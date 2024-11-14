AIA嘉年華2024｜活動詳請/套票+早鳥優惠一覽

AIA友邦嘉年華2024將於12月18日中環海濱盛大開幕，至2025年2月16日為各位帶來精彩熱鬧氣氛。今年嘉年華將踏入第十週年，除了帶來28個經典攤位遊戲和遊樂設施外，更升級多個全新機動遊戲以及打卡位！即睇AIA友邦嘉年華2024開放時間及門票優惠詳情！

是次嘉年華將精選28項經典遊戲及首次在香港亮相的機動遊戲，為市民送上驚喜。今年更有超過30個攤位遊戲，準備了來自熱門電影和動漫角色的公仔玩具，一於入場挑戰一下自己的技術！

旅遊平台KKday更推出獨家早鳥優惠套票，包括：成人門票1張連10枚代幣，低至HK$140/位。套票更送TONYMOLY Scent of the day潤手霜限定套裝 或蝸牛全效修護24K純金旅行套裝（價值HK$200），及中環8號碼頭Filmor 咖啡店6 折優惠！

KKday 優惠: 非高峰日子HK$140/位，普通日子HK$150/位，高峰日子HK$160/位

（原價 非高峰日子HK$340/位，普通日子HK$350/位，高峰日子HK$360/位）

另設KKday獨家限定套票，包括成人門票1張、兒童門票1張連17枚代幣 及Build-A-Bear 自家製作毛公仔工作坊（價值HK$189）。

KKday 優惠: 非高峰日子HK$319/1 大1 小，平均HK$159.5/位 （原價HK$424/組）

普通日子HK$334/1 大1 小，平均HK$167/位（原價HK$439/組）

高峰日子HK$349/1 大1 小，平均HK$174.5/位（原價HK$454/組）

*相等於以HK$84加購Build-A-Bear 自家製作毛公仔工作坊體驗

*Build-A-Bear 自家製作毛公仔工作坊體驗自選山頂廣場店 / The Southside 店，製作指定款式公仔

《友邦嘉年華》成人門票1 張連10 枚代幣

KKday 優惠: 非高峰日子HK$140/位，普通日子HK$150/位，高峰日子HK$160/位

《友邦嘉年華》小童門票1 張連7 枚代幣（3 – 11 歲）

KKday 優惠: 非高峰日子HK$95/位，普通日子HK$100/位，高峰日子HK$105/位

本地旅遊平台Klook亦推出獨家套票！獨家二人套票免費送爆谷，將於11月20日上午11時開售。