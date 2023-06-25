熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
生活
2023-06-25 17:02:58

Anson Lo盧瀚霆生日Pop-up Store再登陸朗豪坊 必影粉紅即影即有機 7/7全港市民免費坐天星小輪+摩天輪+旋轉木馬【內附詳情】

分享：

一年一度「教主誕」又來了！Anson Lo盧瀚霆將在下月迎來28歲生日，盧瀚霆國際後援會以【Keep Giving．Keep Loving】為題，籌備了一連串慈善活動。當中包括位於朗豪坊的慈善Pop-up Store，除了展出教主出道至今所獲的獎項、MV服飾外，更可以於即影即有機內與教主合照打卡，神徒們一定不能錯過！

一連15天的【Anson Lo & Sontos Keep Giving．Keep Loving Pop Up Store】於今日(25日)正式登陸朗豪坊，會場以象徵教主及其粉絲們「神徒」的粉紅色為主題，場內除有Anson Lo拍攝《MONEYMV時穿著過的兩套服裝，以及當時度身訂造的鈔票；亦會展出Anson Lo出道至今所獲的音樂獎項。除此之外，場內新設Snapio即影即有機，一共有3款不同相紙供大家選擇，全部都印有Anson Lo的肖像，神徒們可以趁機與教主瘋狂打卡。

Anson Lo & Sontos Keep Giving•Keep Loving Pop Up Store於今日正式登陸朗豪坊。 Anson Lo拍攝《MONEY》MV時穿著過的兩套服裝 教主Anson Lo寫給神徒的家書 展出Anson Lo出道至今所獲的音樂獎項。 場內新設Snapio即影即有機。 場內新設Snapio即影即有機。

Anson Lo生日｜收入扣除成本撥捐慈善機構

今年Pop Up Store亦發售多款周邊產品，包括全新推出的粉紅手燈 ($368)，內設8款預設顏色，更有閃燈效果，神徒睇Show必備！另有教主慈善繪本 ($280)，收集了教主過往一年的手繪圖畫。以及生日主題應援毛巾、充電器及手機掛繩等，同時亦開放預購一套9款的Mini Anson Figure。發售產品所有收入扣除成本後，將以「Anson Lo 盧瀚霆」名義全數撥捐十間本地受惠機構： CCF兒童癌病基金、無家者同行、點滴是生命、阿棍屋、大樹下、連寵拯救隊、香港救兔之家、環保觸覺、綠領行動、長春社（排名不分先後）。

當然少不了扭蛋機！今年一共設有4部扭蛋機，新增了5款徽章，分別為《MONEYMV4款造型，以及《永順街39號》的特別款。$1203個代幣、$240則有6個代幣，而ALFC會員可享$340/9個的優惠，神徒必扭！

Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store

地點：朗豪坊4樓通天廣場

日期：625日至79

時間：中午12時至晚上10

今年Pop Up Store亦發售多款周邊產品。 (左)生日主題閃字風扇仔 $50；(右)粉紅手燈 $368 (左)襟章亞加力膠底版（摩天輪款）$ 108；(右)襟章亞加力膠底版（旋轉木馬款）$ 98 (左)襟章亞加力膠底版（摩天輪款）$ 108；(右)襟章亞加力膠底版（旋轉木馬款）$ 98 Mini Anson Figure HK$900/套（只限預購） 今年設4部扭蛋機。

7/7免費天星小輪+摩天輪+旋轉木馬+雪糕車 全港市民都有份！

除了Pop Up Store，盧瀚霆國際後援會公布在77日，全港市民除可免費乘坐天星小輪（尖沙咀＜--＞中環）外。尖沙咀碼頭和中環7號碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等地方亦有【Keep Giving．Keep Loving】生日主題及最新單曲《Nah》主題佈置。

【Keep Giving•Keep Loving】天星小輪打卡位 【Keep Giving•Keep Loving】天星小輪免費乘搭日 【Keep Giving•Keep Loving】天星小輪打卡位 【Keep Giving•Keep Loving】天星小輪打卡位 【Keep Giving•Keep Loving】天星小輪打卡位 【Keep Giving•Keep Loving】天星小輪打卡位 【Keep Giving•Keep Loving】天星小輪打卡位 【Keep Giving•Keep Loving】天星小輪打卡位 【Keep Giving•Keep Loving】天星小輪打卡位 【Keep Giving•Keep Loving】天星小輪打卡位

位於中環海濱的摩天輪及旋轉木馬亦可全日免費乘坐，尖沙咀碼頭和中環7號碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等地方亦有【Keep GivingKeep Loving】生日主題及最新單曲《Nah》主題佈置。

此外，同日下午1時到4時，以生日為主題的雪糕車將停中環六號碼頭對開位置，免費派發粉紅色士多啤梨味雪糕，雪糕車和附送的雪糕紙托亦會印上【Keep Giving．Keep Loving】主題。好讓大家打卡之餘，亦可以消暑降溫。後援會亦贊助約700名來自庭恩兒童中心的小童及家長，於77日當天免費暢遊香港迪士尼樂園。後援會希望透過今次活動，讓中心兒童及家長能夠像教主一樣，在樂園與迪士尼朋友見面及互動。

中環海濱的摩天輪及旋轉木馬亦可全日免費乘坐 中環海濱的摩天輪及旋轉木馬亦可全日免費乘坐 7/7免費派發粉紅色士多啤梨味雪糕

Keep Giving．Keep Loving】天星小輪免費乘搭日

時間：上午630分至晚上1130

路線：尖沙咀<->中環

Keep Giving Keep Loving】免費乘坐摩天輪及旋轉木馬

時間：上午11時至晚上11

地點：香港摩天輪（中環碼頭旁）

Keep Giving．Keep Loving】免費雪糕派發

時間：下午1時至4

地點：中環6號碼頭對開位置

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受