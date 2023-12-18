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生活
2023-12-18 16:00:00

AIA嘉年華2023｜一文睇清開放時間/網上購票/門票優惠/代幣價錢 友邦嘉年華12月21日開幕！

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中環AIA嘉年華2023｜友邦嘉年華開放時間/網上購票 近距離睇煙花

中環AIA嘉年華2023｜友邦嘉年華開放時間/網上購票 近距離睇煙花

AIA友邦嘉年華2023 將於今年12月重臨中環海濱！AIA嘉年華當中有多達 25 個機動遊戲、30 個攤位遊戲和 40 個互動裝置，還可於維港近距離睇煙花。由即日起至10 月 8 日可享九折早鳥優惠，即睇開放時間、網上購票、門票優惠及遊戲詳情！

AIA友邦嘉年華2023 將於今年12月重臨中環海濱

AIA友邦嘉年華2023 將於今年12月重臨中環海濱

「友邦嘉年華」盛載著無數令遊客引頸以待的機動遊戲、贏取趣緻毛公仔的攤位遊戲、 全新沉浸式的自拍人氣「打卡位」、娛樂性十足的街頭和舞台表演，以及世界知名馬戲團 Gandeys Circus 製作的國際巡迴馬戲雜技表演。當中有超過 100 萬件毛公仔等待大家贏取，更有不少於 25 個機動遊戲、 30 個攤位遊戲和 40 個互動裝置，以及五年來能再次在維港近距離觀看除夕夜和農曆新年煙花。

友邦嘉年華門票將提供合作夥伴折扣和早鳥優惠。顧客可以購買非高峰時段的門票以節省更多。提前於網上購票之顧客可享多重優惠，包括：

• 早鳥優惠每張門票最多節省 $36（相比現場購票）

• 提前預訂高峰時段的門票（建議提早購買繁忙週末和假期，如聖誕節、新年和農曆新 年假期之門票）

• 提前購票者 / 網上購票者可於優先入口更快進場

• 網上購票者可於推廣期內參加至尊門票之活動，有機會赢取高達 25,000 港幣的額外娛樂體驗

參加 AIA 友邦嘉年華2023 抽獎贏取至尊門票

由即日起至 10 月 15 日，透過官方網站購買門票的遊客即可參加抽獎，有機會贏取至尊門票乙張，獲獎者和其四位朋友可享 5 小時免費任玩機動遊戲及 400 個代幣，享受 令人垂涎的終極嘉年華體驗。有關抽獎詳情，可參閱活動網站和社交媒體。

另外，由 9 月 30 日（星期六）開始，「友邦嘉年華」的街頭表演者將於全城舉行免費禮品派發活動。請關注活動的社交媒體帳號，以了解有關活動地點和時間資訊。

AIA 友邦嘉年華 2023 門票詳情

早鳥優惠：2023 年 9 月 27 日– 2023 年 10 月 8 日（可享正價九折優惠）

門票發售日期：2023 年 9 月 27 日– 2024 年 2 月 25 日

至尊門票推廣日子：2023 年 9 月 27 日– 2023 年 10 月 15 日

至尊門票獎品：獎品總值超過 25,000 港幣

• 友邦嘉年華貴賓通道服務 - 五位賓客可於一月份內自選任何一天 享用（不對外開放日子除外）五小時無限次優先乘坐機動遊戲

• 可獲 400 枚遊戲代幣於選定的至尊門票日子享用

• 得獎者可選擇在 2023 年的“The Grounds” 活動中享受四人 “私人花園”一次

• 享用 2023 年在“The Grounds”舉辦的“Sunken at The Grounds” 活動的四人 “私人花園”一次

• 得獎者可獲 2024 年 3 月 31 日前舉辦的“Jokerz in the Park”活動 之門票五

• 得獎者可於 2024 年 3 月 31 日前，以一行最多五人免費乘坐香港 摩天輪水晶車廂，可自選日期(香港摩天輪不對外開放日子除外)

立即於KKDay購票

AIA 友邦嘉年華 2023 門票詳情

AIA 友邦嘉年華 2023 門票詳情

AIA 友邦嘉年華 2023 開放時間

地點：香港中環龍和道 9 號 中環海濱活動空間

日期：2023 年 12 月 21 日至 2024 年 2 月 25 日

不對外開放日子：2024 年 1 月 12 日及 1 月 18 日

開放時間：

非高峰時段：下午 12 時 – 晚上 10 時

普通時段：下午 11 時 – 晚上 11 時

高峰時段：下午 11 時 – 晚上 11 時

(特別日子延長營業時間) （請於官方網站及社交平台查看每天之營業時間）

AIA官方網址

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