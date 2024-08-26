AI賦能傳統毛織產業 引領智慧織造新時代｜Peter：銷售市場才是設計師真正的終身比賽！

20世紀50年代，香港經濟由轉口貿易逐步轉向工業化發展，其中紡織及製衣業更是帶動香港經濟發展的重要支柱。從簡單的毛衣、毛毯到冷織頸巾，這些毛織品不僅保暖，更揉合了傳統工藝與時尚潮流，成為從古至今都備受追捧的藝術結晶。為了能延續毛織工藝的文化底蘊，毛織創新及設計協會（KIDS）聯同香港毛織出口廠商會、香港羊毛化纖針織業廠商會，以及深圳市服裝行業協會合力舉辦「青年毛織設計師大賽2024」，並獲香港特別行政區政府文創產業發展處（CCIDAHK）全力贊助。
參賽招募首度延伸至大灣區城市
「青年毛織設計師大賽2024」以整體設計外觀、創意、毛織技術應用、市場價值為評分準則，今年更將比賽招募地區延伸至香港以外的其他大灣區城市。毛織創新及設計協會主席許彼得Peter表示，期望粵港兩地年輕人能多加交流，以提升創意針織的國際知名度，吸引更多新晉青年設計師加入毛織行業，同時促進兩地毛織業發展。Peter又補充，是次比賽也是個良機予參賽者獲得更商業化的資訊。
Peter：起點是「新」、關鍵在「質」、落腳於「生產力」！
於傳統毛織設計中加入創新元素，能讓傳統紡織及製衣業逐漸由低增值、勞工密集型轉化為「新質生產力」。Peter解釋，將「新質生產力」融入毛織工藝，並非是取代傳統毛織技藝。相反，是以嶄新的面貌昇華和發展這門珍貴的毛織工藝。從功能性「新」物料為創新突破點，利用「新」科技及永續發展「新」生產模式，以達至節能減排，同時提升產品品質。「新」科技是指利用新虛擬打樣科技和人工智能（AI），可大幅節省成本、縮短生產週期，大大提升銷量，改善庫存問題。此外，亦會利用「新」數位銷售平台，配合線上線下大數據分析及AI預測，開拓新時代銷售渠道，為求打造國際等級品牌。
是次大賽先後於香港、深圳舉行了三個研討會、「A/W 2024深圳時裝週」表演，以及D2 Place快閃店活動，讓大眾近距離目睹展示了九名新銳入圍設計師的創意作品。而總決賽將於9月6日在香港會議展覽中心舉行的「CENTRESTAGE 2024」（國際時尚匯展）中進行，屆時將透過一系列精彩絕倫的時裝表演，讓這些年青設計師在國際時尚界嶄露頭角，展示他們無限的創造潛力和獨特的設計理念。優勝者除了可獲得高達HK$15,000現金獎，更有機會到島精機（Shima Seiki）日本總部考察，機會千載難逢！