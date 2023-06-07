agnès b. CAFÉ 全新夏日清新餐單 芒果乳酪燕麥奶沙冰/香烤雞胸伴羽衣甘藍沙律/慢煮豚肉風乾蕃茄香草包

今年夏天，agnès b. CAFÉ特別推出清新餐單，以優質食材設計多款特色美饌及消暑飲品，多款菜式更以超級食物Superfood入饌，包括香烤雞胸伴羽衣甘藍沙律、煙三文魚牛油果炒蛋窩夫、香煎比目魚伴普羅旺斯燉菜等，美味又健康！全新菜單將由2023年6月1日起於旗下五間分店供應，大家有興趣不妨去試下！

agnès b. CAFÉ夏日清新餐單

agnès b. CAFÉ一向定期在主餐目中加入新元素，今次全新餐單除以超級食物入饌，同時亦加入不少便捷而美味的清新輕食選擇。推介慢煮豚肉風乾蕃茄香草包（$68），揉合了中式豬扒包及西式意大利薄餅的特色，創作出此輕食菜式。以香脆且煙韌、帶淡淡橄欖油香的意大利傳統Focaccia香草包製作，先將豚肉慢煮至肉質柔軟，加入清新開胃的風乾蕃茄及沙律菜，口感豐富；當中的水牛芝士經烘烤後帶來拉絲效果，無論視覺抑或味覺均滋味滿分，讓人不禁一口接一口。主菜選擇方面，餐廳更特別加入沙律及海鮮菜式。喜愛輕盈口味的話，可試香烤雞胸伴羽衣甘藍沙律（$138），採用連帶雞槌的雞胸肉，含高蛋白質，低脂肪、低卡路里，再配上超級食物羽衣甘藍沙律及酸甜醒胃的蕃茄醬，整體營養價值高！另外還有香煎比目魚伴普羅旺斯燉菜（$158），選用肉質結實的冰島深海比目魚，含有豐富維他命及高蛋白質，營養價值豐富，先煎後焗，風味十足！