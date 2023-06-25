Anson Lo盧瀚霆生日Pop-up Store再登陸朗豪坊 必影粉紅即影即有機 7/7全港市民免費坐天星小輪+摩天輪+旋轉木馬【內附詳情】

一年一度「教主誕」又來了！Anson Lo盧瀚霆將在下月迎來28歲生日，盧瀚霆國際後援會以【Keep Giving．Keep Loving】為題，籌備了一連串慈善活動。當中包括位於朗豪坊的慈善Pop-up Store，除了展出教主出道至今所獲的獎項、MV服飾外，更可以於即影即有機內與教主合照打卡，神徒們一定不能錯過！

一連15天的【Anson Lo & Sontos Keep Giving．Keep Loving Pop Up Store】於今日(25日)正式登陸朗豪坊，會場以象徵教主及其粉絲們「神徒」的粉紅色為主題，場內除有Anson Lo拍攝《MONEY》MV時穿著過的兩套服裝，以及當時度身訂造的鈔票；亦會展出Anson Lo出道至今所獲的音樂獎項。除此之外，場內新設Snapio即影即有機，一共有3款不同相紙供大家選擇，全部都印有Anson Lo的肖像，神徒們可以趁機與教主瘋狂打卡。

Anson Lo生日｜收入扣除成本撥捐慈善機構 今年Pop Up Store亦發售多款周邊產品，包括全新推出的粉紅手燈 ($368)，內設8款預設顏色，更有閃燈效果，神徒睇Show必備！另有教主慈善繪本 ($280)，收集了教主過往一年的手繪圖畫。以及生日主題應援毛巾、充電器及手機掛繩等，同時亦開放預購一套9款的Mini Anson Figure。發售產品所有收入扣除成本後，將以「Anson Lo 盧瀚霆」名義全數撥捐十間本地受惠機構： CCF兒童癌病基金、無家者同行、點滴是生命、阿棍屋、大樹下、連寵拯救隊、香港救兔之家、環保觸覺、綠領行動、長春社（排名不分先後）。 當然少不了扭蛋機！今年一共設有4部扭蛋機，新增了5款徽章，分別為《MONEY》MV的4款造型，以及《永順街39號》的特別款。$120有3個代幣、$240則有6個代幣，而ALFC會員可享$340/9個的優惠，神徒必扭！ Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store 地點：朗豪坊4樓通天廣場 日期：6月25日至7月9日 時間：中午12時至晚上10時

7/7 免費天星小輪 + 摩天輪 + 旋轉木馬 + 雪糕車 全港市民都有份！ 除了Pop Up Store，盧瀚霆國際後援會公布在7月7日，全港市民除可免費乘坐天星小輪（尖沙咀＜--＞中環）外。尖沙咀碼頭和中環7號碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等地方亦有【Keep Giving．Keep Loving】生日主題及最新單曲《Nah》主題佈置。

位於中環海濱的摩天輪及旋轉木馬亦可全日免費乘坐，尖沙咀碼頭和中環7號碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等地方亦有【Keep Giving．Keep Loving】生日主題及最新單曲《Nah》主題佈置。 此外，同日下午1時到4時，以生日為主題的雪糕車將停中環六號碼頭對開位置，免費派發粉紅色士多啤梨味雪糕，雪糕車和附送的雪糕紙托亦會印上【Keep Giving．Keep Loving】主題。好讓大家打卡之餘，亦可以消暑降溫。後援會亦贊助約700名來自庭恩兒童中心的小童及家長，於7月7日當天免費暢遊香港迪士尼樂園。後援會希望透過今次活動，讓中心兒童及家長能夠像教主一樣，在樂園與迪士尼朋友見面及互動。