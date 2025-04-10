AirAsia開通香港直飛沖繩新航線！$126起包7kg手提行李/6月起每日往返

AirAsia宣布推出首條香港直飛日本沖繩新航線！即日起正式開賣，為慶祝新航線推出，AirAsia更推出特別優惠票價，單程票價$126起包7kg手提行李，來回連稅只需$675，即睇詳請！

快閃優惠

為慶祝新航線推出，AirAsia更推出特別優惠票價，單程票價未連稅只需$126起，更包7kg手提行李！優惠票價只限透過AirAsia MOVE手機應用程式或官網預訂，預訂時間為即日起至2025年4月20日，適用於2025年6月1日至10月25日期間的旅行。

記者於官網實測6月5日去程至6月10日回程機票，最平來回連稅只需$675，如果需加購20kg寄艙行李，來回總共就需額外多付$398，即總共$1073。