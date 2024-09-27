AlipayHK大灣區零現金消費攻略 $8買$96兩地交通Pass/$1搶內地及澳門景點門票

愈來愈多人北上消費，AlipayHK邀來香港人氣演員和歌手林峯，教大家用 AlipayHK App玩盡內地同澳門，搜羅多款食買玩限定優惠。 內地消費港幣結算免手續費 用法同香港一樣 要在內地暢通無阻的話，電子錢包必不可少。AlipayHK 目前已在內地通用，覆蓋數以千萬計的商戶，包括便利店、超級市場、食肆酒樓、茶飲店等，使用方法與香港使用 AlipayHK 大同小異：先打開付款碼，由商戶掃碼或掃描商戶的收款碼，均可即時以港幣結算。除了用指定付款方式可享零手續費之餘，更同時享受優惠匯率。 如用戶想以餘額支付，需要先完成 AlipayHK 賬號身分認證，或提前綁定香港銀行戶口或信用卡亦可輕鬆付款。如需要大額消費，「Ant Bank PayLater」或指定信用卡的分期付款服務同樣適用於內地商戶，有機會享免息免手續費分期，靈活付款兼享A. Point積分。

AlipayHK邀來香港人氣演員和歌手林峯，教大家用 AlipayHK App玩盡內地同澳門

港人專屬深圳熱門商場商戶優惠 港人北上首選當然少不了深圳，現時深圳多個港人喜愛的商場及商戶都可以用 AlipayHK 付款，包括領展中心城、卓悅中心及盒馬鮮生等。AlipayHK App內更有不少港人北上消費優惠，可於AlipayHK App主頁右上方點擊「Chill生活」到北上專區領取，用戶亦可以到卓悅中心線下掃碼領取人民幣55元券包、人氣超市Costco消費滿人民幣100元減10元等優惠。如逛街逛到手機沒電，亦可用 AlipayHK於美團、怪獸充電等充電寶櫃機輕鬆掃碼租借。

多間人氣食肆及茶飲店免排隊提前下單 AlipayHK App內有多個商戶小程式供用戶提前點餐落單，包括港人最愛茶飲店奈雪的茶、瑞幸咖啡、喜茶、霸王茶姬等等，只需於 AlipayHK 輸入商戶名稱搜尋小程式，或於實體店掃描商戶專屬QR Code，即可提前落單甚至享受外送服務，節省排隊時間。

無限回購 $8 交通 Pass 買高鐵車票 AlipayHK 服務涵蓋「衣食住行」各個範疇，除了購物及食肆可以用 AlipayHK 付款，亦可用以乘搭深圳地鐵或使用電召車服務如高德Call車等。AlipayHK 更推出「出行優惠Pass」(AlipayHK App主頁下方欄點擊「交通」即搵到交通Pass)，$8就可以購買到價值$96的兩地乘車優惠券，無論是買高鐵車票、Call車或者搭巴士地鐵都有折扣。而且App內不定期有推廣活動，有機會低至$1搶購！