AI茶飲店TEA MOMENT 買一送一優惠

ChatGPT一推出即風靡全球，證明AI潛力無限。全港首間獨家研發的AI智能泡茶器的茶飲店Tea Moment活在茶下，相信科技可以傳承傳統，致力保留茶原味的同時，確保速度和質素趕上時代脈搏。茶師團隊用兩年時間研發出AI智能泡茶器，在「2022年日內瓦國際發明展」中獲得銅獎。

Tea Moment認為茶葉必經過浸泡，才能釋出原有的色香味和健康物質，蒸氣和高壓則會將之破壞，因此以這部配合現代人的步伐，以人工智能模仿茶藝師泡茶技巧，根據各種茶葉特性，自動調較水溫和浸泡時間，穩定而迅速地泡出茶葉最佳色香味，媲美人手泡茶。