Anson Lo生日｜神徒打卡應援合集！ 5大必朝聖地點 朗豪坊慈善限定店/尖沙咀教主碼頭

Anson Lo生日｜神徒5大必朝聖地點

明天就是MIRROR成員Anson Lo「教主」生日！神徒們都各自舉辦一系列慈善及打卡活動，以慶祝「教主誕」。以下為一眾神徒們總結5大必朝聖地點，其中包括朗豪坊的慈善限定店，以及尖沙咀「教主碼頭」等。神徒可以跟著應援打卡路線圖，來個教主誕一日遊！

生日｜ Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up 朗豪坊 Anson LoAnson Lo & Sontos Giving Day Pop Up [email protected] Anson Lo盧瀚霆國際後援會今年以慈善生日月為主題，以Anson Lo及神徒的名義舉辦一系列慈善活動。其中它們於旺角朗豪坊4樓中庭，一連兩星期舉辦【Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store】。場內設有多個打卡位，更有限定周邊發售。所有收入將扣除成本後，以「Anson Lo盧瀚霆」之名義全數撥捐十間本地受惠機構。 慈善Pop-up Store已於早前開放給予「神徒」和有興趣參與的市民作預先登記，未能登記的神徒亦可以在外圍的廣告牌打卡！ 地點：朗豪坊4樓中庭

日期：6月27日至7月10日

Anson Lo 生日｜教主碼頭 + 戶外應援廣告 繼上年尖沙咀碼頭變成「教主碼頭」，今年後援會延續上年的聲勢。由6月27日開始，將尖沙咀碼頭外牆換上「Anson Lo & Sontos Giving Day」的主題。與此同時，在7月7日生日當天，全港市民更可免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環。於7月2日至7月10日期間，尖沙咀碼頭及中環7號碼頭將打造成「教主碼頭」，碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等分別設有「Anson Lo & Sontos Giving Day」主題佈置、「免費乘搭尖沙咀至中環」和「HAPPY BIRTHDAY」字句等。 另外它們亦於碼頭附近的巨型戶外座地廣告牌，以LED影片形式慶祝教主生日，包括播放教主最新單曲《King Kong》MV，以及帶3D效果的慶祝生日片段，非常值得打卡紀念！ 日期：6月24日至7月7日

時間：08:00-23:00

地點：尖沙咀天星碼頭五支旗桿

Anson Lo 生日｜免費搭天星小輪 另外，於Anson Lo生日當天，市民更可以免費乘坐尖沙咀至中環來回天星小輪。於Pop Up Store其中一項周邊產品亦是與天星小輪有關，而整個Pop-Up Store 的收入扣除成本後，將全數捐予十間本地機構，包括「伸手助人協會」、「無家者同行」、「庭恩兒童中心」、 「拯救貓狗協會」、「阿棍屋」、「大樹下」、「Paws United Charity」、「綠領行動」、「長春社」及「環保觸覺」。 日期：7月7日

Anson Lo 生日｜長者免費乘車日 官方後援會亦與九龍巴士(一九三三)有限公司(「九巴」)合作，舉辦長者免費乘車日。 於7月7日當天，65歲或以上長者持有效長者八達通卡或八達通產品，可免費乘搭九巴所有獨營路線(聯營路線、K12、K14、K17、K18、P960及P968線除外)。 屆時各巴士車窗前將放置告示牌，以顯示優惠是否適用於該路線。長者乘搭時須以「長者八達通卡」或八達通產品繳付車資，在乘搭優惠九巴路線後於7月18日至8月14日期間可以經由八達通App或於八達通服務站(最新服務站地點 詳情可參閱八達通網頁)領取已付原來車資。 另外，當日全線九巴將貼有二維碼，乘客每掃一次二維碼，Anson Lo盧瀚霆國際後援會便會捐出港幣$1予十間本地受惠機構(上限為港幣$27萬元正)。 由 6月30日起，九巴7號線(樂富<->尖沙咀碼頭)，其車身將會換上是次Anson Lo盧瀚霆慈善生日月第三擊宣傳照以及Anson Lo新歌《King Kong》宣傳照。 日期：7月7日