AI茶飲店TEA MOMENT 買一送一優惠

ChatGPT一推出即風靡全球，證明AI潛力無限。全港首間獨家研發的AI智能泡茶器的茶飲店Tea Moment活在茶下，相信科技可以傳承傳統，致力保留茶原味的同時，確保速度和質素趕上時代脈搏。茶師團隊用兩年時間研發出AI智能泡茶器，在「2022年日內瓦國際發明展」中獲得銅獎。
Tea Moment認為茶葉必經過浸泡，才能釋出原有的色香味和健康物質，蒸氣和高壓則會將之破壞，因此以這部配合現代人的步伐，以人工智能模仿茶藝師泡茶技巧，根據各種茶葉特性，自動調較水溫和浸泡時間，穩定而迅速地泡出茶葉最佳色香味，媲美人手泡茶。
Tea Moment深知茶可以養身，還可以治愈心靈。決心以茶為本，照顧活在繁囂都市人的身心靈，除選用福茗堂茶莊的優質茶葉，更精心調製各款茗茶調飲，務求令大家無論心情如何，都可以從一口靚茶中得到平靜，以天然優質的茶飲，飲出好心情，令生活回甘。
Tea Moment深信茶文化可治愈人的身心，由即日起至2月24日，推出買一送一優惠活動，只要在IG或Facebook追蹤Tea Moment專頁，分享飲品或食物照片，即可獲得此優惠。
地址：尖沙咀海港城海運大廈地下OT G03A號舖
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