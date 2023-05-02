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2023-05-02 17:03:14

AMA Ristorante 1周年優惠 午市Grandma’s Table冷盤任食 推介炭烤草飼天然阿根廷西冷／羅馬牛內臟菜式／AMA特製番茄醬豬頰肉通心粉

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AMA Ristorante 1周年優惠 午市Grandma’s Table冷盤任食

AMA Ristorante 1周年優惠 午市Grandma’s Table冷盤任食

由意大利籍主廚 Paolo Monti主理的意菜AMA Ristorante by The Amatricianist （下稱 AMA），一直以其傳統地道的意大利羅馬菜式及意國酒館環境深受食饕歡迎，為迎接開業一周年，餐廳於午市推出半自助餐優惠，一次過任食「Grandma’s Table」上所有經典cold cut，包括米蘭意大利臘腸、沙樂美腸、巴馬火腿、水牛莫薩里拉芝士、布拉塔芝士、八爪魚沙律等。由即日起至五5月31日推出多項惠，包括凡惠顧午市套餐(星期一至五，假日除外)即送意式buffet（價值$300）；逢星期日至三，晚市惠顧限定$1,688 /2人前套餐，即送精選意式紅/白酒一支。

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AMA Ristorante 1周年優惠│極罕農場直送契安尼娜牛扒   必試羅馬牛內臟菜式   

於羅馬土生土長的Chef Paolo，擁有36年的意菜烹飪經驗，曾於香港的意大利餐廳Gaia Restaurant工作20年，並於去年在灣仔開設AMA，主打羅馬菜式，使用farm to table令食材入饌，99% 原材包括牛內臟、蔬菜、芝士、酒類、醬汁雜貨等，例如與當地農場合作獨家直送的佛羅倫斯契安尼娜牛扒(Chianina，又名意大利白牛)，炮製成紅屋牛扒(Porter House)，只此一家；喜歡吃內臟的朋友就不要錯過Chef Paolo炮製的牛小腸和牛大腸菜式，釀入芝士的牛腸，風味與廣東式牛腸絕對大不同，另推介羅馬代表性名菜AMA特製番茄醬豬頰肉通心粉，茄味十足！除了主菜，配菜同樣出色，例如脆香雅枝竹及炭烤意大利蘑菇，做法和味道都非常特別。以酒館為概念的AMA，鮮紅梳化座位加上大量經典電影海報和照片，更有露台位，氣氛極好，而天生擁有一副好歌喉的chef Paolo，興之所至隨時高歌一曲，為周年慶送上歡樂

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