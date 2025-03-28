AEON STYLE康怡店重新開幕優惠 $88福袋/指定消費換金色富士山酒杯/$100優惠券

AEON信用卡會員於即日起至2025年8月31日推廣期內，在AEON消費，可享高達15X積分獎賞，相當於6%現金回贈，無最低簽賬門檻，讓顧客盡情購物同時賺取優惠。

顧客於AEON STYLE 康怡購物滿港幣1,000元或以上，即可免費換領「金色富士山酒杯」一套(內附2隻)，酒杯設計典雅。換領需出示即日AEON收銀機印列的白色發票，數量有限，換完即止。

AEON 會員優惠

AEON STYLE 康怡為會員推出專屬優惠活動，包括「印花賞」換領電子優惠券、購物滿額贈券、新會員迎新禮，以及Premier會員限量版八達通等

優惠一：印花賞換$100電子優惠券

由3月28日至4月13日，AEON會員於AEON STYLE 康怡購物每滿200元(折實單一發票計)，即可獲1個電子印花。集齊6個印花，可換領100元電子優惠券1張。AEON會員於AEON STYLE 康怡內購買滿$300 或以上(折實單一發票計)，即可使用$100電子優惠券一張。

優惠券使用期限：2025年4月14日至4月30日

優惠二：購物滿800元贈50元電子優惠券

AEON會員於推廣期內單次購物滿800元或以上，即可獲贈50元電子優惠券1張。

優惠三：新會員迎新賞

新申請、續會或升級AEON STYLE CARD的會員，可獲贈「人氣角色碗」1隻，數量有限，送完即止。

優惠四：Premier會員專享限量版八達通

首50名AEON STYLE Premier會員於AEON STYLE 康怡單次消費滿1,000元或以上，可到顧客服務台換領「別注版八達通」1張(內附30元面值)，先到先得。

康怡限定 $88 福袋

即日起至3月28日，於AEON STYLE 康怡購物滿$100 或以上(以AEON 收銀機印即日折實白色單一發票計算)，即可以$88換購限定福袋1個(總值$178)，內附7件超值商品，換完即止。