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2024-12-31 15:00:00

Ani-Mall冬日動漫祭登場！《遮羞艾莉》獨家周邊首發/6大主題打卡位/逾30款新品推出

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Ani-Mall冬日動漫祭登場！《遮羞艾莉》獨家周邊首發/6大主題打卡位/逾30款新品推出

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動漫迷絕不能錯過的Ani-Mall冬日動漫祭現已登場！即日起至115日於銅鑼灣逾五千呎的動漫主題空間，展出共6大主題打卡區！另有逾200款周邊產品同場發售，超過30款全新香港獨家首發周邊，當中《遮羞艾莉》獨家周邊更有15款！買滿指定商品再送會場限定小禮，即睇詳請了解。

6大人氣動漫主題展區集結

即日起至2025115日，新作《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》(《遮羞艾莉》)，以及多個人氣作《【我推的孩子】》、《咒術迴戰》、《BLEACH 死神 千年血戰篇》、《我獨自升級》、《怪獸8號》主題專區將集結銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地庫Amaz By Lokianno。每個作品獨佔一個主題區，區內除了有打卡位之外，更有合共超過200款產品，其中超過30產品更是獨家首發。

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新品率先睇

率先睇全新獨家首發產品，《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》的全數15款周邊為香港獨家首發。《【我推的孩子】》「有馬佳奈震動毛公仔」、《咒術迴戰》「《懷玉．玉折》52張不同劇照撲克牌」，都是粉絲必搶的首發產品！

購物優惠詳請

為了與廣大動漫迷同賀佳節，將送出共4款獨家限定Postcard！於活動期內於「Ani-Mall®冬日動漫祭」購買指定產品滿$250即可獲贈1張、購物滿HK$500即可獲贈2張，不設上限，多買多送，先到先得。

活動期間凡於購物滿HK$250即可無上限隨機每次獲得神秘獨家POSTCARD一張，先到先得，送完即止

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