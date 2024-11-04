Ant Bank PayLater開戶薦友大賞 贏YOASOBI演唱會門票

由即日起至2024年11月21日，現有客戶邀請好友開通Ant Bank PayLater，每周成功邀請最多好友使用其用戶專屬邀請碼開通PayLater，並完成一筆任何金額交易之頭25位銀行客戶，將可獲得價值$1,180的YOASOBI演唱會門票一張 。活動分4星期進行，分別是10月25日至31日，11月1日至7日，11月8日至14日，以及11月15日至21日，每周五會於AlipayHK 指定頁面公佈結果。

螞蟻銀行(香港)（Ant Bank）推出全新活動，客戶成功邀請好友申請Ant Bank PayLater，即有機會贏取日本大熱音樂組合YOASOBI演唱會門票乙張；而首次開通PayLater的全新銀行客戶可享高達港幣460元迎新獎賞。日前AlipayHK推出信用卡還款功能，客戶使用Ant Bank PayLater還款，即有機會抽取港幣5,000元現金回贈。

參加方式十分簡單，客戶可以經AlipayHK 進入「螞蟻銀行」小程式，複製專屬邀請碼分享給好友開通Ant Bank PayLater。每位受薦好友成功開通PayLater並完成一筆任何金額的交易，即視為成功推薦。受薦好友成功開通PayLater後亦可即時參加活動贏YOASOBI演唱會門票。

活動期間，成為Ant Bank PayLater全新用戶，除了贏取YOASOBI演唱會門票外，可享高達港幣460元迎新獎賞。即日起至2024年10月31日，全新客戶首次開通PayLater即可獲$100免找數簽賬額，及全年可領取高達$360優惠券，包括淘寶、指定淘寶集運商、AlipayHK乘車碼、Uber、跨境付款、香港麥當勞或香港星巴克等折扣優惠。

新增兩大分期服務 使用即有機會賺港幣 5,000 現金獎賞

Ant Bank PayLater更新增信用卡還款及增值AlipayHK餘額兩大分期服務，PayLater用戶只要進入AlipayHK「理財」專區，選擇「信用卡還款」，即可使用Ant Bank PayLater繳付信用卡賬單，還可選擇多種分期；即日起至10月31日，以Ant Bank PayLater還款至信用卡，可享每月2次合共港幣10,000元免手續費額度，只需還款一次，即有機會抽中港幣5,000現金獎賞回贈。

而Ant Bank PayLater增值AlipayHK餘額之功能，只需要於AlipayHK 首頁上方搜索欄搜尋「增值」，即可使用。單筆增值港幣5,000元或以上可享5,000 A. Point獎賞，單筆增值港幣40,000元或以上可享最多100,000加碼A. Point獎賞。