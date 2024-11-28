AEON Black Friday Sale限時5日！$99限量福袋/限時貨品放題/精選商品低至半價

AEON將於11月29至12月3日期間，一連5日推出Black Friday Sale，連串購物優惠等住各位盡情掃貨，包括超值限量福袋$99起、精選商品低至半價、限時放題、限量換購、AEON會員$30現金賞等活動，即睇詳請！

2 天限時放題

顧客可於指定活動時段內，使用由店舖提供之指定器具及專用膠袋或盒，任入指定放題商品，即可以指定價錢#購買包裝後之放題商品。每人每次只限一個袋或盒。顧客須於放題時段結束後一小時內前往收銀處付款。於付款時，專用膠袋或盒必須可封口，及商品不超出包裝範圍。

地點︰AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET