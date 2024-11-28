AEON Black Friday Sale限時5日！$99限量福袋/限時貨品放題/精選商品低至半價

AEON將於11月29至12月3日期間，一連5日推出Black Friday Sale，連串購物優惠等住各位盡情掃貨，包括超值限量福袋$99起、精選商品低至半價、限時放題、限量換購、AEON會員$30現金賞等活動，即睇詳請！
AEON會員迎新賞
推廣期間，新申請/續會/升級成為AEON STYLE CARD即可免費換領多用途充電線收納盒一個。
AEON會員$30現金賞大放送
AEON會員凡於推廣期內購物滿$150#或以上，即可獲贈「$15電子優惠券」2張。
電子優惠券使用方法：於2024年12月5日至12月18日期間，AEON 會員於AEON、AEON STYLE、AEON SUPERMARKET 購物滿$150#或以上，即可使用$15電子優惠券1張。
優惠券派發日期：2024年11月29日(星期五) 至 12月3日(星期二)
AEON會員KOMEDA優惠
AEON會員(AEON BETA除外) 於推廣期內可以會員價購買以下飲品：
- 限定 KOMEDA’S COFFEE: 元祖果凍黑咖啡 (會員價:$48) (原價:$55)
*適用於全線KOMEDA’S Coffee分店。
- 限定 JELYCO DO: 紅茶啫喱配紅茶 (會員價:$29) (原價:$35)
*地址:港鐵青衣站TSY50號舖。
限量換購
於AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET購物滿$500或以上，即可以換購價$8或AEON會員500積分換購精美行李牌1件。每人每張發票最多換購1件。
換購日期︰11月29日(五)起至換完即止
換購地點︰AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET之顧客服務台
換購方法︰顧客於AEON、AEON STYLE及AEON
3倍會員積分
會員凡於期內購買Black Friday之廣告商品，可獲3倍會員積分。
AEON信用卡「簽賬回贈賞」
於推廣期內，憑指定AEON信用卡於AEON單一簽賬消費滿$800或以上，每日最多賞現金回贈$80，整個推廣期內最多可獲$400現金回贈。
推廣及登記期：2024年11月29日至12月3日
2天限時放題
顧客可於指定活動時段內，使用由店舖提供之指定器具及專用膠袋或盒，任入指定放題商品，即可以指定價錢#購買包裝後之放題商品。每人每次只限一個袋或盒。顧客須於放題時段結束後一小時內前往收銀處付款。於付款時，專用膠袋或盒必須可封口，及商品不超出包裝範圍。
地點︰AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET