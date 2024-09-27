AlipayHK大灣區零現金消費攻略 $8買$96兩地交通Pass/$1搶內地及澳門景點門票

愈來愈多人北上消費，AlipayHK邀來香港人氣演員和歌手林峯，教大家用 AlipayHK App玩盡內地同澳門，搜羅多款食買玩限定優惠。
內地消費港幣結算免手續費 用法同香港一樣
要在內地暢通無阻的話，電子錢包必不可少。AlipayHK 目前已在內地通用，覆蓋數以千萬計的商戶，包括便利店、超級市場、食肆酒樓、茶飲店等，使用方法與香港使用 AlipayHK 大同小異：先打開付款碼，由商戶掃碼或掃描商戶的收款碼，均可即時以港幣結算。除了用指定付款方式可享零手續費之餘，更同時享受優惠匯率。
如用戶想以餘額支付，需要先完成 AlipayHK 賬號身分認證，或提前綁定香港銀行戶口或信用卡亦可輕鬆付款。如需要大額消費，「Ant Bank PayLater」或指定信用卡的分期付款服務同樣適用於內地商戶，有機會享免息免手續費分期，靈活付款兼享A. Point積分。
港人專屬深圳熱門商場商戶優惠
港人北上首選當然少不了深圳，現時深圳多個港人喜愛的商場及商戶都可以用 AlipayHK 付款，包括領展中心城、卓悅中心及盒馬鮮生等。AlipayHK App內更有不少港人北上消費優惠，可於AlipayHK App主頁右上方點擊「Chill生活」到北上專區領取，用戶亦可以到卓悅中心線下掃碼領取人民幣55元券包、人氣超市Costco消費滿人民幣100元減10元等優惠。如逛街逛到手機沒電，亦可用 AlipayHK於美團、怪獸充電等充電寶櫃機輕鬆掃碼租借。
多間人氣食肆及茶飲店免排隊提前下單
AlipayHK App內有多個商戶小程式供用戶提前點餐落單，包括港人最愛茶飲店奈雪的茶、瑞幸咖啡、喜茶、霸王茶姬等等，只需於 AlipayHK 輸入商戶名稱搜尋小程式，或於實體店掃描商戶專屬QR Code，即可提前落單甚至享受外送服務，節省排隊時間。
無限回購$8交通Pass 買高鐵車票
AlipayHK 服務涵蓋「衣食住行」各個範疇，除了購物及食肆可以用 AlipayHK 付款，亦可用以乘搭深圳地鐵或使用電召車服務如高德Call車等。AlipayHK 更推出「出行優惠Pass」(AlipayHK App主頁下方欄點擊「交通」即搵到交通Pass)，$8就可以購買到價值$96的兩地乘車優惠券，無論是買高鐵車票、Call車或者搭巴士地鐵都有折扣。而且App內不定期有推廣活動，有機會低至$1搶購！
低至$1買景點門票 預訂機票酒店享高達$300折扣
除了助用戶於旅途中消費暢通無阻，AlipayHK 用戶在出發前亦可享有多個旅遊平台預訂優惠為行程安排做準備，由旅遊保險、增值話費到預訂酒店及景點門票皆有優惠。用戶只需進入App內「旅遊專區」，即可找到多間熱門旅遊商戶的優惠，包括Trip.com、Agoda、Klook、KKday、永安旅遊、HOPEGOO等優惠券，當中於Trip.com提前預訂酒店更可享高達$300折扣！而即日起至10月31日，AlipayHK App內更有限定$1搶購景點門票推廣活動，包括廣州長隆水上樂園、深圳野生動物園、廣州熱雪奇蹟等，統統$1買到！
無需再收澳門幣 電子錢包港幣結算暢遊澳門
除了北上消費，澳門也是港人短途旅遊的熱門地點。因港幣的匯價向來較澳門幣稍高(港幣100元約兌換澳門幣103元)，不少港人都會選擇在當地兌換澳門幣消費，或直接以港幣付款，不但虧匯率，而且回港時經常會有澳門幣零錢剩餘，非常不便。其實 AlipayHK 現時亦已覆蓋澳門大多數商戶，用戶在澳門付款消費，均可即時以港幣結算，免手續費之餘同時享受優惠匯率。而App內亦有不少澳門消費優惠。