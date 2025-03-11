Aesop「詠香水」登場 中性木質花香展現對比之美 首度攜手珠寶大師推限量耳飾

香水是無形的詩篇，Aesop最新的「詠香水」(Aurner)，以「柔」與「韌」之間的詩意張力為靈感鋪陳，顛覆人們對花香調的既定印象，新作更延伸至有形飾品，找來曼谷高級珠寶設計師 Patcharavipa Bodiratnangk合作，將香水靈感轉化為可穿戴的耳飾。

Aesop 詠香水 (Aurner)

「詠香水」是Aesop長期合作的調香師賽琳．巴雷爾(Céline Barel)的創作，這款花香調的香氛，沒有傳統的粉嫩果香、甜美濃郁的花香，而是木質花香，香水突破地以白木蘭葉、羅馬洋甘菊及雪松木之心為核心，帶來芳香草本感的花香，細膩地勾勒出迷人的香氛輪廓。詠香水特別選用「白木蘭葉」，不同於常見的花瓣氣息，為香氣注入細膩層次感，也成為男女都可使用的香氣。

以對比之美展現詩意張力 對比亦是香氛的主旋律，揉合了花朵的柔軟與樹木的堅實、花瓣的透明感和森林的穩重、清新與溫暖、草本與金屬、柔美與剛強、簡約與複雜。不受常規束縛的花香調香氛，交織出充滿詩意的張力。 「詠香水」以明亮活力的柑橘為前調揭開序幕，並由綠意辛香的小荳蔻、粉紅胡椒，與羅馬洋甘菊交織出令人意想不到的金屬質感。中調的白木蘭葉的草本調性點綴上天竺葵的芬芳，令馥郁花香根深於森林木質調中，最後以檀香、香附子之心、雪松木之心作基底。

香氛實體化的詩意創作 香水取名「Aurner」源自古北歐語的動詞，意為「被花朵裝飾、點綴」，象徵為肌膚披上充滿勇氣與韌性的香氛外衣。品牌特別與曼谷高級珠寶設計師Patcharavipa Bodiratnangk合作，將香水的靈感概念轉化為可被穿戴的飾品。Patcharavipa的珠寶作品受眾多知名演員和歌手青睞，但創作仍保有高度個人風格，擅長融合傳統泰國工藝與日本侘寂美學(wabi-sabi)，探究轉瞬即逝與不完美的理念。

Patcharavipa將詠香水中的情感張力具象化為珠寶作品，呈現出造型細緻、材質卻堅韌不屈的創作，其動人的銀色光澤，巧妙呼應香水中洋甘菊呈現的金屬質感。除了這件項鍊作品外，Aesop進一步委託她以「無畏花影」為靈感，設計推出限量版耳飾。耳飾以925標準純銀鍍銠手工製作，全球僅限量200件，將在特定Aesop店獨家發售。每件耳飾皆由工作室的工匠精心打造而成，以代代相傳的專業技法，展現出細緻入微的泰國傳統技藝。 Aesop詠香水($1,500/50ml)即日推出；由Patcharavipa設計的限量版「詠香耳飾」也將同步於全球指定店舖發售，香港的發售點為ifc Mall 和海港城，售價為港幣$3,000。