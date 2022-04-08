Alaska Seafood x CookCook Land星廚天地 初春限定 | 鮮甜美味美國太平洋紅魚及美國阿拉斯加紅鮭

正所謂不時不食，踏入初春時份，當然要購買新鮮當造的食材去入饌，今次介紹的是來自優質、野生、純淨的美國太平洋紅魚及美國阿拉斯加紅鮭一定能夠滿足到各Foodies的心頭好！

CookCook Land「星廚天地有限公司」供應各式各樣的進口高級肉類、有機食材及海鮮，並提供便捷的訂購及送貨服務，令客戶足不出戶也能品嘗美食。最近CookCook Land就再與Alaska Seafood Marketing Institute攜手合作，推出美國太平洋紅魚及美國阿拉斯加紅鮭兩款限定海產回饋一眾饕客，讓各位在香港也能品嚐到美國阿拉斯加天然、純淨、可持續的海鮮。而「天然、野生、永續發展」則是阿拉斯加海產一直秉持的特質，以季節性、不過度補撈、迅速冷凍的方式防止魚類棲息地被破壞等，同時亦產出一年四季都能享用的優質海產。

美國太平洋紅魚 味道清甜 煮法百搭

首先介紹的是來自美國太平洋紅魚柳味道略帶甘甜，油脂偏少但質感依然細嫩，魚肉呈淡白，肉質層次片片分明，加上魚皮光滑薄身，紅中帶橙，色香味俱全。所有紅魚柳均在美國太平洋海域野生捕獲，絕無添加生長激素或抗生素。亞洲地區通常會將原條紅魚烹調，常見的有清蒸及油焯，而魚柳則多數切件快炒。西方國家則多數魚柳直接輕煎，或把魚柳沾上蛋漿及麵粉油炸。

美國阿拉斯加紅鮭 心血管健康首選

另一款美國阿拉斯加紅鮭三文魚(Sockeye Salmon)肉質結實，油質含量適中，味道濃郁肉呈深紅色，在烹調過程中亦長期保持明顯的深紅色，幾乎適合各式各樣的料理方式。另外，鮭魚蘊含豐富的 Omega-3 脂肪酸，能夠預防心血管疾病的功效，而當中所含有的DHA及EPA更能夠產生多種益處，對於想增強心臟、腦部、血管及抵抗力的Foodies絕對是百利而無一害，既香甜，又有益，實為初春一大佳餚必備之選。