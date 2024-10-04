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2024-10-04 13:30:00

AEON 38周年 限時均一價低至$20任掃3件貨/大派$30現金券/超值印花賞

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AEON 38周年 限時均一價低至$20任掃3件貨/大派$30現金券/超值印花賞

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為慶祝AEON踏入38周年， AEON推出一連串優惠活動！由即日起至1016日，AEON將大派$30現金券，同時亦有印花賞活動換取$100優惠券！另外亦有「均一價」優惠活動，以均一價格揀選3件指定貨品，貨品涵蓋食品、衣服、煮食用具、衛生用品等，想知優惠詳請即睇內文！

AEON邁向38周年印花賞

AEON會員於店內購物每滿$300(折實單一發票計)，即可獲贈電子印花一個。集齊六個印花，即可換領$100電子優惠券一張。

1010日至1030日期間，AEON會員於店內購買滿$100或以上(折實單一發票計)，即可使用$100電子優惠券一張。

電子印花派發日期： 104() 1016()

電子優惠券使用日期: 1010() 1030()

大派$30現金券

在推廣期內於AEONAEON STYLEAEON SUPERMARKET購物滿$300或以上，即賞$30現金券一張。

現金券換領日期︰104() 1016()

現金券使用日期︰1010() 1020() (星期三除外)

周年無限賞

104日至1030日期間，Living PLAZA by AEONDaiso Japan全場買滿$40，即減$10 ; 買滿$80，即減$20 ; 買滿$120，即減$30，如此類推。

均一價（$20任選3件商品推介）

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均一價（$30任選3件商品推介）

均一價（$70任選3件商品推介）

均一價（$100任選3件商品推介）

均一價（$300任選3件商品推介）

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AEON會員招募獎賞

凡新申請/續會/升級至AEON MEMBER CARD/AEON STYLE CARD會員，即可免費獲贈Ruby Tuesday 餐廳七折優惠券乙張。

推廣日期：2024104()1030()

特許銷售商購物券優惠

AEON作任何購物消費，可以$200換購$280購物券

購物券換購日期︰104() 1020()

購物券使用日期︰104() 113()

AEON Mobile網購」限定

於推廣期間登入AEON Mobile手機應用程式，即可掃碼領取$89網購優惠券。

AEON銀聯卡Apple Pay優惠

於推廣期內， AEON銀聯卡以Apple PayAEON簽賬滿HK$39910,000積分獎賞(高達HK$40現金回贈)

推廣及登記期︰202481日至 1031

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