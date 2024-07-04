Anson Lo生日神徒打卡攻略！ 又一城慈善Pop-up/免費天星小輪+摩天輪【內附地址】

又到一年一度教主誕！MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆將於7月7日迎來他29歲生日，每年神徒們都會舉辦活動慶祝！以下為大家總結神徒必去打卡位，除了標誌性尖沙咀教主碼頭打卡位外，更可以免費乘搭天星小輪及摩天輪，即睇詳情！

Anson Lo 生日｜又一城：生日慈善 Pop-up Store Anson Lo盧瀚霆國際後援會今年於又一城，一連兩星期舉辦《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》。場內設有多個打卡位，更展出Anson Lo於MIRROR演唱會穿著過水晶鑽石戰衣。當然少不了必買場內限定周邊，收入將扣除成本後將全數捐出。 日期：2024年6月26日（星期三）至 2024年7月10日（星期三） 時間：中午12時至晚上9時 地點：又一城 LG2 即睇打卡位 + 必買商品！

Anson Lo 生日｜尖沙咀：碼頭戶外廣告屏 教主碼頭回歸！由6月24日至7月7日期間，尖沙咀天星碼頭的超巨型戶外座地LED廣告屏將會全天候播放Anson Lo的片段，包括今年1月推出的《MY LIFE》以及最新個人單曲《深閨》MV，還有慶祝生日和舞台演出的精華片段，神徒們一定要去打卡！ 日期：24/06/2024 - 07/07/2024 時間：8AM-11PM 全天候播放 地點：尖沙咀天星碼頭五支旗桿

Anson Lo生日尖沙咀碼頭戶外廣告屏

Anson Lo 生日｜尖沙咀：免費天星小輪 ( 尖沙咀 <-> 灣仔 ) 今年的7月7日將會再次舉辦「天星小輪免費乘搭日」，連續第三年邀請全港市民免費乘搭天星小輪，今年航線為尖沙咀往返灣仔。此外尖沙咀碼頭外牆將會換Anson Lo生日主題巨型廣告，尖沙咀碼頭和灣仔碼頭的等候區、樓梯、入閘機及售票機等地方均設有不同主題佈置，歡迎大家前來參觀和打卡。 日期：2024年7月7日（星期日） 時間：（由尖沙咀開出）早上7時30分至晚上10時50分 （由灣仔開出）早上7時40分至晚上11時 航線：尖沙咀往返灣仔