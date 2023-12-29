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生活
2023-12-29 12:00:00

ANTEPRIMA/WIREBAG x 花生漫畫 推SNOOPY及WOODSTOCK手袋/掛飾/Pouch

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ANTEPRIMA/WIREBAG x 花生漫畫 推SNOOPY及WOODSTOCK手袋/掛飾/Pouch

ANTEPRIMA/WIREBAG x 花生漫畫 推SNOOPY及WOODSTOCK手袋/掛飾/Pouch

踏入2024年，女士們會不會想買新手袋？ANTEPRIMA/WIREBAG2024春夏與《花生漫畫》(PEANUTS)合作，推出聯乘系列，帶來深受眾人喜愛的經典角色──SNOOPY WOODSTOCK。系列包括品牌標誌性的STANDARD WIREBAGSTANDARD MINIATURA WIREBAGPouch和掛飾，為新一年增添可愛時尚感。

ANTEPRIMA/WIREBAG x 花生漫畫 推SNOOPY及WOODSTOCK手袋/掛飾/Pouch

ANTEPRIMA/WIREBAG x 花生漫畫 推SNOOPY及WOODSTOCK手袋/掛飾/Pouch

兩款經典WIREBAG加入新設計

限定的SNOOPY WIREBAG包括STANDARD WIREBAG STANDARD MINIATURA WIREBAG兩個經典設計，結合ANTEPRIMA的標誌性編織技術和可愛的SNOOPY。系列用上WIREBAG人氣「Gento」亮面色調的金色及銀色，並特意加入充滿節日氣氛的紅色「Opaco」啞光色。而SNOOPY圖案則用上啞色WIRE物料，設計時尚精巧，為日常穿搭增添趣味。

ANTEPRIMA x SNOOPYTM 聯乘系列Standard Miniatura Wirebag $2,995 ANTEPRIMA x SNOOPYTM 聯乘系列 Standard Wirebag $5,295 ANTEPRIMA/WIREBAG x 花生漫畫 推SNOOPY及WOODSTOCK手袋/掛飾/Pouch

Pouch和掛飾 更添可愛度 

品牌同時為系列加入SNOOPYWOODSTOCK Pouch和掛飾：兩款3D Pouch呈現精緻的立體SNOOPYWOODSTOCK；而兩款SNOOPYWOODSTOCK掛飾令WIREBAG可愛度急升，無論是收藏或用作禮物都十分合適！

ANTEPRIMA x SNOOPYTM 聯乘系列掛飾 $1,695 ANTEPRIMA x SNOOPYTM 聯乘系列Pouch $2,395

附送SNOOPY環保袋

為慶祝是次聯乘，凡購買任何SNOOPY STANDARDSTANDARD MINIATURA WIREBAG，都附送一個獨家的SNOOPY圖案環保袋作包裝用途，還可以作為日常配飾！

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凡購買任何SNOOPY STANDARD或STANDARD MINIATURA WIREBAG，都附送一個獨家的SNOOPY圖案環保袋作包裝用途。

凡購買任何SNOOPY STANDARD或STANDARD MINIATURA WIREBAG，都附送一個獨家的SNOOPY圖案環保袋作包裝用途。

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