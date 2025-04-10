AirAsia開通香港直飛沖繩新航線！$126起包7kg手提行李/6月起每日往返

AirAsia宣布推出首條香港直飛日本沖繩新航線！即日起正式開賣，為慶祝新航線推出，AirAsia更推出特別優惠票價，單程票價$126起包7kg手提行李，來回連稅只需$675，即睇詳請！
快閃優惠
為慶祝新航線推出，AirAsia更推出特別優惠票價，單程票價未連稅只需$126起，更包7kg手提行李！優惠票價只限透過AirAsia MOVE手機應用程式或官網預訂，預訂時間為即日起至2025年4月20日，適用於2025年6月1日至10月25日期間的旅行。
記者於官網實測6月5日去程至6月10日回程機票，最平來回連稅只需$675，如果需加購20kg寄艙行李，來回總共就需額外多付$398，即總共$1073。
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大派沖繩來回機票
此外AirAsia 4月12日更舉行活動大派機票！AirAsia 「Hi沖繩! High爆嗌流動錄音車」活動，一班能歌善舞的空姐和空少們將帶來充滿活力的舞蹈表演，市民可根據遊戲要求錄製他們對AirAsia新直飛沖繩航班的興奮心情，流動車上錄製的分貝愈高，即有機會贏得飛往沖繩的AirAsia免費機票！
日期：4月12日
時間及地點：尖沙咀海防道(中午12:00)/旺角朗豪坊(下午4:15)