AIA友邦嘉年華2025 除夕夜主題 DJ 派對/音樂馬拉松

今年除夕夜，中環AIA「友邦嘉年華」將於維港海濱上演跨年倒數派對，活動當晚特別延長開放時間，結合嘉年華機動遊戲、現場音樂演出及倒數環節，讓大家一邊暢玩、一邊欣賞維港夜景，在熱鬧節慶氣氛中迎接 2026 年的來臨。

以「香港經典」為主題的友邦嘉年華，場內設有 53 項機動遊戲及攤位遊戲，適合不同年齡層參與。重點設施包括高達 80 米的移動式「大笨鐘塔」，訪客可登上高空倒數迎新年；亦可於攤位遊戲中贏取限定毛公仔。現場同時上演由 Gandeys Circus 帶來的「冬日世界雜技團」表演。 除夕當晚，嘉年華吉祥物紫色熊啤啤將現身帶領全場倒數，並提供超過 17 個餐飲攤位，供應香港地道美食及多國菜式，讓訪客在熱鬧氣氛中迎接新一年。

藍妹大牌檔： 粵語流行 × 未來放克 × R&B 主題 DJ 派對 藍妹大牌檔於除夕夜舉行音樂派對，邀請 100% Wong、macaron 及 Angel β 演出，音樂風格涵蓋粵語流行、Funk 及 R&B。所有友邦嘉年華門票持有人均可免費入場。

恒基兆業地產社區舞台： 音樂馬拉松 由晚上 7 時起，恒基兆業地產社區舞台將有 Don’t Panic、Iris & Rubicube 及 DJ Waisty 演出，現場以粵語流行及 Funk 節奏為主，配合維港景色，適合市民倒數迎新年。

恒基兆業地產社區舞台： 音樂馬拉松

AIA友邦嘉年華2025 日期：22.12.2025-1.3.2026 開放時間：非高峰時段：中午12時 - 晚上10時； 普通及高峰時段：早上11時 - 晚上11時 地址：中環龍和道9號中環海濱活動空間 門票價格 非高峰日子：港幣$95起

普通日子：港幣$100起

高峰日子：港幣$105起