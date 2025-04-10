agnès b. CAFÉ慶祝香港30周年 創作「法國五月」期間限定蛋糕

眨眼間agnès b.在香港已經成立30周年，適逢「法國五月」，順勢大搞慶祝活動。今次agnès b. CAFÉ與法國食材供應商安得利香港及頂級法國乳製品品牌 Elle & Vire Professionnel聯乘，採用優質法國食材創作兩款限量版蛋糕，讓粉絲們在法國五月享受浪漫法式滋味。

今次合作，由agnès b. CAFÉ資深行政糕餅總廚Ken Luk與Elle & Vire Professionnel香港品牌大使、甜點主廚Mandy Siu，攜手創作兩款「法國五月」限定蛋糕：法式熱帶水果芝士蛋糕 (Fleur d'été) 及海鹽焦糖香草蛋糕 (L’amour)。創作靈感緣自agnès b.品牌創辦人Agnès Troublé喜愛大自然及花卉庭園，採用新鮮水果和頂級法國乳製品，由agnès b. CAFÉ有豐富經驗的烘焙團隊人手製作，每個蛋糕所有步驟須用上7-8小時完成，滿載匠心精神。

蛋糕絲滑入口即融

法式熱帶水果芝士蛋糕，用上Elle & Vire Professionnel的頂級忌廉、牛油及忌廉芝士製成。忌廉芝士蛋糕結合了芒果與熱情果的果蓉，散發怡人果香。頂層鋪上芒果熱情果啫喱，更增添清新酸甜的開胃感，吃罷不覺膩。外層唧上椰子白朱古力慕絲，如絲絨般柔滑，吃罷留下可可的馥郁餘韻。Chef Mandy獨創慕絲花瓣裝飾技巧，呈現精緻與美感，表達出女性廚師的溫柔與巧手。

「綜合以往經驗，用Elle & Vire的牛油做任何甜品，無論打起或煮都穩定，奶味香濃，效果很絲滑，對於初入門學做蛋糕會容易入手。」Chef Mandy分享經驗說。Ken 師傅也愛用此法國牛油，質素穩定，製作的芝士蛋糕質感順滑，入口即融。

