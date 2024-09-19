AlipayHK聯乘Sanrio限定睡衣派對主題 推限量精品！隨行杯/擴香石套裝/電話繩

Sanrio人氣角色進駐AlipayHK，一眾人氣角色可羅米Kuromi、PC狗Pochacco及水怪Hangyodon與AlipayHK聯乘一系列精美可愛的主題Skin及多款限量聯乘精品，即睇詳情了解！

即日起，一眾人氣Sanrio角色化身成AlipayHK主題Skin，與各位粉絲見面！用戶只需於首頁頂部搜尋欄輸入「skin」即可找到Skin商店，即可免費換取Sanrio Skin主題，套用主題可將角色主題色調及造型套用至 AlipayHK App的首頁和付款頁，自訂個性化電子錢包，為日常支付增添樂趣。

Sanrio 睡衣派對主題 聯乘限量版禮盒驚喜登場

AlipayHK與SANRIO Characters聯乘推出限量版禮盒，精心設計的大宅禮盒造型精緻，SANRIO三大人氣角色可羅米Kuromi、PC狗Pochacco及水怪Hangyodon以睡衣派對主題裝扮登場，極具收藏價值。一盒有齊三位角色的頭像曲奇，口味包括鮮奶烏龍、鐵觀音及海鹽牛油，另有24粒口感鬆脆的朱古力脆脆．用戶只需於首頁頂部搜尋欄輸入「Sanrio Characters」即可以用戶優惠價$288換購限量版禮盒！

AlipayHK 用戶優先選購7款限量精品

AlipayHK更聯同Sanrio推出一系列實用性及顏值滿分的限量精品，包括容量特大的Sanrio Characters隨行杯 (1200ml) 、Sanrio Characters雨傘、可愛實用的硅藻泥吸水墊，另有其他Sanrio Characters精品如卡套、擴香石套裝連精油(藍風鈴)一支、電話繩等，為生活增添趣味！一系列精品已於AlipayHK開售，用戶於首頁頂部搜尋欄輸入「Sanrio Characters」即可找到有關資訊，以優惠價另加500 A. Point即可換取指定精品，數量有限，售完即止！