AlipayHK全面更新大派限時優惠！$0來回機票/$1吃喝玩樂優惠/高德打車5折

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AlipayHK全新「Chill生活」專區，8月逢星期五、六、日中午12時，更會有限時優惠週末北上$88跨境禮券，北上新用戶更可享100倍A. Point回贈！另有多個低至$1吃喝玩樂優惠包括$1熱門電影門票、$1美食博覽門票、$100電影優惠券等，每日下午1時限量激搶！

即日起至8月31日，逢星期五中午12時，用戶即可以1個A. Point搶限量香港航空 $0機票禮券！另有多個A. Point即搶優惠包括Uber $50乘車券、$5淘寶券、$5拼多多券，活動期間完成指定任務更可瓜分高達1億 A. Point積分，消費當錢使。

AlipayHK全新面貌8月已經正式登場，版面改以紫色為主調，集結三大核心功能「四圍Pay」、「Chill生活」和「理財」的Super App，為用戶帶來「點『紫』支付咁簡單」的全方位生活體驗。

Super App 三大核心功能：「四圍Pay」、「Chill生活」、「理財」

「四圍Pay」只要看到貼有AlipayHK、支付寶或Alipay+ 標誌的任何商戶，用戶即可以使用AlipayHK App輕鬆以港幣付款，零手續費兼享超優即時匯率，操作亦非常簡單。

全新「Chill生活」專區，匯聚本地及北上各式各樣的生活服務及優惠，暑期限定，Chill生活已在「北上消費」專頁為AlipayHK用戶準備了週末北上$88跨境禮券，加上新上線的call車、話費充值、外賣點餐、租借充電寶等新功能，暢玩大灣區無難度。

喜歡本地玩樂的朋友，「本地優惠」、「睇戲/門票」、「淘寶/網購」專頁也有大量電影、網購、餐飲優惠。配合最新的「附近優先」功能，無論身在何處，一鍵發現身邊所有的商戶優惠，隨時拎隨時用，方便快捷。

新版「理財」專區集合多元理財服務，為用戶打造一站式的理財管理體驗。包括Ant Bank 「餘額+」、Ant Bank PayLater、貸款、保險等多種工具，全方位滿足你的理財需要！AlipayHK餘額轉入「餘額+」賬戶，實現日日賺息。開戶不設最低存款要求，無手續費及其他收費。活動期間開通更可享高達HK$888全民派錢！

透過App 內的Skin商店，用戶可以套用喜愛的Skin主題到 AlipayHK 主頁及付款碼頁，個性化電子錢包。全新登場有以五條悟為首的一系列人氣角色的Skin主題供免費使用。打開AlipayHK App，於首頁頂部搜尋欄輸入「skin」即可找到Skin商店！