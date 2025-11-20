aespa香港官方快閃店 一連7日登陸YOHO公仔掛飾/服飾/滿額小卡

韓國人氣女團aespa官方期間限定店「RichMan POP-UP @HONG KONG」即將於11月20日至26日連續7天獨家登陸YOHO 系商場。快閃店以aespa 全新迷你專輯《Rich Man》為設計核心，售賣包括服飾、公仔掛飾、以及小卡等多款官方周邊。場內亦佈滿aespa成員的型格造型海報，瀰漫著超酷炫的搖滾氛圍，令每個角落都是MYs 的IG worthy打卡點。此外亦有滿額隨機小卡贈送，MYs即睇以下活動資訊！

aespa 香港官方快閃店商品

aespa 香港官方快閃店滿額小卡 於快閃店購買的所有訂單，將隨機附送一張貼紙，共有16款可供收藏。此外，當消費滿HKD390時，顧客可隨機獲得一張小卡（共4款）；若消費金額達HKD780或以上，則可獲得兩張隨機小卡。若購買服裝等產品的金額滿HKD780，還可額外隨機獲得一張小卡（共4款）。

aespa 香港官方快閃店網上預定 部份商品現在可於官方網站預購，然後到場取貨。 網上預定 提貨步驟： 1、於指定日期及時間內，前往指定展位自提點，出示訂單 QR code 供工作人員核銷。 2、同時需出示有效身份證明文件（例如：香港身份證、護照或駕駛執照）以核對身份。 3、資料確認無誤後，需當場清點所領商品，離櫃後恕不退換。 4、凡符合活動規則者，將於核銷商品訂單QR code時隨機獲贈照片卡。

aespa香港官方快閃店