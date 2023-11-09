agnès b.香港網店限定7天秋季快閃優惠 男女裝、手袋、首飾低至半價 限量驚喜福袋低至3折(附連結)

agnès b.香港網店限定7天秋季快閃優惠 男女裝、手袋、首飾低至半價 限量驚喜福袋低至3折

agnès b.一直是巴黎時尚生活的代名詞，簡約經典設計易於配襯，一直是時櫃的必備單品。現agnès b.香港網絡旗艦店將於即日至11月15日期間，一連七天推出秋季快閃優惠，精選貨品包括 agnès b.及 SPORT b.男女裝系列、小皮具、輕便手貨、背囊及配飾等，以低至半價發售。所有優惠產品更加推購買兩件精選貨品更可獲額外9折、三件精選貨品獲額外85折、五件額外8折優惠，多買多折，為秋季添上法式時尚優雅。

限量驚喜福袋折扣低至 3 折 快閃優惠更提供agnès b.及SPORT b.系列男、女裝限量驚喜福袋，貨品總值超過售價四倍；當中agnès b.女裝的驚喜福袋，最高總值超過HK$8,800，非常超值！數量有限，售完即止。 agnes b.男裝(最高總值超過HK$6,100) / agnes b.女裝限量福袋(最高總值超過 HK$8,800)每個福袋包含3件隨機產品，包括上衣、背包/手袋、小皮具或首飾等。 SPORT b. 男裝(最高總值超過HK$3,500) /SPORT b.女裝限量福袋(最高總值超過HK$2,600) 每個福袋包含3件隨機產品，包括T-恤、衞衣、小皮具及首飾等。

部份精選 agn è s b. 男、女裝 兩件額外9折；三件額外85折；五件額外8折

部份精選 SPORT b. 女裝 兩件額外9折；三件額外85折；五件額外8折

部份精選 SPORT b. 男、女裝、手袋及配 飾 兩件額外9折；三件額外85折；五件額外8折

部份精選 BIJOUX 首 飾 兩件額外9折；三件額外85折；五件額外8折

部份精選 VOYAGE 手袋及小皮 具 兩件額外9折；三件額外85折；五件額外8折