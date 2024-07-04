Anson Lo生日神徒打卡攻略！ 又一城慈善Pop-up/免費天星小輪+摩天輪【內附地址】

又到一年一度教主誕！MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆將於7月7日迎來他29歲生日，每年神徒們都會舉辦活動慶祝！以下為大家總結神徒必去打卡位，除了標誌性尖沙咀教主碼頭打卡位外，更可以免費乘搭天星小輪及摩天輪，即睇詳情！
Anson Lo生日｜又一城：生日慈善Pop-up Store
Anson Lo盧瀚霆國際後援會今年於又一城，一連兩星期舉辦《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》。場內設有多個打卡位，更展出Anson Lo於MIRROR演唱會穿著過水晶鑽石戰衣。當然少不了必買場內限定周邊，收入將扣除成本後將全數捐出。
日期：2024年6月26日（星期三）至 2024年7月10日（星期三）
時間：中午12時至晚上9時
地點：又一城 LG2
即睇打卡位+必買商品！
Anson Lo生日｜尖沙咀：碼頭戶外廣告屏
教主碼頭回歸！由6月24日至7月7日期間，尖沙咀天星碼頭的超巨型戶外座地LED廣告屏將會全天候播放Anson Lo的片段，包括今年1月推出的《MY LIFE》以及最新個人單曲《深閨》MV，還有慶祝生日和舞台演出的精華片段，神徒們一定要去打卡！
日期：24/06/2024 - 07/07/2024
時間：8AM-11PM 全天候播放
地點：尖沙咀天星碼頭五支旗桿
Anson Lo生日｜尖沙咀：免費天星小輪 (尖沙咀<->灣仔)
今年的7月7日將會再次舉辦「天星小輪免費乘搭日」，連續第三年邀請全港市民免費乘搭天星小輪，今年航線為尖沙咀往返灣仔。此外尖沙咀碼頭外牆將會換Anson Lo生日主題巨型廣告，尖沙咀碼頭和灣仔碼頭的等候區、樓梯、入閘機及售票機等地方均設有不同主題佈置，歡迎大家前來參觀和打卡。
日期：2024年7月7日（星期日）
時間：（由尖沙咀開出）早上7時30分至晚上10時50分
（由灣仔開出）早上7時40分至晚上11時
航線：尖沙咀往返灣仔
Anson Lo生日｜中環：免費摩天輪
另一粉絲團體「Little Giants」聯同神徒將於7月6日及7日兩天在香港摩天輪及AIA Vitality公園擺放期間限定生日佈置，展現教主多個百變舞台造型、各個音樂及創作作品，歡迎市民免費進場參觀及打卡留念。此外於7月7日正日，全港市民及旅客更可免費乘坐香港摩天輪，每位乘客均可獲得具紀念價值的「Happy Free Ride Day 免費乘坐日紀念門票」一張。
Anson Lo盧瀚霆生日週末主題佈置
日期：2024年7月6日及7月7日
時間：上午11時至晚上11時
地點：香港摩天輪 | AIA Vitality公園 — 香港中環民光街33號
「Happy Anson Lo Day」全港市民免費乘坐香港摩天輪
日期：2024年7月7日
時間：上午11時至晚上11時（晚上10時半截止排隊輪候）
地點：香港摩天輪 | AIA Vitality公園 — 香港中環民光街33號