AIA友邦嘉年華學生平日免費入場 冬日世界雜技團門票買1送1

「友邦嘉年華」推出限時學生優惠，平日可憑有效學生證免費入場，學生及 60 歲或以上長者更可於指定平日場次專享「冬日世界雜技團」門票買1送1優惠。今年嘉年華共有 53 款機動遊戲及攤位遊戲，多個沉浸式主題打卡位，並首度引入冬季主題雜技演出，即睇以下優惠詳情。

學生平日免費入場 由 2026 年 1 月 5 日至 2 月 13 日 期間，凡持有效學生證人士可於指定平日免費入場「友邦嘉年華」（1 月 9 日及 16 日除外）。學生只需於票務處出示實體或電子學生證，即可換領即日入場門票乙張，暢玩多款刺激機動遊戲、挑戰攤位遊戲贏取毛公仔獎品，並品嚐場內各式節日小食，感受嘉年華帶來的歡樂時光。

「冬日世界雜技團」門票買一送一 除免費入場優惠外，學生及 60 歲或以上長者 亦可於平日場次專享「冬日世界雜技團」門票買一送一優惠，與親友一同走進冰雪主題的奇幻舞台。合資格人士於網上購票時輸入指定優惠碼──學生適用「CIRCUSSTUDENT」、長者適用「CIRCUSSENIORS」，並於入場時出示有效學生證或年齡證明，即可享此限定禮遇。

AIA友邦嘉年華2025 日期：22.12.2025-1.3.2026 開放時間： 非高峰時段：中午12時 - 晚上10時； 普通及高峰時段：早上11時 - 晚上11時 地址：中環龍和道9號中環海濱活動空間