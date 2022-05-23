AIGLE法式繽紛童裝夏日登場 聯乘Les Mini Mondes網上推出兒童遊戲書

時至春夏，父母已急不及待為小朋友換上夏日新裝，其中法國休閒時尚服裝品牌AIGLE的服飾具可持續發展方向，兼備保護性及功能性，推出一系列全新款式的繽紛搞怪童裝服飾，真的很適合任何場合和天氣穿著！另外，品牌還首次與法國玩具品牌Les Mini Mondes合作，推出兒童遊戲書在網上下載，為小朋友於今個夏日製造輕鬆有趣且益智的玩樂時間。

色彩繽紛 容易配搭 今季AIGLE同樣採用「Mini Me」概念，將大熱的成人款式變成童裝尺寸，絕對是家庭裝之選。女孩可選購斑斕的粉紅色花卉印花猶如百花盛開，在户外陽光下更顯耀眼。單品備有拉鍊開胸外套、背心連衣裙及帽飾，可配搭出多個造型；拉鍊開胸外套採用再生纖維物料，備撥水功能，且特別於帽子加入反光條紋，即使在昏暗環境下仍可確保小朋友的安全；特別單品落於背心連衣裙，修腰剪裁揉合棉質及纖維材質，為女孩的夏日衣櫥增添不少青春氣息。

夏日氣息滿滿 而且，品牌另配有中性主打款式──中性彩色印花外套，備撥水功能，印上靈感來自野生鳥兒俯瞰大地視野 的圖案，顏色交錯創造隨意美感，充滿夏日氣息。同款印花單品亦備有短褲、帽飾與短袖T恤作配襯，當中的短袖T恤更印有「A」字標誌，顯出品牌經典；想低調點綴造型則可內搭純色T恤，讓絢爛的彩色印花成為主角！