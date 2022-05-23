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2022-05-23 20:11:15

AIGLE法式繽紛童裝夏日登場 聯乘Les Mini Mondes網上推出兒童遊戲書

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AIGLE法式繽紛童裝夏日登場 聯乘Les Mini Mondes網上推出兒童遊戲書

AIGLE法式繽紛童裝夏日登場 聯乘Les Mini Mondes網上推出兒童遊戲書

時至春夏，父母已急不及待為小朋友換上夏日新裝，其中法國休閒時尚服裝品牌AIGLE的服飾具可持續發展方向，兼備保護性及功能性，推出一系列全新款式的繽紛搞怪童裝服，真的很適合任何場合和天氣穿著！另外，品牌還首次與法國玩具品牌Les Mini Mondes合作，推出兒童遊戲書在網上下載，為小朋友於今個夏日製造輕鬆有趣且益智的玩樂時間。

色彩斑斕的背心連衣裙及帽飾為女孩增添不少青春氣息。

色彩斑斕的背心連衣裙及帽飾為女孩增添不少青春氣息。

色彩繽紛 容易配搭

今季AIGLE同樣採用「Mini Me」概念，將大熱的成人款式變成童裝尺寸，絕對是家庭裝之選。女孩可選購斑斕的粉紅色花卉印花猶如百花盛開，在户外陽光下更顯耀眼。單品備有拉鍊開胸外套、背心連衣裙及帽飾，可配搭出多個造型；拉鍊開胸外套採用再生纖維物料，備撥水功能，且特別於帽子加入反光條紋，即使在昏暗環境下仍可確保小朋友的安全；特別單品落於背心連衣裙，修腰剪裁揉合棉質及纖維材質，為女孩的夏日衣櫥增添不少青春氣息

中性彩色印花外套，除了具備功能性，更為小朋友打造獨特的魅力。

中性彩色印花外套，除了具備功能性，更為小朋友打造獨特的魅力。

夏日氣息滿滿

而且，品牌另配有中性主打款式──中性彩色印花外套，備撥水功能，印上靈感來自野生鳥兒俯瞰大地視野 的圖案，顏色交錯創造隨意美感，充滿夏日氣息。同款印花單品亦備有短褲、帽飾與短袖T恤作配襯，當中的短袖T恤更印有「A」字標誌，顯出品牌經典；想低調點綴造型則可內搭純色T恤，讓絢爛的彩色印花成為主角！

遊戲書除了以大自然環境為主題的故事外，同時帶來益智小遊戲和填色圖案等，富教育意 義且有趣的故事內容令小孩更投入！

遊戲書除了以大自然環境為主題的故事外，同時帶來益智小遊戲和填色圖案等，富教育意 義且有趣的故事內容令小孩更投入！

AIGLE X Les Mini Mondes兒童遊戲

法國玩具品牌Les Mini Mondes一直以兒童的生活為理念，透過教育雜誌、遊戲、玩具等產品與小朋友一起冒險和遊歷；而且與AIGLE同樣在環境保護和可持續發展上不遺餘力，創造出對環境友善的產品，共同的理念迎來兩大品牌合作，推出兒童遊戲書可供下載，向年輕一代宣傳環保意識。

查詢：www.aigle.com.hk

童裝印花撥水外套（女童）｜以再生纖維物料設計的拉鍊開胸外套配備撥水功能，專為時晴時雨的不穩天氣而設，斑斕的彩色印花猶如百花盛放的春日，亮眼奪目，特別於帽子加入反光條紋，方便在昏暗天氣下隨時留意小孩的安全。 童裝印花連身裙（女童）｜絢麗多彩的花卉印花裙為女孩的春夏衣櫥增添生氣，修身剪裁揉合舒適的棉質及纖維材質，加上彈性橡筋腰圍設計，展現出元氣滿滿的青春氣息。 裝印花漁夫帽（女童）｜揉合亮眼彩色印花的漁夫帽綴上AIGLE的標誌，具有撥水功能，並採用再生纖維物料製造，與小朋友一起推動永續時尚。 童裝印花撥水外套（男女童）｜鮮艷色彩的拉鍊開胸撥水外套瞬間為小朋友的裝束增添活力感，備有實用設計細節，如彈性袖口及反光條紋的帽子，在春風夏雨的季節裡提供全面保護。 童裝印花短褲（男女童）｜色彩繽紛的童裝印花短褲喚起小朋友的夏日活力，備有可自由調校的橡筋拉繩褲頭，帶來舒適的穿著體驗。 混棉質印花T恤｜童裝短袖T恤是夏日必備的穿搭單品，胸前配有彩色印花的AIGLE標誌圖案，加上採用混棉質精製，質感更親膚舒適。 童裝印花漁夫帽｜揉合亮眼彩色的印花漁夫帽綴以AIGLE的標誌，具有撥水功能，並採用舒適的棉質內裡，讓小朋友盡情享受夏日熾熱的陽光。 童裝防UV長袖T恤（男女童）｜配備防紫外線功能UPF 40+的童裝長袖T恤採用具伸展性的針織設計，絕對是為小朋友在海邊遊玩或進行水上活動而設的最佳選擇。胸前飾有AIGLE標誌，隨附小袋更添便利。 童裝防UV長袖T恤（男女童）｜配備防紫外線功能UPF 40+的童裝長袖T恤採用具伸展性的針織設計，絕對是為小朋友在海邊遊玩或進行水上活動而設的最佳選擇。胸前飾有AIGLE標誌，隨附小袋更添便利。 童裝防UV緊身褲（男女童）｜配備防紫外線功能UPF 40+的童裝緊身褲可為小朋友阻隔紫外光，採具伸展性的針織物料及舒適的彈性褲腰設計，褲腳特別綴上AIGLE品牌標誌，隨附收納小袋最適合在海灘玩樂時穿著。 童裝防UV緊身褲（男女童）｜配備防紫外線功能UPF 40+的童裝緊身褲可為小朋友阻隔紫外光，採具伸展性的針織物料及舒適的彈性褲腰設計，褲腳特別綴上AIGLE品牌標誌，隨附收納小袋最適合在海灘玩樂時穿著。 童裝短袖T恤（男女童）｜備有多種顏色選擇的童裝短袖T恤是夏日必備的穿搭單品，左胸前有可愛的怪獸彩色AIGLE標誌圖案，加上採用全有機棉質精製，更可與小朋友一起推動永續時尚。 童裝短袖T恤（男女童）｜備有多種顏色選擇的童裝短袖T恤是夏日必備的穿搭單品，左胸前有可愛的怪獸彩色AIGLE標誌圖案，加上採用全有機棉質精製，更可與小朋友一起推動永續時尚。 童裝短袖T恤（男女童）｜備有多種顏色選擇的童裝短袖T恤是夏日必備的穿搭單品，左胸前有可愛的怪獸彩色AIGLE標誌圖案，加上採用全有機棉質精製，更可與小朋友一起推動永續時尚。 童裝橡膠靴｜AIGLE的雙白間橡膠靴其可愛顏色設計令小朋友愛不釋手。為他們搭配出活潑的雨天造型。 童裝橡膠靴｜AIGLE的雙白間橡膠靴其可愛顏色設計令小朋友愛不釋手。為他們搭配出活潑的雨天造型。 童裝橡膠靴｜AIGLE的雙白間橡膠靴其可愛顏色設計令小朋友愛不釋手。為他們搭配出活潑的雨天造型。
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