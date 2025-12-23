AIA友邦嘉年華回歸中環　超過50款遊戲/冬日世界雜技團/美食廣場（有片）

一年一度的「友邦嘉年華」現已開幕，由即日起至2026年3月1日於中環海濱活動空間舉行，今年以「香港經典」為主題，集合超過50款機動及攤位遊戲、首次登場的「冬日世界雜技團」，以及雲集本地與環球滋味的美食攤位，為市民帶來集玩樂、表演與飲食於一身的冬日嘉年華體驗。
多達53款機動及攤位遊戲
今屆友邦嘉年華合共設有53款機動及攤位遊戲，當中包括10項首次登陸香港的遊樂設施。焦點之一為高達80米的移動式「大笨鐘塔」，以及經典的「海盜船」，適合追求刺激的玩家；同時亦設有「迷你小象」、「童話快線」等較溫和的親子設施，讓一家大小同樂。場內另有多達27個攤位遊戲，可挑戰不同遊戲，贏取限定主題毛公仔及收藏品。
記者即場試玩多款攤位遊戲，當中以「正中紅心」最易上手，毋須特別技巧，只要對準牆上的撲克牌擲出飛鏢，便可輕鬆得分換獎品；「鴨子園」玩法亦相當簡單，用釣竿釣起在水中游動的橡膠鴨，鴨子底部藏有不同分數，分數愈高，可換領的獎品亦愈豐富。至於難度最高的，則是扔環遊戲，細小的玻璃瓶頸相當考驗精準度，必須成功套中樽頸才算過關。
「冬日世界雜技團」首度登場
擁有逾40年歷史的英國 Gandey’s Circus，今年首次進駐友邦嘉年華，帶來全新節日主題的「冬日世界雜技團」。60分鐘演出集合多國表演者，呈獻高空特技、滾軸溜冰、彈跳板及小丑互動等節目，為冬日嘉年華增添現場娛樂元素。
冬日世界雜技團票務資訊
|區域
|非高峰日子
|標準日子
|高峰日子
|VIP
|HK$475
|HK$525
|HK$575
|主圈
|HK$300
|HK$350
|HK$400
|高級
|HK$300
|HK$350
|HK$400
|標準
|HK$150
|HK$200
|HK$250
美食廣場雲集17個餐飲攤位
場內美食廣場雲集17個餐飲攤位，既有本地老字號，亦有多款街頭小食。首次參與的民豐粉麵行推出限定甜品，長洲戲院則帶來雞蛋仔及車輪餅等懷舊小食；甜品及小食選擇亦包括曲奇、手工雪糕、薄餅、美式漢堡及胡椒餅等，選擇多元。
互動及打卡裝置
今年嘉年華設有多個品牌互動及打卡裝置，包括回歸的「藍妹大牌檔」，不定期舉行音樂及 DJ 活動；另有 adidas 聯乘本地藝術家推出自製 T 恤體驗，以及以人氣電視節目為主題的打卡專區。場內的「恒基兆業地產社區舞台」亦於活動期間舉行多場表演及工作坊，涵蓋音樂、舞蹈及文化藝術內容。
網上購票優惠
按此預定
現在訪客可透過網上預訂門票，享受高達港幣 20 元的折扣優惠。非高峰時段成人門票低至港幣 140 元，小童門票則低至港幣 95 元，比現場購票更優惠。網上購票更可獨享遊戲代幣套裝九折優惠，並可憑預售門票經特快通道優先入場。
AIA友邦嘉年華2025
日期：22.12.2025-1.3.2026
開放時間：非高峰時段：中午12時 - 晚上10時；
普通及高峰時段：早上11時 - 晚上11時
地址：中環龍和道9號中環海濱活動空間
門票價格
非高峰日子：港幣$95起
普通日子：港幣$100起
高峰日子：港幣$105起