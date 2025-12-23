AIA友邦嘉年華回歸中環　超過50款遊戲/冬日世界雜技團/美食廣場（有片）

一年一度的「友邦嘉年華」現已開幕，由即日起至2026年3月1日於中環海濱活動空間舉行，今年以「香港經典」為主題，集合超過50款機動及攤位遊戲、首次登場的「冬日世界雜技團」，以及雲集本地與環球滋味的美食攤位，為市民帶來集玩樂、表演與飲食於一身的冬日嘉年華體驗。

多達53款機動及攤位遊戲

今屆友邦嘉年華合共設有53款機動及攤位遊戲，當中包括10項首次登陸香港的遊樂設施。焦點之一為高達80米的移動式「大笨鐘塔」，以及經典的「海盜船」，適合追求刺激的玩家；同時亦設有「迷你小象」、「童話快線」等較溫和的親子設施，讓一家大小同樂。場內另有多達27個攤位遊戲，可挑戰不同遊戲，贏取限定主題毛公仔及收藏品。

記者即場試玩多款攤位遊戲，當中以「正中紅心」最易上手，毋須特別技巧，只要對準牆上的撲克牌擲出飛鏢，便可輕鬆得分換獎品；「鴨子園」玩法亦相當簡單，用釣竿釣起在水中游動的橡膠鴨，鴨子底部藏有不同分數，分數愈高，可換領的獎品亦愈豐富。至於難度最高的，則是扔環遊戲，細小的玻璃瓶頸相當考驗精準度，必須成功套中樽頸才算過關。