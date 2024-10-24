Ant Bank實現開放銀行 融入支付場景 輕鬆虛銀體驗｜至尊虛擬銀行｜真．生活至尊品牌大獎2024

「螞上理財最簡單！」虛擬銀行Ant Bank成功結合「虛擬銀行X電子錢包」創新概念，開發產品深度融入AlipayHK龐大的應用生態圈，在同業之間可謂別樹一幟。正如手機銀行服務要普及，在於能融入客戶日常場合，將支付、儲蓄等體驗變得更不經不覺且理所當然。銀行積極透過金融科技創新，回應金管局對實現開放銀行的藍圖，為本港個人和中小企用戶帶來可靠、值得信賴、透明及普惠的銀行服務。加上受惠於「Ant Bank PayLater」與「餘額+」活用錢包閒置資金的獨有產品優勢，與AlipayHK協同推動開戶轉化率，作為「至尊虛擬銀行」，自然當之無愧。

Ant Bank Later與餘額+ 銀行增速的一年 過去一年是銀行增長客戶關鍵的一年，基於港人北上消費熱潮、電商網購成風，以及疫後至今港人仍處於報復式旅遊，加劇跨境電子支付應用。而對於Ant Bank來說，更促進銀行Ant Bank PayLater先買後付的業務發展，間接帶挈銀行吸客。根據銀行內部數字統計，服務申請宗數為去年的18倍，客戶量亦大幅上升，總支付交易金額更對比去年同期激增40倍。基於Ant Bank PayLater不局限於本地消費，因此吸客效果不會因本地消費市道而影響，只要支持AlipayHK付款的地方都可以用Ant Bank PayLater。

因應當時的高利息環境，銀行將活期存款賺取利息貼合電子錢包隨時隨地手機支付的概念，推出革命性產品「餘額+」（eM+）活期高息賬戶服務，提供活期年利率高達3.5%。即使目前美國調息，該年利率依然十分吸引。依然由於產品本身能夠在AlipayHK小程序一鍵開通，產品設計與接觸渠道令客戶有與別不同的體驗，讓客戶有一個好好的應用場景去體驗銀行服務。將電子錢包的餘額直接賺取不俗的活期高息，當想消費時又可以透過電子錢包直接支付不需要調動資金，難怪產品上市以來反應理想，開戶人數屢創新高。

•今年夏天的Ant Bank PayLater全民消費者券活動，極受用戶歡迎。

繼續開放銀行理念 不忘初心 之所以Ant Bank成功創造出不一樣的虛銀體驗，全因銀行一直緊抱對創新金融科技的堅持，在創新、合規與客戶體驗的平衡中努力尋找適合客戶的金融產品，近年積極響應金管局開放API藍圖，從客戶角度持續分析及了解客戶在支付平台的習慣與行為，思考如何將虛銀服務自然融入客戶的日常生活中，讓客戶過癮地應用。同樣地，開放透明的企業管治文化，銀行簡單的公司架構，令不同團隊之間能夠深度互動，交流碰撞新靈感，令團隊更加互相了解，從而更加有默契地幫助產品與業務創新，也是Ant Bank能夠創造出貼地服務的優勢。

持續聯動合作夥伴 帶給創新銀行選擇 展望未來，Ant Bank透過協同集團生態圈，將虛銀服務植入其中而獲得成效，特別是針對PayLater業務，透過不同宣傳推廣來加強滲透率與應用度。隨著開放API的廣泛應用，繼續開放銀行理念，聯動合作夥伴與生態圈去提供優質服務，令客戶體驗更順暢，帶給客戶一個創新的銀行選擇。銀行希望可以積極應用更多科技元素，包括AI人工智能和區塊鏈等，與時並進。