AIA友邦嘉年華12月回歸 香港經典主題 30+機動遊戲/攤位 早鳥9折優惠

深受香港人所喜愛的友邦嘉年華今年12月載譽歸來！友邦嘉年華將於2025年12月22日至2026年3月1日在中環海濱活動空間舉行，今年活動以「香港經典」為主題，帶來本地表演和地道街頭美食，向香港深厚的文化底蘊致敬。另外亦有近30款驚險刺激的機動遊戲及遊樂設施、世界級現場表演、全新及經典的打卡熱點，早鳥優惠門票於即日起開售，購買首5,000張門票的訪客可享限量九折優惠。

友邦嘉年華今年將推出一系列豐富的現場娛樂節目及獨特體驗，「藍妹大牌檔」會以嶄新面貌登場，設計充滿港式懷舊大牌檔風情，大家可以一邊暢飲藍妹生啤配搭大牌檔美食，一邊盡情欣賞本地樂隊及新晉本地藝術家的現場音樂表演。而每年入場必睇的Gandeys Circus將為入場觀眾演出全新「冬日世界雜技團」主題表演，表演者將以連場目不暇給的特技、引人入勝的演出及一系列節日驚喜。開幕禮當天（12月22日）本地人氣街頭樂隊The Flame更會以一連串經典廣東歌為年末節慶揭開序幕，令人非常期待！

AIA友邦嘉年華早鳥9折優惠

友邦嘉年華門票由即日起開始正式發售，一般入場門票價格為港幣140元起，今年票價維持不變！另外即時購買門票更有早鳥優惠，購買首5,000張門票的訪客可享限量九折優惠。另外，為慶祝香港往返阿布扎比的新航線啟航，官方航空夥伴阿提哈德航空將與「友邦嘉年華」合作，凡於2025年11月12日至12月31日期間購買「友邦嘉年華」門票的訪客，即有機會贏取一百萬阿提哈德航空貴賓里程，可兌換五張往返阿布扎比之商務艙機票，一於買門票贏機票啦！

AIA友邦嘉年華

日期：2025年12月22日至2026年3月1日

早鳥優惠：由11月11日起，限量5,000張門票即享9折優惠

官方網站