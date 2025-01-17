adidas驚喜聯乘Hashtag B 推三間奶茶撻/港式奶茶曲奇/Samba運動鞋掛飾

adidas在蛇年驚喜聯乘本地烘焙品牌Hashtag B，推出一系列以「港味 X 原創」作主題的跨界別原創聯乘周邊，以及期間限定聯乘風味「三間奶茶撻」及港式奶茶曲奇，創造出橫跨飲食、潮流的特色聯乘好物。

adidas驚喜聯乘Hashtag B 推三間奶茶撻/港式奶茶曲奇/Samba運動鞋掛飾

限定聯乘 adiClub會員消費即出爐 adiClub會員於adidas專門店消費滿$888，即可換領別注版利是封一套10個；或消費滿$1,388，即可獲得期間限定聯乘版港味原創毛神神掛飾一隻。掛飾造型包括蛋撻、菠蘿包、Samba 運動鞋和招財貓，最適合掛在包包。 另外，adiClub會員於指定6間adidas門店消費滿$888，更可選擇換領Hashtag B限定港式奶茶味曲奇一盒，此口味更只於adidas專門店消費換領。

賞adidas $50折扣券 adidas同時與Hashtag B推出期間限定聯乘風味蛋撻「三間奶茶撻」，奶茶撻面上以糖粉灑上adidas標誌性的三間標誌，配上特別設計的聯乘包裝，美味之餘打卡度亦滿分！「三間奶茶撻」將於指定期間在Hashtag B發售。顧客於指定期間在Hashtag B 惠顧任何產品滿$50，即可獲贈一封開運大利是，一開即賞adidas $50折扣券，更可與其他優惠同時使用。 顧客於adidas指定6間專門店使用該$50折扣券，即可隨機獲贈兩款聯乘主題扣飾。設計包括港人最愛的蛋撻、菠蘿包、Samba運動鞋、Hashtag B吉祥物和招財貓，品牌粉絲不要錯過。

adidas 新年主題服飾 adidas Sportswear及Originals同步推出多款以新年為題的服飾，包括以「港味原創」為設計靈感的Hong Kong Brand Tee，以港式字體帶出懷舊又地道的香港風格。另外亦有多款注入賀年元素的服飾，包括adidas Sportswear賀年字體衛衣及Tee。



Originals則分別以紅色、舞獅和中國傳統服飾為靈感而設計的毛衣、衛衣、長褲、外套，以及Samba CAMPUS新春運動鞋，以充滿新年氣氛的服飾歡度新歲。