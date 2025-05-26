AlipayHK x 香港快運航空 限定4天機票優惠！24個航點低至78折 限量禮券再減$100

AlipayHK聯乘香港快運航空，特別為大家送上限定4天機票優惠！由即時起至5月29日晚上11時45分期間，東京、台北、首爾等多達24個熱門航點均可享低至78折優惠，更可疊加使用 AlipayHK 的100港元限量禮券，折上折令價錢更實惠，一於襯機會入手平機票去旅行啦！

AlipayHK x 香港快運航空 機票優惠詳情

今次優惠包括多個港人最愛的人氣航點，不論是內地、日韓台及東南亞都有大量選擇，正計劃暑假去旅行的話絕對不能錯過！由即時起至5月29日晚上11時45分期間，AlipayHK用戶可先透過 AlipayHK 手機應用程式指定頁面領取香港快運專屬優惠碼和限量禮券，再經香港快運網站或手機應用程式預訂從香港出發的精選航點來回機票（包括多城市行程），結賬時輸入相關優惠碼並選擇以 AlipayHK 付款，即可享用限定優惠！