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生活
2024-07-04 18:30:00

Anson Lo生日神徒打卡攻略！ 又一城慈善Pop-up/免費天星小輪+摩天輪【內附地址】

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Anson Lo生日神徒打卡攻略！ 又一城慈善Pop-up/免費天星小輪+摩天輪【內附地址】

Anson Lo生日神徒打卡攻略！ 又一城慈善Pop-up/免費天星小輪+摩天輪【內附地址】

又到一年一度教主誕！MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆將於77日迎來他29歲生日，每年神徒們都會舉辦活動慶祝！以下為大家總結神徒必去打卡位，除了標誌性尖沙咀教主碼頭打卡位外，更可以免費乘搭天星小輪及摩天輪，即睇詳情！

Anson Lo生日｜又一城：生日慈善Pop-up Store

Anson Lo盧瀚霆國際後援會今年於又一城，一連兩星期舉辦《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》。場內設有多個打卡位，更展出Anson LoMIRROR演唱會穿著過水晶鑽石戰衣。當然少不了必買場內限定周邊，收入將扣除成本後將全數捐出。

日期：2024626日（星期三）至 2024710日（星期三）

時間：中午12時至晚上9

地點：又一城 LG2

即睇打卡位+必買商品！

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Anson Lo生日｜尖沙咀：碼頭戶外廣告屏

教主碼頭回歸！由624日至77日期間，尖沙咀天星碼頭的超巨型戶外座地LED廣告屏將會全天候播放Anson Lo的片段，包括今年1月推出的《MY LIFE》以及最新個人單曲《深閨》MV，還有慶祝生日和舞台演出的精華片段，神徒們一定要去打卡！

日期：24/06/2024 - 07/07/2024

時間：8AM-11PM 全天候播放

地點：尖沙咀天星碼頭五支旗桿

Anson Lo生日尖沙咀碼頭戶外廣告屏

Anson Lo生日尖沙咀碼頭戶外廣告屏

Anson Lo生日｜尖沙咀：免費天星小輪 (尖沙咀<->灣仔)

今年的77日將會再次舉辦「天星小輪免費乘搭日」，連續第三年邀請全港市民免費乘搭天星小輪，今年航線為尖沙咀往返灣仔。此外尖沙咀碼頭外牆將會換Anson Lo生日主題巨型廣告，尖沙咀碼頭和灣仔碼頭的等候區、樓梯、入閘機及售票機等地方均設有不同主題佈置，歡迎大家前來參觀和打卡。

日期：202477日（星期日）

時間：（由尖沙咀開出）早上730分至晚上1050

（由灣仔開出）早上740分至晚上11

航線：尖沙咀往返灣仔

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Anson Lo生日｜中環：免費摩天輪

另一粉絲團體「Little Giants」聯同神徒將於76日及7日兩天在香港摩天輪及AIA Vitality公園擺放期間限定生日佈置，展現教主多個百變舞台造型、各個音樂及創作作品，歡迎市民免費進場參觀及打卡留念。此外於77日正日，全港市民及旅客更可免費乘坐香港摩天輪，每位乘客均可獲得具紀念價值的「Happy Free Ride Day 免費乘坐日紀念門票」一張。

Anson Lo盧瀚霆生日週末主題佈置

日期：202476日及77

時間：上午11時至晚上11

地點：香港摩天輪 | AIA Vitality公園 香港中環民光街33

Happy Anson Lo Day」全港市民免費乘坐香港摩天輪

日期：202477

時間：上午11時至晚上11時（晚上10時半截止排隊輪候）

地點：香港摩天輪 | AIA Vitality公園 香港中環民光街33

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