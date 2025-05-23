Affordable Art Fair 2025正式開鑼 焦點項目搶先睇！還原懷舊士多/超打卡果欄 附開放時間+門票詳情

第12屆的Affordable Art Fair本日(23日)正式開鑼，，於香港會議展覽中心舉行！今年展覽繼續以「敢賞・敢藏」為主題，匯聚 99 間參展單位，以親民的價格展出。帶大家率先睇各個重頭展品，亮點有打卡必影「嬌姐士多」及果欄藝術場景，更有不同現場藝術表演及工作坊，今個周末約定朋友一起去！即睇詳情。

Affordable Art Fair於5月 22日至25日重返香港會議展覽中心，集結99間參展單位，精選逾千件當代藝術作品，每件定價均不超過十萬港元，為藝術藏家與愛好者提供豐富多元選擇。其中「Young Talent Hong Kong」展區特別聚焦本地新銳藝術家，展現香港藝術新勢力；「特別項目」推出前衛裝置藝術、實驗性創作及現場藝術表演，帶來突破傳統的視覺體驗。本屆展會更與英國駐香港總領事館攜手合作，透過藝術促進香港與英國之間的文化交流。

必睇焦點展品精華 重現懷舊士多：許開嬌「嬌姐士多」 本地藝術家許開嬌與旅發局聯合打造「嬌姐士多」，以陶瓷藝術演繹本地特色，超還原炮製出多款青花瓷版經典零食，重現經典本地的士多場景。展場內可更可即場品嘗14款港式零食，包括：蓮花杯、雪條、樽裝豆奶等。體驗區内任何消費即送代幣乙枚，體驗懷舊扭蛋機樂趣，扭出3款設計襟章。更有主題明信片，透過懷舊鐵皮信箱向親友寄送港式情懷。

藝博會咖啡館 區內特設咖啡館，訪客可在此放鬆身心。透過咖啡館，展出獲獎藝術家Pen So的兩幅大型畫作「漫遊太空」及「大海城市」。另一邊則有Pen So的插畫系列《夢遊香港》，這些作品以超現實的視角重新演繹熟悉的物件、標誌性的美食及城市景觀，觀眾可以全新角度欣賞香港文化。

李樹淡「果欄」 李樹淡的「果欄」以香港傳統市場為靈感，將鬧市想像為一處隱喻性的詩意空間。這件裝置藝術有超過365顆手工雕刻的木製蘋果與其他水果，還有一件於展會中揭曉的神秘水果。透過水果的意象，探討成長與時光流逝等主題，這個香港版「果欄」特別融入本地街市活力，作品巧妙遊走於真實與虛幻之間，引領觀賞者重新思考日常事物的深層意義，引起文化共鳴。觀眾可選購心儀的「水果」，兩件水果作品售價$1000。

The Tiny Smile 沉浸式裝置藝術 以「喜悅與互動」為核心概念，打造一個跨越年齡界限的藝術裝置。藝術家以TTS的繪畫風格為靈感，運用鮮明活潑的色彩與流動的圖案，營造出一種既冥想又充滿活力的氛圍。「百笑圖」懸掛了上百個充滿玩味的符號與圖形，包括「上下哈哈」的趣味組合與中文「笑」字的藝術演繹，亦取材自中國傳統建築中象徵圓滿與吉祥的經典元素，同時呼應TTS「月亮微笑」系列。

K & J Gallery ：香港當代女性藝術家們眼中的香港精神 以「女為悅己者榕」為主題，用當代視角重新演繹傳統水墨藝術。是次項目為現場水墨藝術表演，多位香港女性水墨藝術家將共同創作一幅大型作品，創作過程中將探索東西方影響的融合，觀眾不僅能親眼見證作品的創作過程，更加深對當代水墨藝術的理解，透過作品感受身份認同與文化自豪感等主題。

「GREAT Art」與英國領事館合作 今年大會香港冉起當代將與英國駐香港總領事館合作，呈現英國與香港文化交流。本次合作的展區名為「GREAT Art」，由本地知名藝術家、策展人及作家黃嘉瀛策展，此合作將聚焦英國畫廊與藝術家，亦包含由英國文化協會特別呈獻的精選收藏，充分展現英國世界一流的創意與其延續數百年的藝術文化傳統。

Jackie Case 「 ATM 計劃 」 藝術家Jackie Case以藝術轉換矩陣（Art Transfer Matrix, ATM），巧妙拆解藝術與商業的共生關係。這台機器將偽裝成一台功能性的自動提款機，以港幣$300提供即時藝術創作，藝術家將為觀眾現場即席速描，讓大眾輕鬆擁有原創的藝術收藏。

謝克「年輕的心，燃燒的愛」 藝術家謝克的雕塑作品「愛‧Great Love」體現其融合傳統與創新的獨特美學。生長於香港這座東西文化交匯的城市，謝克巧妙將多元材料注入創作，選用不銹鋼、高鉻鋼等現代材質，打造出當代感藝術傑作。透過金屬材質的冷冽質感與溫暖主題的鮮明對比，重新思考連結人類社會的永恆價值。

謝克「年輕的心，燃燒的愛」 圖片由藝術家提供

導覽及工作坊 Art Loop兒童工作坊 Art Loop亦於會場內為4至12歲的兒童提供教育性藝術導覽及工作坊。為期一小時的活動，在專業導師的帶領下，孩子們將探索各種藝術風格，創作迷你藝術作品，並在博覽會上展示自己的作品。 參加者費用為 $250，包含導覽 T 恤、導覽手冊及所有材料。活動每天舉辦四場，先到先得。導覽結束後，參加者將以現場的花卉擺設為靈感，創作出充滿活力的花卉畫作，並將其作為獨一無二的學習紀念品帶回家。 報名連結：請按此 香港插畫家 Kitty N. Wong工作坊 知名香港插畫家 Kitty N. Wong 將於星期六下午2點至4點，由 Young Soy Gallery 主辦一場特別工作坊，參加者可以在創意與靈感滿溢的環境中探索其獨特的藝術方法與技法，並深入了解這位香港最受讚譽的藝術家的當代插畫世界。。無需預約，自由參與。 著名藝術家 Eleanor McColl創作藝術工作坊 由著名藝術家 Eleanor McColl 主持，工作坊將於 Creative Hub 舉行，參加者可在 Eleanor 的指導下創作藝術，並享用一杯免費紅酒，度過一個輕鬆而充滿靈感的時光。 報名連結：請按此

AFFORDABLE ART FAIR 2025 時間表 傳媒導覽

5 月 22 日（星期四）下午 1 時至2 時 VIP 私人預覽 （只限受邀人士）

5 月 22 日（星期四）下午 2 時至下午 4 時 開幕之夜

5 月 22 日（星期四）下午 4 時至晚上 9 時 公眾開放時段

5 月 23 日（星期五）中午 12 時至晚上 8 時

5 月 24 日（星期六）上午 10 時至晚上 8 時

5 月 25 日（星期日）上午 10 時至晚午 7 時 家庭時段

5 月 24 日（星期六）上午 10 時至中午 12 時

5 月 25 日（星期日）上午 10 時至中午 12 時 門票詳情 開幕之夜及藝博會通行證：港幣 $340 公眾開放：港幣 $195 公眾開放優惠票（適用於65 歲以上長者或全日制學生）：港幣 $145 家庭時段（2 人或以上）：港幣 $180