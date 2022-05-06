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2022-05-06 04:30:57
日報

American Eagle 綻放夏日青春活力

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經過兩個多月「唔敢周圍去」的嚴峻疫情，相信不少人已急不及待投奔陽光與海灘的懷抱，感受夏日的美好時光。美國牛仔服裝品牌American Eagle推出Summer 22夏季系列，延續復古設計。女裝Resort度假系列，利用鮮艷色彩與花卉圖案為休閒服增添涼快夏日氣息，girlish的碎花吊帶連身裙，感覺甜美，散發可人的少女味。粉色系由春夏到入秋貨皆見，輕身布料恤衫款式帶點復古味道，配襯短褲，是女生炎夏悶熱天氣的大恩物。
今季繼續大熱的crop tee、吊帶背心仍然是夏日打造辣妹的指定單品，襯喇叭褲或男友風牛仔褲，大大加分，個子不高者必配open toe高跟鞋增高，否則簡單配上sneakers已充滿活力。(查詢：www.aeo.com.hk )

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