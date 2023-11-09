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生活
2023-11-09 21:18:40

agnès b.香港網店限定7天秋季快閃優惠 男女裝、手袋、首飾低至半價 限量驚喜福袋低至3折(附連結)

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agnès b.香港網店限定7天秋季快閃優惠 男女裝、手袋、首飾低至半價 限量驚喜福袋低至3折

agnès b.香港網店限定7天秋季快閃優惠 男女裝、手袋、首飾低至半價 限量驚喜福袋低至3折

agnès b.一直是巴黎時尚生活的代名詞，簡約經典設計易於配襯，一直是時櫃的必備單品。現agnès b.香港網絡旗艦店將於即日至1115日期間，一連七天推出秋季快閃優惠，精選貨品包括 agnès b. SPORT b.男女裝系列、小皮具、輕便手貨、背囊及配飾等，以低至半價發售。所有優惠產品更加推購買兩件精選貨品更可獲額外9折、三件精選貨品獲額外85折、五件額外8折優惠，多買多折，為秋季添上法式時尚優雅。

限量驚喜福袋折扣低至3

快閃優惠更提供agnès b.SPORT b.系列男、女裝限量驚喜福袋，貨品總值超過售價四倍；當中agnès b.女裝的驚喜福袋，最高總值超過HK$8,800，非常超值！數量有限，售完即止。

agnes b.男裝(最高總值超過HK$6,100) / agnes b.女裝限量福袋(最高總值超過 HK$8,800)每個福袋包含3件隨機產品，包括上衣、背包/手袋、小皮具或首飾等。

SPORT b. 男裝(最高總值超過HK$3,500) /SPORT b.女裝限量福袋(最高總值超過HK$2,600) 每個福袋包含3件隨機產品，包括T-恤、衞衣、小皮具及首飾等。

agnes b.驚喜福袋 SPORT b.驚喜福袋

部份精選agnès b.男、女裝

兩件額外9折；三件額外85折；五件額外8

女裝格子迷你外套｜特價：HK$ $5,687 原價：HK$6,690 女裝斑馬紋提花外套｜特價：HK$2,882 原價：HK$3,390 女裝棉絨ROSANA開襟外套｜特價：HK$1,352 原價：HK$1,590 女裝棉絨金色agnès b.印花運動衣｜特價：HK$1,182 原價：HK$1,390 男裝NACRE開襟外套｜HK$1,437 原價：HK$1,690 男裝棉質Thomas襯衫｜特價：HK$2,032 原價：HK$2,390 黑色和米色b. style字樣「Collège」外套｜特價：HK$3,562 原價：HK$4,190 藝術家Lou Malta設計女裝絲巾裙｜特價：HK$2,882 原價：HK$3,390

部份精選SPORT b.女裝

兩件額外9折；三件額外85折；五件額外8

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女裝Sport b. Dino印花運動衣｜特價：HK$693 原價：HK$990 女裝Sport b.蝙蝠袖上衣｜特價：HK$842 原價：HK$990 女裝Sport b.襟章長身開胸外套｜特價：HK$1,323 原價：HK$1,890 女裝Sport b.襟章棒球外套｜特價：HK$2,032 原價：HK$2,390

部份精選 SPORT b.男、女裝、手袋及配

兩件額外9折；三件額外85折；五件額外8

女裝Sport b. Dino Waffle連帽連身裙｜特價：HK$1,437 原價：HK$1,690 女裝Sport b.手提袋｜特價：HK$587 原價：HK$690 男女通用Sport b. Dino標誌圍巾｜特價：HK$842 原價：HK$990 男裝Sport b. 3M襯墊飛行員外套｜特價：HK$2,287 原價：HK$2,690 男裝Sport b. Dino "Optical Art" T恤｜特價：HK$587 原價：HK$690 男裝Sport b. Dino襟章長袖襯衫｜特價：HK$693 原價：HK$990 男裝SPORT b.兩用手提袋｜特價：HK$757 原價：HK$890 男裝Sport b.標誌印花連帽衛衣｜特價：HK$903 原價：HK$1,290

部份精選BIJOUX

兩件額外9折；三件額外85折；五件額外8

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女裝b.標誌"Mimosa"手鍊｜特價：HK$587 原價：HK$690 女裝純銀b.標誌"Silver Lining"項鍊｜特價：HK$1,352 原價：HK$1,690 女裝純銀 b. 標誌耳環｜特價：HK$792 原價：HK$990 男裝b.標誌 "Silver Lining" 手鍊｜特價：HK$552 原價：HK$690

部份精選VOYAGE手袋及小皮

兩件額外9折；三件額外85折；五件額外8

21吋尼龍行李箱｜特價：HK$3,272 原價：HK$4,090 皮革長夾錢包｜特價：HK$895 原價：HK$1,790 帆布托特包｜特價：HK$552 原價：HK$690 男裝牛皮錢包｜特價：HK$1,352 原價：HK$1,590 男裝尼龍背包｜特價：HK$2,542 原價：HK$2,990

agnès b. 香港網絡旗艦店

條款及細則：

1. 優惠由即日起至1115(香港時間)，包括首尾兩日。

2. 優惠只適用於agnès b.SPORT b.香港官方網上旗艦店使用，適用於購買所有減價優惠貨品。

3. 優惠不可與其他優惠同時使用；不可兌換現金、貨品或其他優惠。

4. Agnès b. HK Limited保留更改活動的條款及細則或終止此活動的權利，恕不另行通知。

5. 如有任何爭議，Agnès b. HK Limited 保留最終決定權。

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