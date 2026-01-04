agnès b. x ABODE OF SNOW 法式時尚與西藏文化碰撞的變奏藏袍

ABODE OF SNOW的名稱，意指「雪之居所」，靈感來自雄偉的喜馬拉雅山。品牌通過現代改造，致敬傳統民族服裝，並講述雪區的獨特文化，和賦予其藝術故事。此次聯名系列靈感來自傳統藏袍，這種長及腳踝的外套，專為抵禦寒冷而設計，配有一條長腰帶束於腰間。藏袍上部設計，還包括一個寬大口袋，讓使用者可以便利地存放隨身物品，在寒冷冬日中依然保持時尚。

品牌創辦人Agnès女士，在此次合作中，為ABODE OF SNOW的Chuba Down Coat選用了電光藍作為內襯，這抹明亮色彩為新裝增添設計活力，還完美融合了傳統工藝與法式時尚的元素。Abode of Snow的Mila羽絨背心和Mila 2.0羽絨外套的內襯，特別印上Agnes親自在冬季自家花園拍攝的雪景，將她對環境的熱愛轉化為藝術，注入產品中。Agnès分享道：「我從事攝影已久，由黑白影像起步，繼而轉向色彩與風景的捕捉。我將部分作品印於我的服裝上，視之為另一種承載藝術的媒介。」這份來自個人視野的雪景，為系列增添獨特的簽名風格。