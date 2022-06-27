Anson Lo生日｜生日慈善Pop-up Store登陸朗豪坊 7大打卡位+必買場內限定周邊

7月7日為MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆生日。除了早前宣佈7月7日免費坐尖沙咀至中環來回天星小輪外，Anson Lo盧瀚霆國際後援會亦於旺角朗豪坊4樓中庭，一連兩星期舉辦【Anson Lo&Sontos Giving Day Pop Up Store】。場內設有多個打卡位，更有限定周邊發售。所有收入將扣除成本後，以「Anson Lo 盧瀚霆」之名義全數撥捐十間本地受惠機構，買到心頭好之餘又可以做善事！
7大打卡位 必影集合1,800位神徒之「馬賽克牆」
限定慈善店以粉紅及黑色為主題，設有7個不同打卡位，包括穿上不同造型的Little Anson、教主親筆簽名手幅、粉紅色霓虹燈佈景板、個人單曲Cover相片牆等。其中大家更可以看到《King Kong》MV中，遭多人搶奪水樽的真身！水樽將首度在慈善展上公開，神徒們切勿錯過。
其中最為特別一定非「馬賽克牆」莫屬！後援會特地以「祝教主生日快樂」為主題，集齊了1,800位神徒的照片，再加上過往活動的大合照，砌成Anson Lo的肖像，別具意義。
後援會亦製作了AR IG Filter，大家可以於場內掃瞄QR Code，再透過Filter與教主合照。另外，Anson Lo更為今次生日活動親手寫了一封親筆信，大家記得在打卡的同時，細閱教主對神徒說的心底話！
點擊睇7大打卡位！
場內限定慈善周邊 收益捐本地受惠機構
除了打卡位之外，現場有售賣13款生日應援周邊產品，包括口罩、帽、畫冊等不同產品。所有收入將扣除成本後，以「Anson Lo盧瀚霆」之名義全數撥捐十間本地受惠機構，包括「伸手助人協會」、「無家者同行」、「庭恩兒童中心」、 「拯救貓狗協會」、「阿棍屋」、 「大樹下」、「Paws United Charity」、「綠領行動」、「長春社」及「環保觸覺」。
場內設有兩部扭蛋機，內有10款襟章，全部都是Anson Lo過往在MV及劇集中的造型，如《一所懸命》、《Megahit》、《男排女將》及《大叔的愛》等。$100有3個代幣扭3次，每人限購4次。
慈善Pop-up Store已於早前開放給予「神徒」和有興趣參與的市民作預先登記，每位入場參與人士將免費獲得Anson Lo & Sontos Giving Day口罩套以及 AL2消毒酒精空瓶各一個。
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Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store
地點：朗豪坊4樓中庭
日期：6月27日至7月10日