AEON Black Friday 7大優惠 精選貨品半價 摺疊式購物車$28/會員$50電子優惠券/限時放題

由即日起至12月2日，AEON 再次從日本引入 AEON Black Friday 熊貓，帶來一系列期間限定的購物優惠，當中除了有多款精選商品低至半價發售外，還有超值限量 AEON Black Friday 福袋及福車、「限量免費換領 Black Friday 精美文件夾」、「$28 限量換購 DAISO 摺疊式購物車」、「會員$50 現金賞大放送」、「只限 2 天 限時放題」等推廣活動，下文即睇詳情！

AEON Black Friday Sale 精選商品半價發售

1.AEON 會員$50 現金賞大放送 AEON會員凡於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET推廣期內購物滿$800或以上，即可獲贈「$50電子優惠券」1張。 推廣日期日期: 2025年11月28日(星期五) 至 12月2日(星期二) 電子優惠券使用方法：於2025年12月3日至9日期間，AEON 會員於 AEON、AEON STYLE 或 AEON SUPERMARKET 購物滿$150或以上，即可使用$50電子優惠券1張。

2.限量換購 – 精美文件夾 換購方法︰顧客於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET購物滿$200或以上，即可以免費換領「Black Friday精美文件夾」1個。每人每張發票最多換領1個。 換購日期︰11月28日(五)起至換完即止

換購地點︰AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET之顧客服務台

3.AEON信用卡「簽賬回贈賞」 憑指定AEON信用卡於AEON內購物，可享高達10%現金回贈，用手機支付可享高達10%回贈，用實體卡可享高達7.5%回贈。另外，憑AEON Card Purple及AEON Card Premium之合資格簽賬更可同時獲紫「賞」生活推廣之獎賞，賞您高達6% (手機支付)或2% (實體卡) 現金回贈。 推廣期：2025年11月28日至12月2日

BLACK SELECTION 商品

4.3倍會員積分 會員凡於期內購買Black Friday之廣告商品，可獲3倍會員積分。

*AEON BETA會員除外 5.Living PLAZA 及 DAISO Japan 以$28換購購物車 顧客於DAISO Japan及Living PLAZA購買任何商品滿$128^或以上，即可以優惠價$28換購DAISO摺疊式購物車一部(黑色)，數量有限，換完即止。 *九龍城店除外

*優惠不包括TOPVALU、Doisho食品及百邦食品

Living PLAZA 及 DAISO Japan 以$28換購購物車

6.AEON網上購物城 即日至2025年12月2日，於AEON網上購物城購買「網上超市」貨品滿指定金額，用優惠碼即減高達$219！

推廣期: 2025年11月26日(三)至12月2日(二) 全店產品用碼即減

折實滿 $599 即減 $49 全店產品用碼即減

折實滿 $999 即減 $99 全店產品用碼即減

折實滿 $1999 即減 $219

輸入優惠碼 : NETSUPER49

輸入優惠碼 : NETSUPER99

輸入優惠碼 : NETSUPER219 購買連結