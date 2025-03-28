AEON STYLE康怡店重新開幕優惠 $88福袋/指定消費換金色富士山酒杯/$100優惠券

AEON STYLE康怡店重新開幕，即日起至4月13日期間，推出多項優惠及禮品，包括福袋換購、開店見面禮、購物新體驗印花賞、會員購物賞等，即睇詳請。
開業優惠
AEON STYLE康怡店即日起推出多項限定優惠，包括購物滿額換領精美富士山酒杯、KOMEDA’S Coffee 期間限定餐點，以及AEON信用卡高達6%現金回贈，為顧客帶來春日購物驚喜。
購物滿額換領金色富士山酒杯
顧客於AEON STYLE 康怡購物滿港幣1,000元或以上，即可免費換領「金色富士山酒杯」一套(內附2隻)，酒杯設計典雅。換領需出示即日AEON收銀機印列的白色發票，數量有限，換完即止。
KOMEDA’S Coffee康怡店推限定餐點
即日起至4月13日KOMEDA’S Coffee 康怡店推出期間限定餐點「煙燻三文魚奶油意粉」，售價$79。濃郁奶油風味的意粉搭配煙燻三文魚，口感豐富，絕不容錯過。
AEON信用卡簽賬享高達6%現金回贈
AEON信用卡會員於即日起至2025年8月31日推廣期內，在AEON消費，可享高達15X積分獎賞，相當於6%現金回贈，無最低簽賬門檻，讓顧客盡情購物同時賺取優惠。
AEON 會員優惠
AEON STYLE 康怡為會員推出專屬優惠活動，包括「印花賞」換領電子優惠券、購物滿額贈券、新會員迎新禮，以及Premier會員限量版八達通等
優惠一：印花賞換$100電子優惠券
由3月28日至4月13日，AEON會員於AEON STYLE 康怡購物每滿200元(折實單一發票計)，即可獲1個電子印花。集齊6個印花，可換領100元電子優惠券1張。AEON會員於AEON STYLE 康怡內購買滿$300 或以上(折實單一發票計)，即可使用$100電子優惠券一張。
優惠券使用期限：2025年4月14日至4月30日
優惠二：購物滿800元贈50元電子優惠券
AEON會員於推廣期內單次購物滿800元或以上，即可獲贈50元電子優惠券1張。
優惠三：新會員迎新賞
新申請、續會或升級AEON STYLE CARD的會員，可獲贈「人氣角色碗」1隻，數量有限，送完即止。
優惠四：Premier會員專享限量版八達通
首50名AEON STYLE Premier會員於AEON STYLE 康怡單次消費滿1,000元或以上，可到顧客服務台換領「別注版八達通」1張(內附30元面值)，先到先得。
康怡限定$88福袋
即日起至3月28日，於AEON STYLE 康怡購物滿$100 或以上(以AEON 收銀機印即日折實白色單一發票計算)，即可以$88換購限定福袋1個(總值$178)，內附7件超值商品，換完即止。
康怡限定開店見面禮
3月28日當日，首150 名顧客由指定入口，進入AEON STYLE 康怡的顧客，即可免費獲贈礦泉水一支。每人最多只可獲贈一支，限量150 支。