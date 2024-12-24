AI生成主題室內兒童遊樂場Ganarova星際特工AI訓練營開幕 設6大遊樂區 AR認識太陽系/用感應手帶尋寶

全港首個AI生成主題室內兒童遊樂場「Ganarova星際特工AI訓練營」登陸荔枝角AEON。遊樂場集合科技、教育及娛樂於一體。小朋友可透過6大遊樂區中的AI及AR科技學習不同知識，例如太陽系行星等，這種學習方式比起單靠閱讀更易入腦。現場多種遊樂設施同時訓練小朋友的體能，提升他們的敏捷度及身體反應。
Ganarova是Ganawawa旗下最新的沉浸式遊樂園品牌，與本地領先的科創企業AIR Concepts合作，將其最新教育科技平台R’Odyssey中的多項創新AI元素注入遊樂場。Ganarova將人工智能、虛擇實境和擴增實境等技術融入教育中，以提升孩子們的學習體驗。
設6大遊樂區
Ganarova新店特設6大遊樂區，小朋友會化身小特工，訓練體能以完成各種任務。於「4D虛擬星際激戰區」之中，小特工透過AR技術先認識太陽系行星，了解不同行星的特點，再與隊友一起擊退投影怪獸，考驗孩子與家長的默契及團隊合作能力。緊接的「宇宙能量訓練營」，小特工會佩戴手帶感應器進行尋寶遊戲。感應器能偵測特工們的位置及活躍度，在穿越不同障礙時記錄身體各項指數。
成為一位特工必須擁有不同裝備，以應付不同情況。小特工可於「人工智能裝備庫」，透過AI生成主題回答各種常識問題。回答正確率越多，便能升級更多不同裝備及服裝，如太空衣及頭盔等，有充足準備下接受更多的挑戰。「太空無重力世界」、「AI 星際競技場」「數碼奇幻星球」則設有經典的波波池、攀爬架及跳彈床，小朋友可盡情玩樂及放電。
Ganarova 星際特工 AI 訓練營 詳情:
地點:九龍深盛路8號碧海藍天AEON荔枝角店1樓
場次:11:00、12:45、14:30、16:15 及 18:00(每日5場,每場1小時15分鐘)
票價:
星期一至五:港幣$158(包一位 3 至 12 歲小童及一位成人入場,連一對防滑襪)
星期六、日及公眾假期:港幣$188(包一位 3 至 12 歲小童及一位成人入場,連一對防滑襪)
額外成人入場門票:港幣$80