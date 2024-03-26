AlipayHK推買戲飛新功能 App內付款即可購買 復活節及周日享10倍A. Point

由3月起，用戶可於AlipayHK內直接購買戲飛，透過AlipayHK主頁進入「睇戲/門票」頁面，或搜尋關鍵字「睇戲」即能進入買飛頁面。率先進駐的院線包括全港MCL及ACX Cinemas北角匯。使用步驟相當簡單，依序選擇電影、戲院、場次時間、座位，再以AlipayHK付款，成功付款後電子戲飛QR Code會直接放入App內的「卡券票」 (App首頁右上角）。新功能相對以往網上買飛體驗更佳，除了不用填寫卡資料，入場也可直接掃電子戲飛QRCode，毋須經電郵收取確認，及排隊換取實體電影飛。透過AlipayHK買戲飛，真正達至一App通行，實現無縫的電子購票體驗。

期間限定優惠 復活節搶戲飛

為慶祝全新功能登場，AlipayHK於3月22日至4月30日期間，推出多個限定優惠活動，包括復活節假期及周日搶戲飛；每日上午10時即搶$15電影現金券；以AlipayHK購買戲飛即享10倍A. Point；及以200 A. Point比$1兌換電影現金券 (每用戶最多$15)。另外，AlipayHK亦分別聯乘MCL戲院及ACX Cinemas推出獨家電影優惠：以AlipayHK付款買MCL正價戲飛滿$80，即可享Nachos Combo $15優惠券一張，頭100位用戶購買MCL《功夫熊貓4》戲飛更可獲贈《功夫熊貓4》限量環保袋一個，以AlipayHK付款買任何ACX Cinemas北角匯戲飛可獨家免$10網上購票手續費、滿$100更可送飲品券一張。