adidas香港官方APP登場！登記即賞高達$800購物優惠券/限量保溫杯+會員折扣/抽獎

adidas近日推出香港官方APP，為本地消費者提供更全面的數碼購物體驗。adidas APP不只是一個購物平台，更同時整合成為專屬adiClub會員的運動及生活中心，用戶可以享受購物優惠、搶先體驗最新潮流產品，即睇詳請。 adidas APP 下載連結：請按此

adiClub 會員尊享重磅禮遇 adiClub會員透過應用程式可享多項專屬服務及獎賞，包括購物積分累積與兌換、限量商品優先購買，以及獨家活動邀請。 限時下載禮遇 為慶祝adidas APP正式上線，adidas推出以下限時優惠： 4月18日至29日期間，凡首次下載 adidas APP的會員即可獲得總值$800的購物優惠券。包括兩張港幣 $400 優惠券，分別適用於 adidas APP 及指定門店，單次消費淨值滿 $1,000或以上便可使用。 4月30日起，會員在指定門市單一消費滿$1300，或以上並出示APP的會員頁面，即可免費獲得限量 adidas 保溫杯 乙個！

積分換領豪華獎賞 積分系統方面，會員消費每$1港幣可累積1分，積分可用於兌換一系列限定商品與體驗，包括折扣券、熱門運動裝備及周邊商品等。未來積分計劃亦將擴展至換取品牌活動名額(如限定快閃店、產品發佈會、運動班等)、運動服務(如直播足球賽事通行證、音樂平台訂閱、健身會籍等)，以及明星運動員親筆簽名單品。 APP 限定商品及獨家優惠 adiClub會員更可率先購買 APP 限定商品，快人一步擁有最新的潮流運動單品，走在時尚與運動的最前線。更會定期推出會員專屬折扣與 APP 獨家優惠，包括專屬電子優惠券、精選商品折扣、節日或新品上市限時優惠 敬請期待 : 獨家抽獎活動 adidas APP將會舉辦會員限定問答抽獎活動，讓幸運會員有機會贏取明星運動員簽名單品、香港體育盛事 VIP入場券，另外adiClub會員將有機會親臨球場，優先體驗香港的國際足球賽事，與球星見面互動！