AI賦能傳統毛織產業 引領智慧織造新時代｜Peter：銷售市場才是設計師真正的終身比賽！

20世紀50年代，香港經濟由轉口貿易逐步轉向工業化發展，其中紡織及製衣業更是帶動香港經濟發展的重要支柱。從簡單的毛衣、毛毯到冷織頸巾，這些毛織品不僅保暖，更揉合了傳統工藝與時尚潮流，成為從古至今都備受追捧的藝術結晶。為了能延續毛織工藝的文化底蘊，毛織創新及設計協會（KIDS）聯同香港毛織出口廠商會、香港羊毛化纖針織業廠商會，以及深圳市服裝行業協會合力舉辦「青年毛織設計師大賽2024」，並獲香港特別行政區政府文創產業發展處（CCIDAHK）全力贊助。

參賽招募首度延伸至大灣區城市

「青年毛織設計師大賽2024」以整體設計外觀、創意、毛織技術應用、市場價值為評分準則，今年更將比賽招募地區延伸至香港以外的其他大灣區城市。毛織創新及設計協會主席許彼得Peter表示，期望粵港兩地年輕人能多加交流，以提升創意針織的國際知名度，吸引更多新晉青年設計師加入毛織行業，同時促進兩地毛織業發展。Peter又補充，是次比賽也是個良機予參賽者獲得更商業化的資訊。