400平方尺的adiClub會員活動空間，提供一個設備齊全的空間讓運動熱愛者進行不同的訓練活動，而人氣的Lesmills 課程及專為跑手而設的adidas Runners Hong Kong 亦會定期舉辦不同課程。而四樓更特設了專屬的休憩空間 – adiClub Hideout Spot，設施包括室外的露營帳篷打卡位、露營桌子及椅子，和室內的舒適空間。樓層同時設有Refresh Zone，包括淋浴設施、洗手間及儲物間，方便訓練班運動完後都可以安然梳洗。

adidas 旗艦店重新開幕│ 本地藝術文化 融入 Home of Sport 設 計 adidas 身為全球頂級運動品牌，除了專注於運動用品的創新和實用性外，同時亦致力推動各地藝術發展。因此，品牌邀請了2位本地年青藝術家OffGod及OrangeTerry(OT) 參與店舖的藝術裝置設計。 早獲國際時尚及藝術界肯定的OffGod則為adidas設計及繪製了2幅巨型壁畫，以adidas經典產品打造成文化產物，置放於店舖地面層扶手電梯的牆身和天花，讓顧客甫進店便感受到藝術創作令人熱血沸騰的能力！ 另一設計師OrangeTerry 則以代表性的Originals 鞋盒為靈感，以黑、白、藍為主調，創作成不同面貌的藝術雕塑，為adidas 尖沙咀旗艦店三樓Originals潮流專區加入獨特的潮幻元素，展現品牌多樣性而勇於創新的精神。

adidas 旗艦店重新開幕│ a didas 尖沙咀旗艦店 限定產品一覽 adidas 尖沙咀旗艦店將品牌的專業運動及潮流服飾限定產品帶給一眾喜愛運動風潮的顧客，包括最近備受中港台追捧的T-Toe系列、由中國設計師Rui Zhou設計的女裝訓練服飾、adidas專業運動耳機及訓練配件。一系列限定商品亦會先後於旗艦店優先發售，當中包括人氣系列Samba、Superstar、Gazelle；型格聯乘系列Homer Simpson x Stan Smith、adidas by Stella McCartney x Terrex系列；更有驚喜產品包括香港專屬adidas品牌T恤、阿根廷三星落場版球衣等等。同時亦會提供為球迷而設的印字服務。詳情請參考附件詳細產品資料。

此外，adiClub準備了一系列慶祝活動及購物禮遇以慶祝adidas 尖沙咀旗艦店重新開業： adidas Home Of Sport 專屬巴士 adidas開蓬觀光巴士以搶眼的顏色包覆，穿梭於香港繁忙而有活力的街頭！成爲adiClub會員即可在以下日子免費乘搭巴士去 adidas尖沙咀旗艦店及獲得小禮品。 活動日期 8月19日：旺角上海街 (近朗豪坊203E巴士站） 8月20日 : 西九文化區香港故宮文化博物館停車場 8月26日：近中環9號公眾碼頭 活動時間 下午2時至7時正 (每小時一班車，實際巴士開出時間有機會按當時交通情況而更改） adidas 虛擬實境熱點 adidas 尖沙咀旗艦店將外牆化身虛擬實境模式，誓要帶動全城成為最潮打卡熱點！只要於旗艦店門外經掃QR碼，隨時獲得特別禮遇。 8月19-20及26-27日期間，每日首100名打卡adidas 尖沙咀旗艦店AR擴增實境，有機會贏取限量adidas鞋袋乙個。 如到店換領以上禮品時，即場登記成爲adiClub新會員，更有機會額外獲取精美adiClub 護照套乙個*。 *每人每天限換1個鞋袋及1個護照套

adiClub 運動課 堂 adiClub 除了為會員提供各式驚喜禮遇外，亦經常舉辦不同的運動課程供會員參與，以配合品牌推廣運動的核心理念。由8月17日起，會員可用兩個方式換領一堂運動課堂： 用500積分換領一堂運動課堂，包括LesMills健身課程，Hip Hop跳舞班，Jazz Funk 跳舞班，及瑜伽班。 於adidas 尖沙咀旗艦店購買淨值滿港幣$1,000，即可報名一堂運動課程。 課堂資料： 日期及時間：逢星期一至四 晚上6時15分至8時30分 地點：adidas 尖沙咀旗艦店4樓

adidas Originals 限定 麻雀套裝 adidas Originals 麻雀套裝以鞋盒設計，並以揭蓋式打開，刻意設計成與一般打開鞋盒方式相同，每套麻雀都有獨立編號，極具收藏價值。 每隻麻雀都以adidas Originals 的不同元素設計，並配有一套專屬籌碼。adiClub會員由8月17日起在adidas 尖沙咀旗艦店購物淨值滿港幣$8,800，即可獲贈adidas Originals 麻雀套裝一個。數量有限，換完即止。