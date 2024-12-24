AI生成主題室內兒童遊樂場Ganarova星際特工AI訓練營開幕 設6大遊樂區 AR認識太陽系/用感應手帶尋寶

全港首個AI生成主題室內兒童遊樂場「Ganarova星際特工AI訓練營」登陸荔枝角AEON。遊樂場集合科技、教育及娛樂於一體。小朋友可透過6大遊樂區中的AI及AR科技學習不同知識，例如太陽系行星等，這種學習方式比起單靠閱讀更易入腦。現場多種遊樂設施同時訓練小朋友的體能，提升他們的敏捷度及身體反應。

Ganarova是Ganawawa旗下最新的沉浸式遊樂園品牌，與本地領先的科創企業AIR Concepts合作，將其最新教育科技平台R’Odyssey中的多項創新AI元素注入遊樂場。Ganarova將人工智能、虛擇實境和擴增實境等技術融入教育中，以提升孩子們的學習體驗。

設6大遊樂區

Ganarova新店特設6大遊樂區，小朋友會化身小特工，訓練體能以完成各種任務。於「4D虛擬星際激戰區」之中，小特工透過AR技術先認識太陽系行星，了解不同行星的特點，再與隊友一起擊退投影怪獸，考驗孩子與家長的默契及團隊合作能力。緊接的「宇宙能量訓練營」，小特工會佩戴手帶感應器進行尋寶遊戲。感應器能偵測特工們的位置及活躍度，在穿越不同障礙時記錄身體各項指數。