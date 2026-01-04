熱門搜尋:
生活
2026-01-04 10:00:00

agnès b. x ABODE OF SNOW 法式時尚與西藏文化碰撞的變奏藏袍

大寒即將降臨，法國經典品牌agnès b.，特別與日本現代藏袍品牌ABODE OF SNOW聯乘，推出一個富有文化底蘊的系列，服飾靈感源自西藏傳統藏袍(Chuba)，攜手呈獻兼具當代設計美學與人文精神的冬裝。

 

ABODE OF SNOW的名稱，意指「雪之居所」，靈感來自雄偉的喜馬拉雅山。品牌通過現代改造，致敬傳統民族服裝，並講述雪區的獨特文化，和賦予其藝術故事。此次聯名系列靈感來自傳統藏袍，這種長及腳踝的外套，專為抵禦寒冷而設計，配有一條長腰帶束於腰間。藏袍上部設計，還包括一個寬大口袋，讓使用者可以便利地存放隨身物品，在寒冷冬日中依然保持時尚。

是次聯名系列的設計核心，來自傳統的西藏藏袍。 Mila 2.0 Down Jacket 售價：$8,990 Mila 2.0羽絨外套的內裡，印上Agnes在自家花園拍攝的冬季雪景。 agnès b.與ABODE OF SNOW把這種抵禦雪域嚴寒而生的長袍，變奏為適合都市女性穿著的羽絨背心。 Mila Down Vest 售價：$7,990

品牌創辦人Agnès女士，在此次合作中，為ABODE OF SNOWChuba Down Coat選用了電光藍作為內襯，這抹明亮色彩為新裝增添設計活力，還完美融合了傳統工藝與法式時尚的元素。Abode of SnowMila羽絨背心和Mila 2.0羽絨外套的內襯，特別印上Agnes親自在冬季自家花園拍攝的雪景，將她對環境的熱愛轉化為藝術，注入產品中。Agnès分享道：「我從事攝影已久，由黑白影像起步，繼而轉向色彩與風景的捕捉。我將部分作品印於我的服裝上，視之為另一種承載藝術的媒介。」這份來自個人視野的雪景，為系列增添獨特的簽名風格。

 

agnès b. x ABODE OF SNOW聯乘系列，設計與材料挑選皆一絲不苟，旨在超越瞬息萬變的潮流，呈現深具意義的設計思想。所有產品均在尼泊爾加德滿都精心製作，承載著喜馬拉雅的精髓。這個獨特的聯乘系列，現於agnès b.指定門店，以及各大品牌官方網站發售。

 

購買及查詢：https://www.agnesb.com.hk / https://abodeofsnow.com/

本系列所有單品均於尼泊爾加德滿都精心製作，承載喜馬拉雅的精神。 Agnès在此次合作中，為 Chuba Down Coat的內裡，配上定製的電光藍(electric blue)，生動地加入她獨特的個人色彩。 這一抹明亮的電光藍色澤，增添了設計的線條感，更是傳統工藝與法式時尚的融合。

