Anson Lo生日｜教主生日Pop-up Store登陸又一城 3D投影相機+必買場內限定周邊

又到一年一度教主誕！7月為教主Anson Lo盧瀚霆生日月份，Anson Lo盧瀚霆國際後援會亦於又一城，一連兩星期舉辦《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》。場內設有多個打卡位，更展出Anson Lo於MIRROR演唱會穿著過水晶鑽石戰衣。當然少不了必買場內限定周邊，收入將扣除成本後將全數捐出。即睇詳情！

由即日起， Anson Lo盧瀚霆國際後援會由即日起至6月26日至7月10日，於又一城舉辦《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》。場內設多個打卡位，重點展品一定是Anson Lo在MIRROR演唱會中，演唱《MY LIFE》時穿上的水晶閃石戰衣，以及3米闊的巨型天使翅膀，與生日主題「SoaR」（翱翔）互相呼應，屆時勢必成為打卡重點。Pop Up Store中央擺放的心形佈置，概念來自其本年度最新單曲《深閨》MV，佈置可供神徒和大眾扣上特製心形鎖。

此外，Anson Lo於MIRROR世界巡唱期間，以寶麗萊相機拍下的多張照片，亦首次於Pop Up Store公開，絕對是神徒們必影corner！今年更引入Hologram全像3D投影相機，大家進入拍照片空間後再選擇不同pose，就可以與3D教主一同合照。彷如與Anson Lo在同一空間內，渡過甜美一刻。3D投影相機每日中午12時開始派籌，名額有限，先到先得。另外，Pop Up Store內發售的限量鎖扣，可以刻上自選的英文字母，極具紀念價值。

除了打卡位之外，現場有售賣多款生日應援周邊產品，包括睡衣、畫冊、公仔等不同產品。其中於Pop Up Store內發售的限量鎖扣，可以刻上自選的英文字母，極具紀念價值。所有收入扣除成本後，將以「Anson Lo盧瀚霆」名義，撥捐7間本地受惠機構：大樹下、阿棍屋、連寵拯救隊、香港救兔之家、點滴是生命、⁠香港兒童慈善基金會及香港防癌會。 即睇 Anson Lo 生日 Pop-up Store 必買商品！