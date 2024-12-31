Ani-Mall冬日動漫祭登場！《遮羞艾莉》獨家周邊首發/6大主題打卡位/逾30款新品推出

動漫迷絕不能錯過的Ani-Mall冬日動漫祭現已登場！即日起至1月15日於銅鑼灣逾五千呎的動漫主題空間，展出共6大主題打卡區！另有逾200款周邊產品同場發售，超過30款全新香港獨家首發周邊，當中《遮羞艾莉》獨家周邊更有15款！買滿指定商品再送會場限定小禮，即睇詳請了解。

6大人氣動漫主題展區集結 即日起至2025年1月15日，新作《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》(《遮羞艾莉》)，以及多個人氣作《【我推的孩子】》、《咒術迴戰》、《BLEACH 死神 千年血戰篇》、《我獨自升級》、《怪獸8號》主題專區將集結銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地庫Amaz By Lokianno。每個作品獨佔一個主題區，區內除了有打卡位之外，更有合共超過200款產品，其中超過30產品更是獨家首發。

新品率先睇 率先睇全新獨家首發產品，《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》的全數15款周邊為香港獨家首發。《【我推的孩子】》「有馬佳奈震動毛公仔」、《咒術迴戰》「《懷玉．玉折》52張不同劇照撲克牌」，都是粉絲必搶的首發產品！