AEON Black Friday 7大優惠 精選貨品半價 摺疊式購物車$28/會員$50電子優惠券/限時放題

由即日起至12月2日，AEON 再次從日本引入 AEON Black Friday 熊貓，帶來一系列期間限定的購物優惠，當中除了有多款精選商品低至半價發售外，還有超值限量 AEON Black Friday 福袋及福車、「限量免費換領 Black Friday 精美文件夾」、「$28 限量換購 DAISO 摺疊式購物車」、「會員$50 現金賞大放送」、「只限 2 天 限時放題」等推廣活動，下文即睇詳情！
1.AEON 會員$50 現金賞大放送
AEON會員凡於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET推廣期內購物滿$800或以上，即可獲贈「$50電子優惠券」1張。
推廣日期日期: 2025年11月28日(星期五) 至 12月2日(星期二)
電子優惠券使用方法：於2025年12月3日至9日期間，AEON 會員於 AEON、AEON STYLE 或 AEON SUPERMARKET 購物滿$150或以上，即可使用$50電子優惠券1張。
2.限量換購 – 精美文件夾
換購方法︰顧客於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET購物滿$200或以上，即可以免費換領「Black Friday精美文件夾」1個。每人每張發票最多換領1個。
換購日期︰11月28日(五)起至換完即止
換購地點︰AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET之顧客服務台
3.AEON信用卡「簽賬回贈賞」
憑指定AEON信用卡於AEON內購物，可享高達10%現金回贈，用手機支付可享高達10%回贈，用實體卡可享高達7.5%回贈。另外，憑AEON Card Purple及AEON Card Premium之合資格簽賬更可同時獲紫「賞」生活推廣之獎賞，賞您高達6% (手機支付)或2% (實體卡) 現金回贈。
推廣期：2025年11月28日至12月2日
4.3倍會員積分
會員凡於期內購買Black Friday之廣告商品，可獲3倍會員積分。
*AEON BETA會員除外
5.Living PLAZA 及 DAISO Japan 以$28換購購物車
顧客於DAISO Japan及Living PLAZA購買任何商品滿$128^或以上，即可以優惠價$28換購DAISO摺疊式購物車一部(黑色)，數量有限，換完即止。
*九龍城店除外
*優惠不包括TOPVALU、Doisho食品及百邦食品
6.AEON網上購物城
即日至2025年12月2日，於AEON網上購物城購買「網上超市」貨品滿指定金額，用優惠碼即減高達$219！
推廣期: 2025年11月26日(三)至12月2日(二)
|
|
|
7.只限2天 - 限時放題
地點︰AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET
玩法：顧客可於指定活動時段內，使用由店舖提供之指定器具及專用膠袋或盒，任入指定放題商品，即可以指定價錢#購買包裝後之放題商品。每人每次只限一個袋或盒。顧客須於放題時段結束後一小時內前往收銀處付款。於付款時，專用膠袋或盒必須可封口，及商品不超出包裝範圍。