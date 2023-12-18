AIA嘉年華2023｜一文睇清開放時間/網上購票/門票優惠/代幣價錢 友邦嘉年華12月21日開幕！

AIA友邦嘉年華2023 將於今年12月重臨中環海濱！AIA嘉年華當中有多達 25 個機動遊戲、30 個攤位遊戲和 40 個互動裝置，還可於維港近距離睇煙花。由即日起至10 月 8 日可享九折早鳥優惠，即睇開放時間、網上購票、門票優惠及遊戲詳情！

「友邦嘉年華」盛載著無數令遊客引頸以待的機動遊戲、贏取趣緻毛公仔的攤位遊戲、 全新沉浸式的自拍人氣「打卡位」、娛樂性十足的街頭和舞台表演，以及世界知名馬戲團 Gandeys Circus 製作的國際巡迴馬戲雜技表演。當中有超過 100 萬件毛公仔等待大家贏取，更有不少於 25 個機動遊戲、 30 個攤位遊戲和 40 個互動裝置，以及五年來能再次在維港近距離觀看除夕夜和農曆新年煙花。

友邦嘉年華門票將提供合作夥伴折扣和早鳥優惠。顧客可以購買非高峰時段的門票以節省更多。提前於網上購票之顧客可享多重優惠，包括：

• 早鳥優惠每張門票最多節省 $36（相比現場購票）

• 提前預訂高峰時段的門票（建議提早購買繁忙週末和假期，如聖誕節、新年和農曆新 年假期之門票）

• 提前購票者 / 網上購票者可於優先入口更快進場

• 網上購票者可於推廣期內參加至尊門票之活動，有機會赢取高達 25,000 港幣的額外娛樂體驗

參加 AIA 友邦嘉年華2023 抽獎贏取至尊門票

由即日起至 10 月 15 日，透過官方網站購買門票的遊客即可參加抽獎，有機會贏取至尊門票乙張，獲獎者和其四位朋友可享 5 小時免費任玩機動遊戲及 400 個代幣，享受 令人垂涎的終極嘉年華體驗。有關抽獎詳情，可參閱活動網站和社交媒體。

另外，由 9 月 30 日（星期六）開始，「友邦嘉年華」的街頭表演者將於全城舉行免費禮品派發活動。請關注活動的社交媒體帳號，以了解有關活動地點和時間資訊。