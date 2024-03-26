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生活
2024-03-26 17:33:40

AlipayHK推買戲飛新功能 App內付款即可購買 復活節及周日享10倍A. Point

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AlipayHK推買戲飛新功能 App內付款即可購買 復活節及周日享10倍A. Point

AlipayHK推買戲飛新功能 App內付款即可購買 復活節及周日享10倍A. Point

鐘意睇戲之人請注意！AlipayHK 3月起推出全新手機買戲飛功能，「秒」速就能完成「㨂戲、㨂位、買飛、入場」四個步驟。於指定日子買戲飛更可賺10A. Point

3月起，用戶可於AlipayHK內直接購買戲飛，透過AlipayHK主頁進入「睇戲/門票」頁面，或搜尋關鍵字「睇戲」即能進入買飛頁面。率先進駐的院線包括全港MCLACX Cinemas北角匯。使用步驟相當簡單，依序選擇電影、戲院、場次時間、座位，再以AlipayHK付款，成功付款後電子戲飛QR Code會直接放入App內的「卡券票」 (App首頁右上角）。新功能相對以往網上買飛體驗更佳，除了不用填寫卡資料，入場也可直接掃電子戲飛QRCode，毋須經電郵收取確認，及排隊換取實體電影飛。透過AlipayHK買戲飛，真正達至一App通行，實現無縫的電子購票體驗。

購票及入場方法:

     AlipayHK App首頁進入「睇戲/門票」(搜尋關鍵字「睇戲」)

     挑選心水電影及場次

     挑選心儀座位

     直接用AlipayHK付款  (A. Point抵扣/享不定期快閃優惠）

     成功付款後返回首頁點擊右上角「卡券票」內的電子門票，掃QR Code即可入場

期間限定優惠 復活節搶戲飛

為慶祝全新功能登場，AlipayHK322日至430日期間，推出多個限定優惠活動，包括復活節假期及周日搶戲飛；每日上午10時即搶$15電影現金券；以AlipayHK購買戲飛即享10A. Point；及以200 A. Point$1兌換電影現金券 (每用戶最多$15)。另外，AlipayHK亦分別聯乘MCL戲院及ACX Cinemas推出獨家電影優惠：以AlipayHK付款買MCL正價戲飛滿$80，即可享Nachos Combo $15優惠券一張，頭100位用戶購買MCL《功夫熊貓4》戲飛更可獲贈《功夫熊貓4》限量環保袋一個，以AlipayHK付款買任何ACX Cinemas北角匯戲飛可獨家免$10網上購票手續費、滿$100更可送飲品券一張。

AlipayHK 秒買飛 秒入場 優惠活動 (22/3-30/4)

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