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生活
2024-11-28 17:00:00

AEON Black Friday Sale限時5日！$99限量福袋/限時貨品放題/精選商品低至半價

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AEON Black Friday Sale限時5日！$99限量福袋/限時貨品放題/精選商品低至半價

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AEON將於1129123日期間，一連5日推出Black Friday Sale，連串購物優惠等住各位盡情掃貨，包括超值限量福袋$99起、精選商品低至半價、限時放題、限量換購、AEON會員$30現金賞等活動，即睇詳請！

AEON會員迎新賞

推廣期間，新申請/續會/升級成為AEON STYLE CARD即可免費換領多用途充電線收納盒一個。

AEON會員$30現金賞大放送

AEON會員凡於推廣期內購物滿$150#或以上，即可獲贈「$15電子優惠券」2張。

電子優惠券使用方法：於2024125日至1218日期間，AEON 會員於AEONAEON STYLEAEON SUPERMARKET 購物滿$150#或以上，即可使用$15電子優惠券1張。

優惠券派發日期：20241129(星期五) 123(星期二)

AEON會員KOMEDA優惠

AEON會員(AEON BETA除外) 於推廣期內可以會員價購買以下飲品：

  • 限定 KOMEDAS COFFEE: 元祖果凍黑咖啡 (會員價:$48) (原價:$55)
    *適用於全線KOMEDAS Coffee分店。
  • 限定 JELYCO DO: 紅茶啫喱配紅茶 (會員價:$29) (原價:$35)
    *地址:港鐵青衣站TSY50號舖。

​​​​​​限量換購

AEONAEON STYLEAEON SUPERMARKET購物滿$500或以上，即可以換購價$8AEON會員500積分換購精美行李牌1件。每人每張發票最多換購1件。

換購日期︰1129()起至換完即止

換購地點︰AEONAEON STYLEAEON SUPERMARKET之顧客服務台

換購方法︰顧客於AEONAEON STYLEAEON

3倍會員積分

會員凡於期內購買Black Friday之廣告商品，可獲3倍會員積分。

AEON信用卡「簽賬回贈賞」

於推廣期內，憑指定AEON信用卡於AEON單一簽賬消費滿$800或以上，每日最多賞現金回贈$80，整個推廣期內最多可獲$400現金回贈。

推廣及登記期：20241129日至123

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2天限時放題

顧客可於指定活動時段內，使用由店舖提供之指定器具及專用膠袋或盒，任入指定放題商品，即可以指定價錢#購買包裝後之放題商品。每人每次只限一個袋或盒。顧客須於放題時段結束後一小時內前往收銀處付款。於付款時，專用膠袋或盒必須可封口，及商品不超出包裝範圍。

地點︰AEONAEON STYLEAEON SUPERMARKET

Black Friday優惠發售產品一覽

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