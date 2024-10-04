AEON 38周年 限時均一價低至$20任掃3件貨/大派$30現金券/超值印花賞

為慶祝AEON踏入38周年， AEON推出一連串優惠活動！由即日起至10月16日，AEON將大派$30現金券，同時亦有印花賞活動換取$100優惠券！另外亦有「均一價」優惠活動，以均一價格揀選3件指定貨品，貨品涵蓋食品、衣服、煮食用具、衛生用品等，想知優惠詳請即睇內文！

AEON 邁向 38 周年印花賞

AEON會員於店內購物每滿$300(折實單一發票計)，即可獲贈電子印花一個。集齊六個印花，即可換領$100電子優惠券一張。

於10月10日至10月30日期間，AEON會員於店內購買滿$100或以上(折實單一發票計)，即可使用$100電子優惠券一張。

電子印花派發日期： 10月4日(五) 至 10月16日(三)

電子優惠券使用日期: 10月10日(五) 至 10月30日(三)

大派 $30 現金券

在推廣期內於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET購物滿$300或以上，即賞$30現金券一張。

現金券換領日期︰10月4日(五)至 10月16日(三)

現金券使用日期︰10月10日(四)至 10月20日(日) (星期三除外)

周年無限賞

於10月4日至10月30日期間，Living PLAZA by AEON、Daiso Japan全場買滿$40，即減$10 ; 買滿$80，即減$20 ; 買滿$120，即減$30，如此類推。