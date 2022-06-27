熱門搜尋:
C觀點 六合彩 疫苗通行證 故宮文化博物館 消費券2022 報稅 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
生活
2022-06-27 16:46:26

Anson Lo生日｜生日慈善Pop-up Store登陸朗豪坊 7大打卡位+必買場內限定周邊

分享：

77日為MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆生日。除了早前宣佈77日免費坐尖沙咀至中環來回天星小輪外，Anson Lo盧瀚霆國際後援會亦於旺角朗豪坊4樓中庭，一連兩星期舉辦【Anson Lo&Sontos Giving Day Pop Up Store】。場內設有多個打卡位，更有限定周邊發售。所有收入將扣除成本後，以「Anson Lo 盧瀚霆」之名義全數撥捐十間本地受惠機構，買到心頭好之餘又可以做善事！

7大打卡位 必影集合1,800位神徒之「馬賽克牆」

限定慈善店以粉紅及黑色為主題，設有7個不同打卡位，包括穿上不同造型的Little Anson、教主親筆簽名手幅、粉紅色霓虹燈佈景板、個人單曲Cover相片牆等。其中大家更可以看到《King KongMV中，遭多人搶奪水樽的真身！水樽將首度在慈善展上公開，神徒們切勿錯過。

其中最為特別一定非「馬賽克牆」莫屬！後援會特地以「祝教主生日快樂」為主題，集齊了1,800位神徒的照片，再加上過往活動的大合照，砌成Anson Lo的肖像，別具意義。

後援會亦製作了AR IG Filter，大家可以於場內掃瞄QR Code，再透過Filter與教主合照。另外，Anson Lo更為今次生日活動親手寫了一封親筆信，大家記得在打卡的同時，細閱教主對神徒說的心底話！

點擊睇7大打卡位！

Anson Lo盧瀚霆國際後援會於旺角朗豪坊4樓中庭，一連兩星期舉辦【Anson Lo&Sontos Giving Day Pop Up Store】。 教主歌曲主題照片：個人單曲Cover相片配以粉紅色 ’Anson Lo’ neon light 應援禮物盒：展出不同造型之Little Anson以及教主親筆簽名手幅 應援禮物盒：展出不同造型之Little Anson以及教主親筆簽名手幅 應援禮物盒：展出不同造型之Little Anson以及教主親筆簽名手幅 應援禮物盒：展出不同造型之Little Anson以及教主親筆簽名手幅 應援禮物盒：展出不同造型之Little Anson以及教主親筆簽名手幅 應援禮物盒：展出不同造型之Little Anson以及教主親筆簽名手幅 應援禮物盒：展出不同造型之Little Anson以及教主親筆簽名手幅 教主給神徒們的回禮 - 親筆信（公開位置） 教主獎項牆：集合教主21-22年度個人獎項之圖片牆 馬賽克牆：集結1800位神徒以「祝教主生日快樂」為主題的照片砌成，加 上往年神徒的活動大合照，以表達神徒對教主之愛 AR IG Filter: 透過IG Filter將你置身於Anson Lo身旁 黑色型格襯托粉紅霓虹燈生日主題佈景板（公開位置） 其中大家更可以看到《King Kong》MV中，遭多人搶奪水樽的真身！

場內限定慈善周邊 收益捐本地受惠機構

除了打卡位之外，現場有售賣13款生日應援周邊產品，包括口罩、帽、畫冊等不同產品。所有收入將扣除成本後，以「Anson Lo盧瀚霆」之名義全數撥捐十間本地受惠機構，包括「伸手助人協會」、「無家者同行」、「庭恩兒童中心」、 「拯救貓狗協會」、「阿棍屋」、 「大樹下」、「Paws United Charity」、「綠領行動」、「長春社」及「環保觸覺」。

場內設有兩部扭蛋機，內有10款襟章，全部都是Anson Lo過往在MV及劇集中的造型，如《一所懸命》、《Megahit》、《男排女將》及《大叔的愛》等。$1003個代幣扭3次，每人限購4次。

慈善Pop-up Store已於早前開放給予「神徒」和有興趣參與的市民作預先登記，每位入場參與人士將免費獲得Anson Lo & Sontos Giving Day口罩套以及 AL2消毒酒精空瓶各一個。

即睇全部周邊+價錢！

除了打卡位之外，現場有售賣13款生日應援周邊產品。 Little Anson大頭咕𠱸 ($150，限購1件) GIVING DAY教主慈善繪本 ($270，限購1件) GIVING DAY教主慈善繪本 ($270，限購1件) 場內設有兩部扭蛋機，內有10款襟章，全部都是Anson Lo過往在MV及劇集中的造型。 AL2神徒專屬口罩(生日限定版) ($200，限購2件) ；AL2 神徒專屬口罩(日常必備版) ($130，限購4件) (左，右) AL2 防敏耳環 ($150，限購1件)；(中) AL2 口罩香薰夾 ($200，限購1件) GIVING DAY教主迷你燈仔 ($70，限購1件) AL2折疊式短傘 ($250，限購1件) AL2 Cap帽 (*附送GIVING DAY防塵袋) ($150) AL2漁夫帽 (*附送GIVING DAY防塵袋) ($250，限購1件)

Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store

地點：朗豪坊4樓中庭
日期：627日至710

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受