Amazing全新泰菜單點85折 母親節套餐2位$688起 推介大頭蝦冬蔭功/ 原椰盅海鮮焗飯/ 芭堤雅小食拼盆/ 鹹蛋黃炒老虎蝦

早前已聽聞其推出的泰菜放題(留意不是自助餐)非常抵食，三百多元即叫即煮多達40款招牌泰國菜，質素亦不俗。現在放題雖然完結，店方又推出新菜式優惠，由富多年高級食府經驗之東南亞籍及泰籍大廚構思及主理，有開胃前菜、串燒、小炒、咖喱及甜品等，推介美饌包括泰式生蝦刺身、星洲香辣汁炒波士頓龍蝦、芭堤雅小食拼盆及鹹蛋黃炒老虎蝦，另有廚師推介原椰盅海鮮焗飯、泰粉絲蝴蝶蝦煲及泰式煎鮮蠔仔餅等。

要吃泰國菜，從沒想起過油麻地城景國際，其位於地下中庭的「Amazing」泰菜就隱藏著驚喜！文、攝：Winki (部分相片由店方提供)

Amazing 全新泰菜│ 母親節泰滋味套餐勁抵食 主菜九選三共十道菜

即日起至五月底凡惠顧各式散點泰菜可享85折優惠；5月起更同時推出全新「母親節泰滋味套餐」，包括小吃四款、湯羹、波士頓龍蝦半隻，主菜九選三，包括泰粉絲蝴蝶蝦煲、泰式辣椒膏蜜桃炒青口、椰汁紅咖喱烤鱈魚及火山豚肉軟骨等，另包甜品拼盆及指定紅白餐酒等，更有9折優惠，抵食！

Amazing散點泰菜優惠

即日至2023年5月31日全日供應 (85折優惠於5月13至14日除外) ；散點優惠不適用於部分廚師精選 (鮮乳龍蝦及新西蘭青口菜)

母親節泰滋味套餐

2023年5月1日至5月31日│每天6:00pm - 10:00pm

鮮鮑魚配泰式辣汁 / 泰式炸蝦餅 / 糯米釀雞翼 / 柚子大蝦沙律

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泰式蟹肉魚肚羹

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泰式炒波士頓龍蝦 (每位半隻)

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小菜類任選三款(配絲苗白飯)

泰粉絲蝴蝶蝦煲

泰式辣椒膏蜜桃炒青口

扒嫩羊仔鞍配紅咖喱汁

金不換炒魷魚花野菌秋葵

泰式鹵豬手

椰汁紅咖喱烤鱈魚

泰式海南雞

火山豚肉軟骨

鮮菇香蒜炒野菜

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甜品拼盆 - 芒果糯米飯、香蘭珍多椰汁糕、榴槤班撠卷

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菜單包指定紅白餐酒、啤酒、汽水、橙汁

$688，兩位用 (另加一服務費)

Amazing│窩打老道23號城景國際大堂 (港鐵油麻地站A2出口)│2783 3268