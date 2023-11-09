agnès b.香港網店限定7天秋季快閃優惠 男女裝、手袋、首飾低至半價 限量驚喜福袋低至3折(附連結)

agnès b.一直是巴黎時尚生活的代名詞，簡約經典設計易於配襯，一直是時櫃的必備單品。現agnès b.香港網絡旗艦店將於即日至11月15日期間，一連七天推出秋季快閃優惠，精選貨品包括 agnès b.及 SPORT b.男女裝系列、小皮具、輕便手貨、背囊及配飾等，以低至半價發售。所有優惠產品更加推購買兩件精選貨品更可獲額外9折、三件精選貨品獲額外85折、五件額外8折優惠，多買多折，為秋季添上法式時尚優雅。
限量驚喜福袋折扣低至3折
快閃優惠更提供agnès b.及SPORT b.系列男、女裝限量驚喜福袋，貨品總值超過售價四倍；當中agnès b.女裝的驚喜福袋，最高總值超過HK$8,800，非常超值！數量有限，售完即止。
agnes b.男裝(最高總值超過HK$6,100) / agnes b.女裝限量福袋(最高總值超過 HK$8,800)每個福袋包含3件隨機產品，包括上衣、背包/手袋、小皮具或首飾等。
SPORT b. 男裝(最高總值超過HK$3,500) /SPORT b.女裝限量福袋(最高總值超過HK$2,600) 每個福袋包含3件隨機產品，包括T-恤、衞衣、小皮具及首飾等。
部份精選agnès b.男、女裝
兩件額外9折；三件額外85折；五件額外8折
部份精選SPORT b.女裝
兩件額外9折；三件額外85折；五件額外8折
部份精選 SPORT b.男、女裝、手袋及配飾
兩件額外9折；三件額外85折；五件額外8折
部份精選BIJOUX首飾
兩件額外9折；三件額外85折；五件額外8折
部份精選VOYAGE手袋及小皮具
兩件額外9折；三件額外85折；五件額外8折
agnès b. 香港網絡旗艦店
條款及細則：
1. 優惠由即日起至11月15日(香港時間)，包括首尾兩日。
2. 優惠只適用於agnès b.及SPORT b.香港官方網上旗艦店使用，適用於購買所有減價優惠貨品。
3. 優惠不可與其他優惠同時使用；不可兌換現金、貨品或其他優惠。
4. Agnès b. HK Limited保留更改活動的條款及細則或終止此活動的權利，恕不另行通知。
5. 如有任何爭議，Agnès b. HK Limited 保留最終決定權。