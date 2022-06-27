Anson Lo生日｜生日慈善Pop-up Store登陸朗豪坊 7大打卡位+必買場內限定周邊

7月7日為MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆生日。除了早前宣佈7月7日免費坐尖沙咀至中環來回天星小輪外，Anson Lo盧瀚霆國際後援會亦於旺角朗豪坊4樓中庭，一連兩星期舉辦【Anson Lo&Sontos Giving Day Pop Up Store】。場內設有多個打卡位，更有限定周邊發售。所有收入將扣除成本後，以「Anson Lo 盧瀚霆」之名義全數撥捐十間本地受惠機構，買到心頭好之餘又可以做善事！

7 大打卡位 必影集合 1,800 位神徒之「馬賽克牆」

限定慈善店以粉紅及黑色為主題，設有7個不同打卡位，包括穿上不同造型的Little Anson、教主親筆簽名手幅、粉紅色霓虹燈佈景板、個人單曲Cover相片牆等。其中大家更可以看到《King Kong》MV中，遭多人搶奪水樽的真身！水樽將首度在慈善展上公開，神徒們切勿錯過。

其中最為特別一定非「馬賽克牆」莫屬！後援會特地以「祝教主生日快樂」為主題，集齊了1,800位神徒的照片，再加上過往活動的大合照，砌成Anson Lo的肖像，別具意義。

後援會亦製作了AR IG Filter，大家可以於場內掃瞄QR Code，再透過Filter與教主合照。另外，Anson Lo更為今次生日活動親手寫了一封親筆信，大家記得在打卡的同時，細閱教主對神徒說的心底話！