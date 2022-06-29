Anson Lo生日｜7.7 請長者免費乘搭九巴所有路線 加推教主生日主題九巴模型

MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo即將在7月7日迎來27歲生日，官方後援會於早前推出一系列慈善活動。繼免費搭天星小輪及朗豪坊慈善Pop Up Store後，他們宣佈聯同九龍巴士(一九三三)有限公司(「九巴」)， 舉辦長者免費乘車日。

於7月7日當天，65歲或以上長者持有效長者八達通卡或八達通產品，可免費乘搭九巴所有獨營路線(聯營路線、K12、K14、K17、K18、P960及P968線除外)。 屆時各巴士車窗前將放置告示牌，以顯示優惠是否適用於該路線。長者乘搭時須以「長者八達通卡」或八達通產品繳付車資，在乘搭優惠九巴路線後於7月18日至8月14日期間可以經由八達通App或於八達通服務站(最新服務站地點 詳情可參閱八達通網頁)領取已付原來車資。

另外，當日全線九巴將貼有二維碼， 乘客每掃一次二維碼，Anson Lo盧瀚霆國際後援會便會捐出港幣$1予十間本地受惠機構(上限為港幣$27萬元正)，包括「伸手助人協會」、「無家者同行」、「庭恩兒童中心」、「拯救 貓狗協會」、「阿棍屋」、「大樹下」、「Paws United Charity」、「綠領行動」、 「長春社」及「環保觸覺」。