AlipayHK全面更新大派限時優惠！$0來回機票/$1吃喝玩樂優惠/高德打車5折

AlipayHK全新面貌8月登場，為慶祝版面全新變革，AlipayHK即日起至8月31日將派發一系列限時優惠！除了瓜分1億A. Point積分外，更派出$0來回機票，以及多張禮券低至$1，想知詳請即睇內文！
多個限時優惠 大派$0機票禮券兼瓜分1億A. Point積分
AlipayHK全新面貌8月已經正式登場，版面改以紫色為主調，集結三大核心功能「四圍Pay」、「Chill生活」和「理財」的Super App，為用戶帶來「點『紫』支付咁簡單」的全方位生活體驗。
即日起至8月31日，逢星期五中午12時，用戶即可以1個A. Point搶限量香港航空 $0機票禮券！另有多個A. Point即搶優惠包括Uber $50乘車券、$5淘寶券、$5拼多多券，活動期間完成指定任務更可瓜分高達1億 A. Point積分，消費當錢使。
AlipayHK全新「Chill生活」專區，8月逢星期五、六、日中午12時，更會有限時優惠週末北上$88跨境禮券，北上新用戶更可享100倍A. Point回贈！另有多個低至$1吃喝玩樂優惠包括$1熱門電影門票、$1美食博覽門票、$100電影優惠券等，每日下午1時限量激搶！
AlipayHK「大變新」限時優惠
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優惠類別
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推廣期
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詳情
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於AlipayHK「🔍搜尋」輸入
|A. Point
|1/8/2024 -31/8/2024
|AlipayHK「A. Point」專區完成任務以1個A. Point搶$0機票，完成指定任務瓜分1億A. Point
|1億A. Point, 1億積分
|網購
|1/8/2024 -31/8/2024
|AlipayHK合作線上商戶$2000-$500
|線上優惠
|購物
|1/8/2024 -31/12/2024
|朗豪坊購物高達85折優惠
|朗豪坊
|1/8/2024 -31/12/2025
|時代廣場各類美妝品牌優惠券
|時代廣場
|18/7/2024 -31/7/2024
|Nike購物滿$1388享額外9折優惠
|Nike
|1/8/2024 -31/8/2024
|信和商場購物優惠高達7折優惠
|信和
|1/8/2024 -31/8/2024
|運動產品 $20 購物券
|馬拉松、Gigasport、Catalog
|1/8/2024 -31/8/2024
|限量免費換領Physiogel 潔美淨低敏保濕霜 10ML
|龍豐Mall
|「Chill生活」本地北上服務
|1/8/2024 -31/8/2024
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AlipayHK「Chill生活」專區 - 本地及北上服務及優惠
北上：
- 逢週末搶$88跨境禮券，北上新用戶更享100倍A. Point回贈！
本地：每日搶低至$1吃喝玩樂優惠
|Chill 生活
|內地話費充值
|1/8/2024 -31/8/2024
|內地話費充值$100-$10
|內地話費充值
|旅遊
|1/8/2024 -31/8/2024
|夏日出遊優惠：參加積分任務賺高達100萬A. Point，滿$1000即享免息分期
|夏日出遊
|交通
|1/8/2024 -31/8/2024
|高德打車新用戶首單5折，現有用戶日日享8折
|高德打車
|1/8/2024 -31/8/2024
|全月$8搶價值高達$96 Chill抵交通卡
|交通卡
|1/8/2024 -31/8/2024
|高鐵新用戶買高鐵/火車票享$20折扣，現有用戶買Chill抵交通卡每單高鐵/火車訂票另享$20折扣
|高鐵
|1/8/2024 -31/8/2024
|Uber $60-$30優惠券
|優步 Uber
|1/8/2024 -31/8/2024
|悅行打車 $120-20優惠券
|悅行打車
|數碼娛樂
|1/8/2024 -31/8/2024
|App Store：狂賺10000 A. Point，新人限定App Store $30優惠券
|apple
|1/8/2024 -31/8/2024
|Google Play Store：所有用戶享每月高達$20折扣
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繳費
|1/8/2024 -31/8/2024
|香港寬頻領取$30綁定代扣服務
|HKBN
|1/8/2024 -31/8/2024
|政府繳費$10優惠
|政府繳費
|1/8/2024 -31/8/2024
|中電新用户$10優惠
|CLP
|1/8/2024 -31/8/2024
|繳費新用户$10優惠
|繳費/賬單
|理財
|1/8/2024-31/8/2024
|開通餘額+可享高達$888現金賞以及高達3.8%活期年利率
|全民派錢
Super App三大核心功能：「四圍Pay」、「Chill生活」、「理財」
「四圍Pay」只要看到貼有AlipayHK、支付寶或Alipay+ 標誌的任何商戶，用戶即可以使用AlipayHK App輕鬆以港幣付款，零手續費兼享超優即時匯率，操作亦非常簡單。
全新「Chill生活」專區，匯聚本地及北上各式各樣的生活服務及優惠，暑期限定，Chill生活已在「北上消費」專頁為AlipayHK用戶準備了週末北上$88跨境禮券，加上新上線的call車、話費充值、外賣點餐、租借充電寶等新功能，暢玩大灣區無難度。
喜歡本地玩樂的朋友，「本地優惠」、「睇戲/門票」、「淘寶/網購」專頁也有大量電影、網購、餐飲優惠。配合最新的「附近優先」功能，無論身在何處，一鍵發現身邊所有的商戶優惠，隨時拎隨時用，方便快捷。
新版「理財」專區集合多元理財服務，為用戶打造一站式的理財管理體驗。包括Ant Bank 「餘額+」、Ant Bank PayLater、貸款、保險等多種工具，全方位滿足你的理財需要！AlipayHK餘額轉入「餘額+」賬戶，實現日日賺息。開戶不設最低存款要求，無手續費及其他收費。活動期間開通更可享高達HK$888全民派錢！
透過App 內的Skin商店，用戶可以套用喜愛的Skin主題到 AlipayHK 主頁及付款碼頁，個性化電子錢包。全新登場有以五條悟為首的一系列人氣角色的Skin主題供免費使用。打開AlipayHK App，於首頁頂部搜尋欄輸入「skin」即可找到Skin商店！