AEON 38周年 限時均一價低至$20任掃3件貨/大派$30現金券/超值印花賞

為慶祝AEON踏入38周年， AEON推出一連串優惠活動！由即日起至10月16日，AEON將大派$30現金券，同時亦有印花賞活動換取$100優惠券！另外亦有「均一價」優惠活動，以均一價格揀選3件指定貨品，貨品涵蓋食品、衣服、煮食用具、衛生用品等，想知優惠詳請即睇內文！
AEON邁向38周年印花賞
AEON會員於店內購物每滿$300(折實單一發票計)，即可獲贈電子印花一個。集齊六個印花，即可換領$100電子優惠券一張。
於10月10日至10月30日期間，AEON會員於店內購買滿$100或以上(折實單一發票計)，即可使用$100電子優惠券一張。
電子印花派發日期： 10月4日(五) 至 10月16日(三)
電子優惠券使用日期: 10月10日(五) 至 10月30日(三)
大派$30現金券
在推廣期內於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET購物滿$300或以上，即賞$30現金券一張。
現金券換領日期︰10月4日(五)至 10月16日(三)
現金券使用日期︰10月10日(四)至 10月20日(日) (星期三除外)
周年無限賞
於10月4日至10月30日期間，Living PLAZA by AEON、Daiso Japan全場買滿$40，即減$10 ; 買滿$80，即減$20 ; 買滿$120，即減$30，如此類推。
均一價（$20任選3件商品推介）
均一價（$30任選3件商品推介）
均一價（$70任選3件商品推介）
均一價（$100任選3件商品推介）
均一價（$300任選3件商品推介）
AEON會員招募獎賞
凡新申請/續會/升級至AEON MEMBER CARD/AEON STYLE CARD會員，即可免費獲贈Ruby Tuesday 餐廳七折優惠券乙張。
推廣日期：2024年10月4日(五)至10月30日(三)
特許銷售商購物券優惠
於AEON作任何購物消費，可以$200換購$280購物券
購物券換購日期︰10月4日(五)至 10月20日(日)
購物券使用日期︰10月4日(五)至 11月3日(日)
「AEON Mobile網購」限定
於推廣期間登入AEON Mobile手機應用程式，即可掃碼領取$89網購優惠券。
AEON銀聯卡Apple Pay優惠
於推廣期內， 用AEON銀聯卡以Apple Pay於AEON簽賬滿HK$399享10,000積分獎賞(高達HK$40現金回贈)
推廣及登記期︰2024年8月1日至 10月31日