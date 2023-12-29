ANTEPRIMA/WIREBAG x 花生漫畫 推SNOOPY及WOODSTOCK手袋/掛飾/Pouch

踏入2024年，女士們會不會想買新手袋？ANTEPRIMA/WIREBAG於2024春夏與《花生漫畫》(PEANUTS)合作，推出聯乘系列，帶來深受眾人喜愛的經典角色──SNOOPY 和 WOODSTOCK。系列包括品牌標誌性的STANDARD WIREBAG、STANDARD MINIATURA WIREBAG、Pouch和掛飾，為新一年增添可愛時尚感。

ANTEPRIMA/WIREBAG x 花生漫畫 推SNOOPY及WOODSTOCK手袋/掛飾/Pouch

兩款經典 WIREBAG加入新設計 限定的SNOOPY WIREBAG包括STANDARD WIREBAG 和STANDARD MINIATURA WIREBAG兩個經典設計，結合ANTEPRIMA的標誌性編織技術和可愛的SNOOPY。系列用上WIREBAG人氣「Gento」亮面色調的金色及銀色，並特意加入充滿節日氣氛的紅色「Opaco」啞光色。而SNOOPY圖案則用上啞色WIRE物料，設計時尚精巧，為日常穿搭增添趣味。

Pouch 和掛飾 更添可愛度 品牌同時為系列加入SNOOPY和WOODSTOCK Pouch和掛飾：兩款3D Pouch呈現精緻的立體SNOOPY和WOODSTOCK；而兩款SNOOPY和WOODSTOCK掛飾令WIREBAG可愛度急升，無論是收藏或用作禮物都十分合適！

附送 SNOOPY 環保袋 為慶祝是次聯乘，凡購買任何SNOOPY STANDARD或STANDARD MINIATURA WIREBAG，都附送一個獨家的SNOOPY圖案環保袋作包裝用途，還可以作為日常配飾！